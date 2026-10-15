בזמן שממשלת

לבנון

מנסה לרכז את הנשק בידי המדינה ולבסס את סמכותה על כלל ההחלטות הנוגעות למלחמה ושלום, וגם אחרי שב-2 במרץ האחרון, בזמן מלחמת "שאגת הארי", ראש הממשלה הלבנוני נואף סלאם, הודיע על איסור פעילותו הצבאית של

חיזבאללה