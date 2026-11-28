לדברי סלאם, בין המשימות שיוניפי"ל ימשיך למלא: פינוי מוקשים, ליווי שיירות הומניטריות ופיקוח על הפרות בדרום לבנון. לטענתו, "גורמים אמריקנים רמזו שוושינגטון פתוחה לשקול הסדר כזה". סלאם הוסיף: "זה לא יפתור את הבעיה של מה שמכונה 'היום שאחרי יוניפי"ל', אבל זה ייתן לנו קצת זמן נוסף להגיע להסכמה על מתווה ביטחוני חדש בדרום לבנון".

לדברי סלאם, בין המשימות שיוניפי"ל ימשיך למלא: פינוי מוקשים, ליווי שיירות הומניטריות ופיקוח על הפרות בדרום לבנון. לטענתו, "גורמים אמריקנים רמזו שוושינגטון פתוחה לשקול הסדר כזה". סלאם הוסיף: "זה לא יפתור את הבעיה של מה שמכונה 'היום שאחרי יוניפי"ל', אבל זה ייתן לנו קצת זמן נוסף להגיע להסכמה על מתווה ביטחוני חדש בדרום לבנון".

לדברי סלאם, בין המשימות שיוניפי"ל ימשיך למלא: פינוי מוקשים, ליווי שיירות הומניטריות ופיקוח על הפרות בדרום לבנון. לטענתו, "גורמים אמריקנים רמזו שוושינגטון פתוחה לשקול הסדר כזה". סלאם הוסיף: "זה לא יפתור את הבעיה של מה שמכונה 'היום שאחרי יוניפי"ל', אבל זה ייתן לנו קצת זמן נוסף להגיע להסכמה על מתווה ביטחוני חדש בדרום לבנון".

בסוכנות הידיעות ציינו כי דבריו של ראש ממשלת לבנון ממחישים כי למעשה אין עדיין תוכנית לכוח שיבוא אחרי יוניפי"ל - כחודש לפני שהמנדט שלו אמור לפקוע בעקבות התנגדותן של ארצות הברית וישראל.

בסוכנות הידיעות ציינו כי דבריו של ראש ממשלת לבנון ממחישים כי למעשה אין עדיין תוכנית לכוח שיבוא אחרי יוניפי"ל - כחודש לפני שהמנדט שלו אמור לפקוע בעקבות התנגדותן של ארצות הברית וישראל.

בסוכנות הידיעות ציינו כי דבריו של ראש ממשלת לבנון ממחישים כי למעשה אין עדיין תוכנית לכוח שיבוא אחרי יוניפי"ל - כחודש לפני שהמנדט שלו אמור לפקוע בעקבות התנגדותן של ארצות הברית וישראל.

במתחם ההריסות של "אוהלי חיזבאללה" בהר דב. סא"ל (במיל') י', מפקד גדוד 221, סיפר לו כי במוצבים שפינה יוניפי"ל נמצאו מפות ועליהן סימונים של עמדות צה"ל. "עמדת טנק כזאת, עמדת טנק אחרת, ופריסת המוצבים שלנו", אמר. "אנחנו נכנסים למוצב יוניפי"ל שכזה, בסמוך ל'מוצב בלוט' הצה"לי, ועל החלונות שלו מודבקות מפות וציוני נקודות צבאיות ישראליות".

במתחם ההריסות של "אוהלי חיזבאללה" בהר דב. סא"ל (במיל') י', מפקד גדוד 221, סיפר לו כי במוצבים שפינה יוניפי"ל נמצאו מפות ועליהן סימונים של עמדות צה"ל. "עמדת טנק כזאת, עמדת טנק אחרת, ופריסת המוצבים שלנו", אמר. "אנחנו נכנסים למוצב יוניפי"ל שכזה, בסמוך ל'מוצב בלוט' הצה"לי, ועל החלונות שלו מודבקות מפות וציוני נקודות צבאיות ישראליות".