יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, דרש לראות כתב אישום ראשון נגד מחבלי הנוחבה במחצית הראשונה של 2027. בדיון מעקב של הוועדה, שהתקיים היום (רביעי), 3 שנים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, שוחחו הגורמים השונים על העברת חומרי החקירה מהפרקליטות לצבא, הצבת תאריך יעד לבחירת ראש מערך התביעה - והחשיבות של הצגת סיפורי הנרצחים במשפטים.

גלריה כתב אישום במחצית הראשונה של 2027? מחבלי נוחבה ( צילום: דוברות שב"ס )

בדיון, תיאר פרויקטור הרמטכ"ל, תא"ל במיל' יאיר ברקת, את ההתקדמות הלוגיסטית. "החוק מחייב אותנו לשדר את המשפטים, אז בנינו כבר מערך ממשלתי להקמת השידור. אנחנו מחויבים גם להקים מערך נפגעי עבירה ומינינו מפקדת לנושא. התחלנו לפתח את המערכת כדי להנגיש את ההליך המשפטי לנפגעים ולתת להם תמיכה. מתוכנן חמ"ל מדיה מרכזי שכשנתחיל את המשפטים יהיו כבר תיקים על המחבלים להפצה".

התובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, אמר כי ראש מערך התביעה ימונה בשבועיים הקרובים. "פרסמנו קול קורא למי שיעמוד בראש המערך ובאישור הרמטכ"ל". לברטוב הביע תקווה שצוות הפרקליטים של מחוז דרום, שטיפלו בתיקי החקירה מ-7 באוקטובר, יצטרפו למערך התביעה הצבאי. "יש סך הכל כ-25 תקנים השנה ועוד 30 בשנה הבאה".

ח"כ יוליה מלינובסקי, מיוזמות החוק, שיבחה את פרקליטי מחוז דרום. "הם גיבורי על, אנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו מה הם עברו ועוברים. החוק בנוי בצורה מאוד ברורה. הסמכות עברה לצבא, אחרי ויכוחים אם זה נכון, אבל הוויכוח נגמר ברגע שהחוק עבר. אותם פרקליטים הם נכס אבל זו עדיין החלטה עצמאית שלהם ואנחנו מכבדים את החלטתם".

חוק העמדת מחבלי הנוחבה לדין אושר בכנסת במאי 2026. על פי החוק, יוקם בית משפט צבאי מיוחד בירושלים. כתבי האישום יוגשו נגד יותר מ-400 מחבלים, והמספר הסופי תלוי בהמשך עבודת השב"כ וצה"ל בעזה. המשפטים יחולקו לפי זירות גאוגרפיות - למשל, משפט לזירת בארי, משפט לזירת ניר עוז ומשפט לזירת הטבח במסיבת הנובה.

התצ"ר לברטוב, הסביר בדיון על דרך העברת חומרי החקירה מהפרקליטות לידי הצבא, ואיסוף חומרים נוספים: "קיבלנו גישה לחומרי החקירה והפרקליטות מעבירה לנו את כל החומרים והמסמכים שהוכנו. במקביל, מצאנו חומרים נוספים בצה"ל שאנחנו מעריכים שהמשטרה לא הגיעה אליהם. פנינו לגורמים בצבא ומצאנו חומרים נוספים, שהם עותקים, כי זו מדיה דיגיטלית. המידע בתיק מגיע ממקורות מגוונים, ואנחנו לא יודעים אם החומר הגיע למשטרה או לא".

פרקליט מחוז דרום, עו"ד ארז פדן, ציין: "אנחנו עושים הכל כדי שהתיק יעבור לצבא במצב הכי מתקדם שאפשר לצורך הגשת כתבי אישום ותחילת ניהול המשפט". לדבריו, הפרקליטות כתבה חוות דעת על מאות מחבלים, ואליהן מצורפות גם הצעות לכתבי אישום. "כל חוות דעת היא תוצר הרכבת פאזל ראייתי מאוד מאוד מורכב", הסביר.

שואפים לספר את סיפורו של כל נרצח. ההרס בניר עוז ( צילום: גדי קבלו )

"נחקר מספר סיפור בחקירה, זה לא אומר שהוא נכון", אמר פדן. "אנחנו מצליבים את המידע מול ממצאי זירה, מצלמות, נחקרים אחרים ועוד. מדובר על איסוף ראיות והצלבה כדי להגיע לממצאים הראייתיים של כל אחד. אני מניח שטיוטות כתבי האישום יקלו על הצבא להתקדם באופן מהיר יחסית". הפרקליט הבטיח כי "העברת המקל" לצבא, תיעשה באופן סדור - וכי תהליכי העבודה לא ייעצרו בשל כך.

פדן הבהיר כי השאיפה היא להגיע למצב בו החקירה תוכל לספר במשפטי המחבלים את הסיפור של כל נרצח. "אנחנו רואים לנגד עינינו את הציווי 'לכל איש יש שם'. תנאי הזירה של הטבח לא יצרו תנאי פתיחה קלים כדי לבסס את הראיות למשפט הפלילי, אבל החקירה מתקדמת מאוד ואנחנו עמלים להשלימה כדי להגיע למקום הזה".