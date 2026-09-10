מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו , אחד מתומכיה הגדולים ביותר של ישראל במפלגה הרפובליקנית, אמר בשיחות סגורות כי הוא אינו מתכנן לרוץ לנשיאות בבחירות שייערכו ב-2028 – כך דיווחה הלילה (בין רביעי לחמישי) רשת NBC. אם רוביו אכן יוותר על ההתמודדות יהיו אלה חדשות מצוינות עבור סגן הנשיא ג'יי די ואנס , שלצד רוביו נחשב למועמד הרפובליקני הבולט ביותר לרשת את טראמפ, ושרבים רואים בו דמות הרבה פחות פרו-ישראלית מאשר רוביו והנשיא המכהן.

גלריה "שומר על האופציות פתוחות לעתיד". מזכיר המדינה רוביו ( צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS )

לפי הדיווח ב-NBC, גורם הבקיא בפרטים סיפר לרשת כי בשיחות שהתקיימו בחודשים האחרונים אמר רוביו לפחות לאדם אחד שנכון לעכשיו אין לו "שום תוכניות" לרוץ לנשיאות. עם זאת אותו גורם, שהוצג כבקיא בהלכי רוחו של רוביו, ציין כי מזכיר המדינה לא שלל לחלוטין ריצה שכזו, וכי הוא "שומר על האופציות שלו פתוחות לעתיד".

ממש השבוע, בריאיון לרשת השידור הקולומביאנית RCN, נשאל רוביו על האפשרות שיתמודד על הנשיאות בעוד שנתיים והשיב: "אני לא יודע מה צופן העתיד, אבל אין לי שום תוכניות כרגע. אני לא מועמד לכלום כרגע, ואני ממוקד ב-100 אחוז בעבודה שלי, ואני חייב להיות כך, כי יש לי שתי עבודות".

הלילה, בוועידה הרפובליקנית המיוחדת שכינס דונלד טראמפ בדאלאס כדי להלהיב את הבוחרים ממפלגתו לצאת לקלפיות בבחירות אמצע הכהונה בעוד חודשיים ולעזור לרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם בסנאט ובבית הנבחרים, נשמעו בקהל קריאות רמות בעד רוביו מצד קבוצה של תומכיו המושבעים, על רקע הדיווח שהוא הצהיר כי אין לו כרגע תוכניות להתמודד על הנשיאות, ואף שבאותה שעה הוא היה במרחק של אלפי קילומטרים מאתר הוועידה, בביקור באקוודור.

סגן הנשיא ואנס. ינאם הלילה וינסה לבצר את מעמדו כיורש של טראמפ ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הקריאות מפי תומכיו של רוביו נשמעו בעוד סגן הנשיא ואנס, מי שנתפס כאמור כיריבו העיקרי בפריימריז הרפובליקניים אם יחליט בכל זאת להתמודד, נערך לשאת בלילה הקרוב נאום משלו, ביומה השני והאחרון של הוועידה בטקסס, שבו הוא מקווה לבצר את מעמדו כיורש הטבעי של טראמפ.

סקר שפרסם בשבוע שעבר ה"פייננשל טיימס" העלה כי כשהדברים מגיעים להצבעה בקלפי, ואנס צועד ביתרון גדול על רוביו: לפי הסקר 43% מהרפובליקנים תומכים בוואנס כמועמד המפלגה בבחירות לנשיאות 2028, ורק 21% תומכים ברוביו.

פטרמן הפרו-ישראלי: "עדיין אהיה הקול ה-51"

בתוך כך, בהתפתחות מסקרנת ולא-צפויה שנרשמה הלילה נשא דברים בוועידת בחירות האמצע הרפובליקנית גם הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן מפנסילבניה. פטרמן נבחר לסנאט כנציג הדמוקרטים בבחירות 2022, אבל בשנים שעברו מאז הוא גילה עצמאות פוליטית רבה, בין השאר כשהתעקש להתייצב שוב ושוב לצד ישראל על אף הרוח הביקורתית למדי ששורה נגדה בקרב הדמוקרטים, ובחירתו הלילה לשאת דברים בוועידה בטקסס מעלה לכל הפחות את השאלה אם הוא מתכוון לערוק לרפובליקנים, ולהביא איתו את המושב שבו הוא מחזיק בסנאט.

