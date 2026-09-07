הבקשה מטעם מערכת ידיעות אחרונות ynet, הוגשה בידי עו"ד טל ליבליך וניסים אזרד, משרד ליבליך-מוזר-גליק. תחילה עמדת המדינה הייתה כי יש לאסור את פרסום זהותו של הקצין משיקולים ביטחוניים. אלא שכעת, עם שינוי עמדת המדינה ששללה את הסכנה הביטחונית, החליט השופט להתיר את זהותו לפרסום.

הבקשה מטעם מערכת ידיעות אחרונות ynet, הוגשה בידי עו"ד טל ליבליך וניסים אזרד, משרד ליבליך-מוזר-גליק. תחילה עמדת המדינה הייתה כי יש לאסור את פרסום זהותו של הקצין משיקולים ביטחוניים. אלא שכעת, עם שינוי עמדת המדינה ששללה את הסכנה הביטחונית, החליט השופט להתיר את זהותו לפרסום.

הבקשה מטעם מערכת ידיעות אחרונות ynet, הוגשה בידי עו"ד טל ליבליך וניסים אזרד, משרד ליבליך-מוזר-גליק. תחילה עמדת המדינה הייתה כי יש לאסור את פרסום זהותו של הקצין משיקולים ביטחוניים. אלא שכעת, עם שינוי עמדת המדינה ששללה את הסכנה הביטחונית, החליט השופט להתיר את זהותו לפרסום.

בהחלטה שהתקבלה היום, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".

בהחלטה שהתקבלה היום, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".

בהחלטה שהתקבלה היום, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".