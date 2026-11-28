ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אמר אתמול (שישי) כי צרפת מגבשת הצעת החלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שתאפשר לכוח שמירת השלום בגבול לבנון (יוניפי"ל) להמשיך לפעול גם אחרי סיום המנדט שלו בסוף 2026. כדי למלא את הוואקום התנהלו לאחרונה כמה תהליכים דיפלומטיים במקביל, ובראשם מהלך שהובילה צרפת לשלוח כוח בינלאומי מאירופה וארה"ב - תחליף שישראל פעלה לטרפד בכל הכוח בטענה שיאפשר לחיזבאללה לפעול בחופשיות.
בריאיון בלעדי לסוכנות הידיעות AP אמר ראש ממשלת לבנון כי ההצעה שמתגבשת תאפשר ליוניפי"ל, שהוקם לפני כמעט 50 שנה, להמשיך למלא משימות ב"תחומים מסוימים" בזמן שמועצת הביטחון של האו"ם תדון בשאלה מה יבוא במקומו. הוא התייחס גם להפסקת המשא ומתן עם ישראל, ומסר כי מדובר במגעים שהוקפאו בעקבות הבחירות וחוסר הוודאות לגבי הרכב הממשלה הבאה.
לדברי סלאם, בין המשימות שיוניפי"ל ימשיך למלא: פינוי מוקשים, ליווי שיירות הומניטריות ופיקוח על הפרות בדרום לבנון. לטענתו, "גורמים אמריקנים רמזו שוושינגטון פתוחה לשקול הסדר כזה". סלאם הוסיף: "זה לא יפתור את הבעיה של מה שמכונה 'היום שאחרי יוניפי"ל', אבל זה ייתן לנו קצת זמן נוסף להגיע להסכמה על מתווה ביטחוני חדש בדרום לבנון".
בסוכנות הידיעות ציינו כי דבריו של ראש ממשלת לבנון ממחישים כי למעשה אין עדיין תוכנית לכוח שיבוא אחרי יוניפי"ל - כחודש לפני שהמנדט שלו אמור לפקוע בעקבות התנגדותן של ארצות הברית וישראל.
בישראל כזכור הביעו התנגדות נחרצת להמשך הפעלת הכוח בטענה שהוא נכשל במשימתו, ובממשלו של הנשיא דונלד טראמפ, שכבר קיצץ במימון האמריקני לכוח, ראו בכך בזבוז של כסף וטענו שהמשך פעילותו מעכב את הגשמת היעד של צמצום כוחו של חיזבאללה והעברת האחריות הביטחונית המלאה באזור לצבא לבנון.
הביקורת הישראלית על תפקוד הכוח עלתה גם בביקור שערך כתב ynet במתחם ההריסות של "אוהלי חיזבאללה" בהר דב. סא"ל (במיל') י', מפקד גדוד 221, סיפר לו כי במוצבים שפינה יוניפי"ל נמצאו מפות ועליהן סימונים של עמדות צה"ל. "עמדת טנק כזאת, עמדת טנק אחרת, ופריסת המוצבים שלנו", אמר. "אנחנו נכנסים למוצב יוניפי"ל שכזה, בסמוך ל'מוצב בלוט' הצה"לי, ועל החלונות שלו מודבקות מפות וציוני נקודות צבאיות ישראליות".
"כל העניין המדהים עם יוניפי"ל הוא שהם עמדו כאן בגבול והסתכלו ועקבו אחרינו - כאילו אנחנו האויב", הוסיף סא"ל י'. "אתה פתאום תופס איך מגדלי השמירה שלהם מופנים כלפינו. המנדט שלהם הוא לפקח שחיזבאללה לא פורס תחמושת מדרום לליטני, ושאנחנו לא חוצים את הגבול. בפועל אנחנו לא חצינו, וחיזבאללה במשך 18 שנה, מאז מלחמת לבנון השנייה, העביר ערמות של אמל"ח. את כל הדרכים שאתה רואה שפרוסות כאן האו"ם היה סולל, וחיזבאללה היה משתמש בהן".
לפי החלטת מועצת האו"ם שהתקבלה בשנה שעברה, כ-7,500 חיילי יוניפי"ל שהוצבו בדרום לבנון יסוגו בהדרגה במשך כשישה חודשים לאחר פקיעת המנדט ב-31 בדצמבר 2026. עוד נקבע כי לכוח תינתן שנה כדי לסיים לחלוטין את פעילותו.
צרפת לא התייחסה להצעה להאריך את פעילותו של הכוח. עם זאת, דיפלומט מערבי שתואר כ"בקיא בפרטים" אמר כי אחת האפשרויות הנידונות היא להאט את תהליך הנסיגה ולהשאיר על כנן "משימות מסוימות" של יוניפי"ל, כדי למנוע היווצרות ואקום שלטוני וביטחוני.
במהלך הדיונים הדיפלומטיים על "היום שאחרי", צרפת קידמה מהלך שבו יישלח כוח בינלאומי של כמה אלפי חיילים צרפתים, איטלקים וספרדים שיוצבו לא רק בדרום לבנון אלא בכל שטח המדינה ויסייעו לצבא לבנון לקבל שליטה על השטח. ישראל, כאמור, התנגדה. "הרי הם לא ירו ירייה אחת על חיזבאללה", העריך בעבר גורם ישראלי.
צרפת העלתה הצעה נוספת שבמסגרתה יוענק מנדט חדש של מועצת הביטחון להקמת כוח של כמה מאות משקיפים ממדינות אירופיות שיפקחו על הנעשה בלבנון, בדגש על דרום המדינה ואזורי הפיילוט. ישראל התנגדה גם לאפשרות זו שכן ראתה בה מעין הקמת "יוניפי"ל 2" שלא יוכל לבצע את מה שנדרש וחששה שכדי להגן על כוח כזה יהיה צורך באבטחה של כמה אלפי חיילים. ארצות הברית מצידה בחנה רעיון של הקמת כוח משקיפים מצומצם שימנה 100 איש, חיילים אמריקנים וממספר מדינות שתפקידו יהיה לפקח על יישום אזורי הפיילוט.