"ראינו תמונות קשות ועצובות, חקרתי אימהות בנות 21 שעומדות עם התינוקות שלהן, בני פחות משנה, בצמתים באזור נצרת ומבקשות נדבות במשך יום שלם בחום הכבד של יותר מ-40 מעלות". כך חשף בשיחה עם ynet טל קריספין, אחרי פשיטת הענק נגד תופעת הילדים הקבצנים בכבישי הצפון.
"הן מגיעות במיוחד עם תינוקות כדי למשוך תשומת לב ורחמים מצד הנהגים ומהחקירות שניהלנו עולה שהן מסוגלות להרוויח אפילו 3,000 שקלים ביום קבצנות", סיפר קריספין, קצין שיטור עירוני במשטרת נצרת.
אתמול פשטו שוטרי מחוז צפון על דירות מסתור וזולות ביערות ליד העיר נצרת ועצרו עשרות חשודות וילדים רבים, חלקם בני 5-4, שהועסקו בקיבוץ נדבות בצמתים באזור נצרת.
הילדים, שמתחת לגיל האחריות הפלילית, הועברו לאחר תיאום של צה"ל לנציגי הרשות הפלסטינית, והבגירים והבגירות שמעורבים בפרשה נחקרו במשטרת נצרת והמעצר של חלקם הוארך בבית משפט השלום בנצרת. חלק מהקבצניות נעצרו בעבר כבר כמה פעמים, ולמרות זאת הן ממשיכות וחוזרות לקבץ נדבות בשטחי ישראל.
מהחקירה עלה שרוב הקבצניות הגיעו מאזור ג'נין ואחרות משכם. במשטרה מעריכים שרוב הקבצניות מגיעות באמצעות קבלנים ש"מפזרים אותן" בכמה צמתים בצפון, בוואדי ערה, נצרת ואחיהוד. "כשהן עומדות עם תינוקות קטנים בני מספר חודשים על הידיים זה מעורר רחמים בקרב הנהגים", הסביר פקד קריספין.
השוטרים גם איתרו ילדים בני 4-5 שעבדו בקיבוץ נדבות וההערכה שאת הכסף הם מעבירים למבוגרים ששולחים אותם לצמתים.
"את הילדים הקטנים שמתחת לגיל האחריות הפלילית אנו מעבירים למחסום רק אחרי תיאום עם גורמי הצבא ואת הבגירים אנו מגרשים למחסום וממנו הם עוברים חזרה לתחומי הרשות", הוסיף קריספין.
יותר מ-40 שוהים בלתי חוקיים נעצרו אתמול באזור נצרת בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב נגד תופעת הילדים הקבצנים בכבישי הצפון.
התופעה המסוכנת של הצבת ילדים בצמתים מרכזיים לצורך קיבוץ נדבות הפכה בשנים האחרונות למטרד קבוע ולחלק בלתי-נפרד מהנוף של הצפון. בסובב העיר נצרת, עשרות אלפי נהגים מגיעים לאזור ונעמדים ברמזורים ובצמתים, ואימהות צעירות עם תינוקות רכים או ילדים נצמדו לכל רכב והתחננו לכמה שקלים.
הילדים מסתובבים בין המכוניות בצמתים סואנים, מקישים על החלונות ומבקשים נדבה. הם נדרשים להעביר בסוף כל יום את הכספים שאספו לידי "קבלנים" שהכניסו אותם לתחומי המדינה, ישראלים ופלסטינים. לרוב, הילדים השב"חים ישנים בחורשות סמוכות או במתחמים שהוקמו עבורם.