הרשויות בארצות הברית חשפו כי שני הנערים שרצחו שלושה בני אדם במרכז האיסלאמי בסן דייגו בחודש מאי, תכננו לבצע באותו יום שני פיגועים נוספים, בבית הכנסת "קהילת אריאל" בעיר ובתיכון ציבורי שבו לומדים בעיקר תלמידים שחורים. לפי התביעה, תגובתו של מאבטח המסגד אמין עבדאללה, שירה באחד החמושים לפני שנהרג, קטעה את מסע ההרג ומנעה מהשניים להמשיך ליעדים הבאים.
הפרטים נחשפו עם הגשת כתב אישום נגד שרה לינדזי סנטיאגו בת ה-17 מצפון קרוליינה. חבר מושבעים אישר להעמידה לדין כבגירה בשלושה סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, בגין סיוע לרצח ובסעיף נוסף של קשירת קשר. היא נמצאת במעצר ללא ערבות ועלולה להישלח למאסר עולם. סנטיאגו אמנם הייתה אלפי קילומטרים מזירת הטבח, אך התביעה רואה בה שותפה בשל חלקה בתכנון ובהפצה. "היא הייתה חלק מהחבורה, היא הייתה שותפה להרג", אמר התובע המחוזי ג’ים אוניל.
לפי כתב האישום, סנטיאגו הכירה ברשת את היורים, קיילב ואסקס בן ה-18 וקיין קלארק בן ה-17, אך היא מעולם לא פגשה אותם. לפני המתקפה היא סיכמה עימם כי תקליט את השידור החי ממצלמות GoPro שהוצמדו לקסדותיהם, תפיץ את הסרטון ותפרסם את המניפסט שלהם. היא אף רכשה עבור ואסקס טלאי ועליו סמל "השמש השחורה", שמקורו בתקופה הנאצית ואומץ בידי ארגונים ניאו-נאציים, ושלחה לו אותו כדי שיענוד במהלך הירי.
סנטיאגו הייתה אחת משלושה אנשים בלבד שצפו בשידור המקורי. לדברי התובע, השלושה פעלו במרחב מקוון שהיה ל"תיבת תהודה של שנאה", ותכננו להפיץ את הטבח כדי שהיורים יהיו "מפורסמים לנצח". בתחילת החקירה ידעו הרשויות רק כי הצופה היא אישה בחוף המזרחי. יותר ממאה עדויות, כ-30 צווי חיפוש ובדיקה של כארבעה מיליון הודעות הובילו לבסוף למעצרה של סנטיאגו. פרקליטה, אלן דוראסמי, מסר כי היא חפה מפשע וכי חומרי החקירה טרם הועברו לידיו.
הטבח התרחש ב-18 במאי, כשכ-140 ילדים שהו בבית הספר הפועל במתחם המרכז האיסלאמי. ואסקס וקלארק רצחו את המאבטח עבדאללה, בן 51, את מנסור קזיחה, בן 78, ואת נאדיר עוואד, בן 57. עבדאללה הספיק לפגוע באחד היורים ולהפעיל נוהל סגר שהגן על הילדים. השניים נמלטו מהמקום, ירו בעובד גינון ששרד ובהמשך שמו קץ לחייהם במכוניתם.
בית הכנסת "קהילת אריאל" נמצא במרחק של כ-2.5 קילומטרים מהמרכז האיסלאמי. במניפסט שהותירו הרוצחים הופיעו דברי שנאה נגד יהודים, מוסלמים, שחורים, להט"ב, נשים ואנשי ימין ושמאל. הם ציינו את המחבל שרצח 51 בני אדם בשני מסגדים בקרייסטצ'רץ' שבניו זילנד ב-2019 כאחד ממקורות ההשראה שלהם, וכתבו כי מטרתם היא להאיץ את קריסת החברה.
רב הקהילה, בארני קסדן, אמר כי "איכשהו אלוהים הטה אותם הרחק מקהילת אריאל, אם זו הייתה כוונתם. אין שום מקום לשנאה". לדבריו, מאבטחים חמושים מוצבים בבית הכנסת בכל אירוע גדול.
האוניברסיטאות לא הגנו על יהודים
בתוך כך, משרד החינוך האמריקני פתח בחקירות זכויות אזרח נגד האוניברסיטאות הציבוריות סן חוזה סטייט וסן פרנסיסקו סטייט בקליפורניה, בחשד שלא הגנו על סטודנטים יהודים מפני הטרדות אנטישמיות. לפי הודעת המשרד, התקבלו תלונות על איומים, נידוי של יהודים בכיתות, שיבוש שיעורים, תקיפות פיזיות וגרפיטי אנטישמי.
בין המקרים שנבדקים בסן חוזה מופיע מייל שיוחס לסגן נשיא האוניברסיטה לענייני סטודנטים, ובו הובחן לכאורה בין "יהודים טובים" ל"יהודים רעים" לפי עמדותיהם כלפי ממשלת ישראל. הנהלת האוניברסיטה הכחישה את הטענה ומסרה כי "אמירה זו מעולם לא נאמרה על ידי נציג של האוניברסיטה".
בקמפוס נמצאו בחודשים האחרונים גם כתובות אנטישמיות ואיומים נגד יהודים. במקרה נפרד הוגש כתב אישום נגד סטודנט לתואר מתקדם, לאחר שטביעת אצבע שלו נמצאה על פתק שהזהיר מפני "פצצה המונית". בשירותים בקמפוס נמצאו גם צלבי קרס והכיתוב "להרוג את כל היהודים".
בסן פרנסיסקו מיוחסות לחברי סגל טענות בדבר ניצול סמכותם ליצירת סביבה עוינת לסטודנטים יהודים. התלונות כוללות גם ניסיונות פריצה נגדם ואירועים בהשתתפות גורמים בעלי זיקה לארגוני טרור. משרד החינוך ציין גם את פעילותו בקמפוס של תא סטודנטים המזוהה עם אש"ף. האוניברסיטה מסרה כי אנטישמיות ואפליה אינן מקובלות עליה, וכי פתיחת החקירה אינה קביעה שהחוק הופר. החקירות הן חלק ממהלך נרחב של ממשל טראמפ להגברת האכיפה הפדרלית נגד אנטישמיות במוסדות להשכלה גבוהה.