למרות הקשיים מצד ישראל וחמאס בכל הקשור ליישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה , ב מועצת השלום לעזה הביעו היום (רביעי) אופטימיות לגבי התנעת המהלך בשנה הקרובה.

טוני בלייר, אחד מחברי ההנהלה הבכירים והמייסדים של מועצת השלום, טען בכינוס שערכו חבריה בשולי עצרת האו"ם בניו יורק כי ארגון הטרור מסכים להניח את נשקו: "מתחת לעיר עזה יש מאות קילומטרים של מנהרות עם מצבורי נשק ומפעלי נשק. הממשל החדש לא יכול לשלוט, אלא אם התשתית הזאת תושמד בשיטתיות. חמאס הסכים שזה יקרה, וזאת אבן דרך שהאתגר שלנו כעת יהפוך להסכם".

גלריה כינוס מועצת השלום לעזה בניו יורק

בלייר אמר עוד בדבריו בכינוס: "עזה שוחררה משליטת חמאס. פירוז מלא של עזה עם מנגנון ביטחון חדש, ייצוב בינלאומי וכוח שיטור - כולם הוסכמו עם ישראל. שאלת המדינה הפלסטינית לא תיפתר עכשיו, אך האופציה תישאר פתוחה - בכפוף לביטחון ישראל ולרצון הלגיטימי של הפלסטינים לשלוט על עצמם. זו שנה של הכנות אינטנסיביות של מועצת השלום להתגבר על הפערים. 70% מעזה הרוסים. היה שיפור הומניטרי משמעותי, אך לרבים המצב חמור. בשנה הקרובה אנו נעים ליישום התוכנית".

ניקולאי מלאדנוב, הנציג העליון לעזה במועצת השלום, אמר: "אם אני מסתכל שנה אחורה, לא חשבתי שנהיה כאן ונדבר על האתגרים שיש לנו ביישום התוכנית. לא חשבתי שתהיה תוכנית לפירוק הנשק ומסירת השלטון האזרחי, תוכנית לשיקום ותוכנית לנסיגה ישראלית. מפת הדרכים שאליה הגענו עם חמאס בתיווך קטאר וטורקיה כוללת מחויבות למסור נשק. אנחנו רוצים לתת הזדמנות לעזה, ורוצים שתושבי העוטף בישראל ישאירו מאחוריהם את תחושת הפחד".

מלאדנוב גילה כי בתוך הרצועה ישנה כבר נוכחות של הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית - הגוף השלטוני הזמני שהוקם בתחילת 2026 כדי לנהל בפועל את החיים האזרחיים והשירותים הציבוריים בעזה. הנציג העליון ציין בדבריו את מורכבות התקדמות המהלך בגלל מערכת הבחירות בישראל. "יש שיחות עם ישראל והן לא קלות בגלל הבחירות שם", אמר הנציג העליון. "הכול יותר אמוציונלי ורגיש פוליטית. היו לנו שיחות טובות והגעה להסכמה על היעד הסופי - פירוז נשק, פירוז עזה ושליטה אזרחית שתאפשר את שיקום עזה".

הגנרל ג'פרס בכינוס

סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ, אמר בכינוס: "יותר מ-24 מדינות מוכנות לקחת חלק במאמץ עם משאבים ורצון לעבוד זה לצד זה. לפני שנה בעצרת האו"ם המצב נראה שונה, היום אפשר להצביע על התקדמות ממשית. כל החטופים בבית. יש הפסקת אש, גם אם לא מושלמת, אך עדיין קיימת. המאמץ ההומניטרי השיג תוצאות היסטוריות, עם מיליארדי דולרים תרומות - לענות על צרכים דחופים וצורכי השיקום. האנשים שמעורבים במועצת השלום הם הנשק הסודי שלנו - כולם עובדים יחד תחת הנהגת טראמפ".

ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ שגם הוא חבר במועצה המנהלת הבכירה של מועצת השלום לעזה, אמר: "בעשור האחרון היו כל כך הרבה פגישות על עזה, וניסינו לעשות משהו שונה. לא רצינו להאשים אף אחד, ולהתקדם בפתרונות ולא סיסמאות ואמירות פוליטיות. יש יותר יעילות להכניס סיוע היישר לתושבי עזה, לפני שנה זה לא היה קיים. אני חושב שאנחנו בונים משהו יותר חשוב מחברה. אנחנו בונים פלטפורמה שתאפשר לתושבי עזה להתמקד בשיפור חייהם, ולאלה שרוצים לחיות בשלום - לתת להם הזדמנות לעשות זאת".

קושנר אמר עוד: "היעד שלנו ברור, אנחנו רוצים שעזה תוכל לשגשג ולמצות את עצמה, ולשם כך היא חייבת להיות מפורזת. אנחנו מנסים להביא רעיונות חדשים לאחר שזיהינו את כישלונות העבר. אני מקווה שבשנה הקרובה נראה התקדמות. התוכנית של הנשיא הצליחה להוריד את גובה הלהבות, אך לא פתרה את הבעיה. היא פתרה רק את השלב הראשון של החטופים. אנחנו צריכים לדבוק בה ולהיות מחויבים לה".

"המצב הנוכחי בשטח כאוטי"

ד"ר עלי שעת', ראש הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית, הדגיש בדבריו: "אנחנו גוף שייתן שירותים לתושבי עזה ולבנות אותה מחדש - למען ילדי עזה שמנעו מהם את הזכות הזאת יותר מדי זמן. שלוש שנים הם לא הלכו לבית ספר. המצב הנוכחי בשטח כאוטי, השבריריות הזאת לא תשרת את המטרה של לבנות את עזה מחדש. החורף מגיע לעזה, נדרש כסף בדחיפות. אם כולנו ניישם תוכנית אחת - עם הבנק העולמי וארגוני הסיוע - כולנו נצליח".

אחריו דיבר הגנרל ג'ספר גפרס, מפקד כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) ברצועת עזה. "אימנו כוח שמורכב מ-500 חיילים ממרוקו וקוסובו, ואנו מאמנים כוחות גם מאלבניה, קזחסטן ומדינות נוספות", אמר הגנרל האמריקני. "לצורך פרויקט הפירוז אנחנו עובדים על תוכנית צבאית שניתנת ליישום סקטור אחרי סקטור. מדובר על מאות קילומטרים של מנהרות, עשרות אלפי כלי נשק. נפרק או ננטרל את המנהרות והנשק, נלך בעקבות הוועדה הטכנוקרטית לקחת אחריות על השטח, וזה יביא בהמשך לנסיגת צה"ל. יש צוות נטרול של נשק מקוסובו איתי בשטח. עזה תיבנה מחדש על-ידי עזתים".