"ראינו תמונות קשות ועצובות, חקרתי אימהות בנות 21 שעומדות עם התינוקות שלהן, בני פחות משנה, בצמתים באזור נצרת ומבקשות נדבות במשך יום שלם בחום הכבד של יותר מ-40 מעלות". כך חשף בשיחה עם ynet טל קריספין, אחרי

פשיטת הענק