יכול להרחיק את הדמוקרטים במושב אחד ממהפך. פטרמן ( צילום: AP Photo/Allison Robbert )

פטרמן מדבר בסרטון בוועידה. "תמיד אעמוד לצד אמריקה, תמיד אדחה את הקיצונים והסוציאליזם" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

פטרמן דיבר במשך קצת יותר מדקה בסרטון מוקלט שבו הציג את עמיתו הסנאטור הרפובליקני מפנסילבניה דייב מקורמיק, שאותו כינה "אמריקני דגול". הוא לא מתח ביקורת על איש באופן ספציפי, אך רמז כי הדמוקרטים קיצונים, ובכך הדגיש את המסר שהרפובליקנים מנסים להעביר בכינוס בדאלאס. "אני תמיד אעמוד לצד אמריקה", אמר פטרמן. "תמיד אדחה את הקיצונים ואת הסוציאליזם ואת אורח החיים האנטי-אמריקני ההוא". בעודו עומד מול מפעל פלדה אמר פטרמן כי הוא "יעבוד עם הנשיא טראמפ כדי להילחם ולהגן על אורח החיים של תעשיית הפלדה".

אין ספק כי הופעתו של פטרמן בוועידה הרפובליקנית, גם אם בסרטון בלבד, תגביר את החשש המקנן ממילא בקרב דמוקרטים שהוא נערך לעריקה אל הרפובליקנים. נכון להיום, כשפטרמן מחזיק במושב בסנאט כדמוקרט, צריכים הדמוקרטים להעביר אליהם בבחירות ב-3 בנובמבר ארבעה מושבים שנמצאים כעת בידי הרפובליקנים כדי להשיג רוב בסנאט, ואם פטרמן יצטרף למפלגה הרפובליקנית – המספר הנדרש מבחינת הדמוקרטים יעלה לחמישה, וסיכוייהם להשלים את המהפך יספגו מכה קשה.

פטרמן עם ראש הממשלה נתניהו. המשיך לתמוך בישראל לאורך המלחמה בעזה ( צילום: אבי אוחיון, לע״מ )

בהצהרה שפרסם בהמשך הלילה הצהיר אמנם פטרמן כי אין בכוונתו להחליף מפלגה, וכי דבריו בוועידה הרפובליקנית נועדו רק להציג "אמריקני דגול וחבר". הוא הסביר: "אנחנו במפלגות שונות, אבל שנינו מקבוצת פנסילבניה". פטרמן הדגיש: "אני דמוקרט ותיק שמצביע ברוב מכריע של ההצבעות עם המפלגה שלי – ואם השליטה בסנאט תעבור בנובמבר לדמוקרטים, אני עדיין אהיה הקול ה-51 (הקול המכריע לטובתם) כפי שהבטחתי כשרצתי לתפקיד".

פטרמן הפך מבודד יותר ויותר ממפלגתו בשל תמיכתו האדוקה בישראל לאורך המלחמה בעזה והביקורת שהוא מותח על אנשי המחנה הפרוגרסיבי של המפלגה, הנחשבים בעיני רבים לאנשי שמאל רדיקלי. לעתים קרובות הוא בוחר לו דרך עצמאית בסנאט, וכך עשה למשל כשהצביע יחד עם הרפובליקנים בעד סיום השבתת הממשל בשנה שעברה. הוא גם תמך באישור כמה ממועמדיו של טראמפ לתפקידים בממשל והתנגד למאמצים של הדמוקרטים לסיים את המלחמה באיראן. לצד זה הוא הצהיר שוב ושוב שלא יחליף מפלגה, ונימק זאת בתמיכתו באיגודים מקצועיים, בזכויות להט"ב ובנושאים אחרים היקרים ללבם של אנשי שמאל.