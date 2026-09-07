בית המשפט לעניינים מנהליים התיר היום (שני) את פרסום זהותו של סא"ל א', קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. הקצין, ששמו נאסר לפרסום עד כה לפי בקשתו, בשל העובדה כי הוא עדיין משרת במערך המודיעין בצה"ל, עתר לעיכוב ביצוע ההחלטה.
הבקשה מטעם מערכת ידיעות אחרונות ynet, הוגשה בידי עו"ד טל ליבליך וניסים אזרד, משרד ליבליך-מוזר-גליק. תחילה עמדת המדינה הייתה כי יש לאסור את פרסום זהותו של הקצין משיקולים ביטחוניים. אלא שכעת, עם שינוי עמדת המדינה ששללה את הסכנה הביטחונית, החליט השופט להתיר את זהותו לפרסום.
סא"ל א' סיים את תפקידו בינואר 2025 אך נשאר בצבא. בנובמבר 2025, לאחר תחקירי צה"ל, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר כי שורת מפקדים בכירים נשאו באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, וכי יש לנקוט בעניינם צעדים פיקודיים. סא"ל א' נמנה עם אותם מפקדים.
הקצין עתר נגד ההחלטה וטען כי הרמטכ"ל בחר להדיחו משירות, תוך מתן "כסות משפטית להוצאה לפועל של הדחה שלא כדין ובהיעדר סמכות". בהמשך גלל העותר את השתלשלות ההתקשרות עם לשכת סגן הרמטכ"ל סביב פרסום ההחלטה, וטען כי הופתע מפרסומה שעות בודדות לפני פגישתם.
בהחלטה שהתקבלה היום, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".
עוד ציין כי "בסופו של דבר יש מקרים חריגים שבהם התוצאה היא מתבקשת ואף הכרחית, הגיונית וצודקת ולטעמי המקרה דנן, בהעדר מניעות ביטחונית, הוא מקרה ברור שהאינטרס הציבורי, בהתחשב גם במציאות הקיימת של הפרסומים שכבר נעשו, גובר על כל היבט או אינטרס אחר, כמו פרטיות העותר ומביא לכך שמן הראוי, במקרה ספציפי זה, לפרסם את שמו של העותר, ולכן אני קובע שניתן לפרסם את שם העותר ופרטיו המזהים. כך גם, אני מורה כי בהתאם למתווה שהציעה המדינה, יפורסמו פרוטוקול הדיון בעתירה, כתב העתירה ותשובת המשיבים לעתירה".
כאשר ניסו עו"ד המייצגים את הקצין, לדמות מצב זה לאירועים בהם זהות העותר לא פורסמה, השיב השופט ורדי: "האירוע המזעזע והקשה של האסון הלאומי של 7 באוקטובר, כשלטעמי זה אירוע שלא ניתן כלל להשוואה ומדובר באירוע בעל חשיבות ציבורית עליונה ועניין ציבורי מירבי בפרסום שמו של מי שהיה בעל תפקיד משמעותי בעת הזו כמי שהיה קמ"ן אוגדת עזה.
"זאת, כאשר בענייננו לא מדובר בצו איסור פרסום הנובע מחקירה פלילית, אלא מטעמי ביטחון שכאמור, בסופו של יום, הוקהו, עומעמו ונוטרלו, לאחר שגורמי המשיבים בחנו את העניין והודיעו בפה מלא ובקול צלול, בהיר וחד משמעי שאין מניעה ביטחונית לפרסום שמו של העותר", קבע השופט.
עוד הוסיף השופט כי "לא ניתן להתעלם במקרה זה מהפרסום המסיבי ברשתות של שמו של העותר, מהתבטאויותיו של אביו של העותר, ומהתוצאות שעולות מחיפוש פשוט בגוגל, או מתשובה לשאלה שנשאל הצ'אט ג'י פי טי (מנועי בינה מלאכותית), המביאות באופן מידי לחשיפת שמו של העותר, כאשר, הנ"ל מקהה ומצמצם את טעמי הביטחון ואת החשש לפגיעה ביטחונית בעותר עקב פרסום זה".