נוסעים שהגיעו בטיסה ישירה מתל אביב לשדה התעופה סכיפהול בהולנד סיפרו על בדיקות חריגות שעברו בשדה. כך דווח האתר ההולנדי השמרני Nieuwsrecht. אחת ההערכות שנשמעו בעיתונות ההולנדית היא שהבדיקות נובעות מכך שהולנד החלה ליישם את החוק האוסר ייבוא של מוצרים מההתנחלויות ביהודה ושומרון ומרמת הגולן. מדובר בחוק שקובע עונש של עד שש שנות מאסר על ייבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים שמקורם ב"התנחלויות לא חוקיות" בישראל.

גלריה "תסתמו את הפה ותחכו". שדה התעופה סכיפהול ( צילום: REUTERS/Piroschka Van De Wouw )

החוק ההולנדי החדש האוסר ייבוא מההתנחלויות נכנס לפועל בשבוע שעבר (22 בספטמבר) אך אין אישור רשמי לכך שהרשויות ההולנדיות החלו לאכוף אותו. עם זאת, שר החוץ גדעון סער הודיע הערב על צעד נגד הולנד, במסגרתו דיפלומטים הולנדים שפועלים ברמאללה לא יוכלו לעשות זאת משטח ישראל.

ובחזרה לבידוק המחמיר בהולנד: על פי הדיווח ב-Nieuwsrecht במסגרת הבדיקות נאלצו הנוסעים מתל אביב להעביר את המזוודות שלהם דרך מכונת שיקוף. "למה? הרי כבר עברנו בדיקות ביטחוניות מקיפות בתל אביב, לא?", תהתה אחת הנוסעות. ועל כך השיבה פקידת המכס: "אנחנו תמיד עושים את זה בטיסות בין-יבשתיות".

ולמרות זאת, על פי עדויות הנוסעים שהובאו בדיווח, הבדיקות מתמקדות בחיפוש אחר יין, תמרים, זיתים או מוצרים אחרים שמקורם במזרח ירושלים, ביהודה ושומרון או ברמת הגולן. במקביל, על לוחות המודעות בשדה התעופה מוצג מידע על סנקציות על מי שיעבור על החוק ההולנדי החדש.

הנוסעים גם התלוננו על יחס אנשי המכס ההולנדי. על פי דיווח בעיתונות המקומית אחד הנוסעים פנה לאיש מכס ואמר: "תשמע חבר, הם מישראל. הם לא מדברים הולנדית". על כך הגיב הפקיד בכעס ועל פי העדויות שאג: "תסתמו את הפה המזוין שלכם, תסתמו את הפה המזוין שלכם ותחכו".

זועם על הולנד. מייק האקבי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

דודי בן ה-82 שאמור לטוס בשבוע הבא מתל אביב לאמסטרדם צוטט כאומר: "אני חושש שלא אעבור את המכס ללא פגע. הדם שלי רותח. שכן המשמעות היא שנטל ההוכחה מוטל על הנוסע. אין קבלה – אין כניסה להולנד. נולדתי בזמן המלחמה ונאלצתי להסתתר. גם אז סומנו יהודים והופלו לרעה. כעת זה קורה שוב. מסמנים אותנו".

מי שהגיב בחריפות למהלך ההולנדי בפוסט ברשת X הוא שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי. לדבריו, נוסעים הולנדים שפגש בכנסייה סיפרו לו כי בטרם טיסתם חזרה יידרשו לבדוק את המזכרות שברשותם, כדי לוודא שאין מקורן ב"יהודה ושומרון" – שכן החזקת פריט כזה, לדבריו, עלולה לגרור עונש מאסר של עד שש שנים. האקבי כינה את המצב "מטורף" והגדיר את ההתנהלות ההולנדית כ"שערורייה של ממש".