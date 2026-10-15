בזמן שממשלת לבנון מנסה לרכז את הנשק בידי המדינה ולבסס את סמכותה על כלל ההחלטות הנוגעות למלחמה ושלום, וגם אחרי שב-2 במרץ האחרון, בזמן מלחמת "שאגת הארי", ראש הממשלה הלבנוני נואף סלאם, הודיע על איסור פעילותו הצבאית של חיזבאללה והגבלת פעילותו לתחום הפוליטי בלבד, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה מודה היום כי ארגונו ממשיך להעביר במדינה ציוד אסור, וזאת בטענה המוכרת – כי המטרה היא להגן על לבנון.
לבנון סוערת בימים האחרונים סביב סיפורה של משאית שנתפסה באזור דהר אל-בידר במדינה. המשאית הייתה עמוסה בחומרי נפץ, מה שהעלה השערות בעבור מה הם יועדו, כאשר אחת הטענות הייתה כי ייתכן ומדובר בתכנון חיסול פוליטי. שמו של ארגון הטרור חיזבאללה נקשר בדיווחים הלבנוניים השונים לאירוע תפיסת המשאית. ראש ממשלת לבנון פרסם בחשבונו ברשת החברתית X ביום שני הודעה במסגרתה לא האשים בצורה מפורשת את ארגון הטרור, אך הבטיח "לאתר את כל המעורבים, ואת העומדים מאחוריהם, לחשוף את מזימותיהם ומטרותיהם, ולהעמיד את כולם לדין".
היום, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן פדלאללה, מחק את סימני השאלה וחידד: "ביקשנו לפתור את הסוגייה הנוגעת לרכב, מתוך רצון לשמור על רגיעה פנימית (פנים-לבנונית), אך גורמים מסוימים מנסים לעורר מחלוקת המשרתת רק את האויב. מרגע עצירת הרכב, חיזבאללה יצר קשר עם הרשויות הרלוונטיות והבהיר כי הרכב שייך לו וכי הפריטים שנמצאו בתוכו הם אמצעים שנועדו להתמודדות עם ישראל (הכיבוש במקור)".
פדלאללה גם טען כי חיזבאללה ביקש את החומרים שנתפסו בחזרה והוסיף: "אם הרשויות מחפשות אחר הגורמים העושים שימוש ביכולות שהתגלו ברכב, מדובר בגורמים ידועים – החל בהנהגת ה'התנגדות', עמה, משפחות ההרוגים והפעילים בחזית. המהומה שחוללו גורמים רשמיים ומפלגתיים, לצד הניסיונות לייצר גבורה דמיונית ולהמציא תרחישים, לא תשפיע על העובדות. אנחנו מזהירים את הרשויות מפני ההשלכות של המשך צעדיהן".
עוד מסר פדלאללה: "לא נסבול שום פגיעה מצד גורם כלשהו המיישם את האג'נדה האמריקנית. חיזבאללה, על כל אמצעיו, מכוון רק נגד האויב הישראלי". פדלאללה התייחס גם להחלטה של ממשלת לבנון להוציא את הפעילות הצבאית של חיזבאללה אל מחוץ לחוק ואמר: "ההחלטה מה-2 במרץ, שפגעה בהתנגדות (חיזבאללה) ובאנשיה, מפרה את החוקה, את האמנה הלאומית ואת מגילת זכויות האדם. מבחינת עמנו, ההחלטה בטלה ואין לה כל תוקף. חיזבאללה יגן על זכויות עמו ועל היכולות שבהן הוא משתמש כדי להתעמת עם האויב הישראלי. הניסיון מצד ראש הממשלה ואחרים להציג את מה שאירע כהכנה לחיסולים, הוא מסע של הסתה המעמיק את השסעים בקרב העם הלבנוני. אמצעי הלחימה של חיזבאללה מכוונים רק נגד האויב – במיוחד המטענים, שהאויב חושש מהם, מדבר עליהם, והם משמשים כנשק יעיל". הוא סיכם: "מערכה זו, נגד ההתנגדות שלנו, לא תרתיע אותנו מלהגן על ארצנו, לא משנה מה יהיו האתגרים והקשיים".
גם א-שרע פועל נגד ההברחות
לפי הדיווחים בלבנון המשאית שנתפסה באזור דהר אל-בידר נשאה מאות קילוגרמים של חומרי נפץ. בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו בנושא כי גורם רשמי בחיזבאללה ומקור ביטחוני לבנוני מסרו כי חומרי הנפץ שנתפסו ברכב נועדו לשימוש ברחפני נפץ נגד חיילים ישראלים. בימים האחרונים מסר חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איבראהים מוסאווי: "אם נכון שהרכב שייך לחיזבאללה, שכולם ידעו כי להתנגדות אין במה להתבייש. שאיש לא ינסה לאיים, לומר דברים בלתי מקובלים, להטיח האשמות או לרמוז על מעורבות כלשהי בחיסולים או במעשים דומים. ההיסטוריה של ההתנגדות ברורה, נקייה ומכובדת".
ארגון הטרור חיזבאללה מסרב להתפרק מנשקו כתוצאה מ"לחצים חיצוניים", כפי שהוא מגדיר את הדרישות הישראליות והאמריקניות, מתנגד למשא ומתן הישיר מול ישראל וטוען לכישלונן של הרשויות הלבנוניות בטיפול בסוגיות הביטחוניות וגם בנושא השיקום. למרות האיסור על פעילותו הצבאית בלבנון, חיזבאללה ממשיך גם בניסיונותיו להבריח נשק מסוריה למדינה, כאשר גורמי ביטחון לבנוניים וסוריים מנסים לסכל את ההברחות בגבול בין שתי המדינות. משטרו של נשיא סוריה אחמד א-שרע פועל גם בתוך סוריה נגד פעילותו של חיזבאללה, המזוהה כבן בריתו של הנשיא הסורי לשעבר, בשאר אל-אסד. חיזבאללה מצדו מכחיש בדיווחיו הרשמיים כי הוא פועל בסוריה, או מפעיל תאי טרור במדינות אחרות.