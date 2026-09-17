התיעוד של היחס לנאשמת ברצח בניהו רזי כ"אל מחבלת" - והביקורת החריפה: לאחר שאגם צרפי הועברה לאבו כביר, תיעוד שלה מבית המעצר הוביל את הסניגוריה הציבורית לכתוב כי היחס שזכתה לו משירות בתי הסוהר הוא "מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק - וממחיש את המשבר החמור בבתי הסוהר בארץ".
צרפי, חיילת בת 19 מירושלים הנאשמת ברצח בניהו רזי ובחבלה בכוונה מחמירה, תועדה במסדרונות שב"ס כשסביבה לוחמים רעולי פנים עם קסדות ומגנומטרים. הם נראים בין היתר מחפשים בתוך שקית, שבה נמצאים חפציה האישיים, כולל מוצרי היגיינה נשית. לצד הפרסום ה"בלעדי" של הסרטון נכתב - "מדיניות השר בן גביר: אגם צרפי מקבלת יחס של מחבלים".
בסניגוריה הציבורית אמרו כי "שב"ס פרסם תיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית. תיעוד זה מהווה פגיעה חריפה בזכויות יסוד העומדות לכל כלוא במדינה דמוקרטית, קל וחומר כאשר מדובר בעצורה שההליך המשפטי בעניינה עודנו מתנהל והיא בחזקת חפה מפשע".
"היחס המשפיל שנראה בסרטון ממחיש את המשבר החמור שהסניגוריה הציבורית מתריעה מפניו זה מכבר בבתי הסוהר בארץ", הוסיפו בסניגוריה הציבורית. "העובדה שהתנהלות פוגענית זו שאין בינה לבין משילות דבר, וכן פרסומה המבזה ברבים זוכים לגיבוי מצד השר הממונה, מעידה על עומק השבר. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת החוק מקצועית".