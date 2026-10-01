הבחירות הקרובות מהוות הזדמנות מצוינת לדון היכן ייבנו מנועי הצמיחה הבאים של ישראל ובשינוי מפת ההזדמנויות הישראלית. התשובה ברורה והיא - במרכזים החדשים של ישראל, בנגב ובגליל. באזורים אלה נמצאות ההזדמנויות לחבר בין קהילה ישראלית, טכנולוגיה וכישרונות מקומיים. אחרי שנים קשות ומאתגרות של מלחמה, צמיחת הנגב והגליל באמצעות תעסוקה איכותית חייבת להיות בראש סדר העדיפויות.

בחרנו לכתוב יחד מאמר כדי לקרוא למפלגות השונות להעמיד בראש המצע את הנגב והגליל והפיכתם למוקדי צמיחה כלכליים. המציאות בנגב ובגליל דורשת שינוי – שיפור השירות לאזרח, יצירת מקומות עבודה חדשים ומשיכת משפחות צעירות וסטודנטים לאיזור.

כ-100 חברות הייטק פועלות בבאר שבע לעומת יותר מ-2,600 בתל אביב. הפער הקיצוני משפיע על כל תחומי החיים, החל ממקום המגורים של העובדים, בתי הספר שהם בוחרים לילדיהם, מקומות הבילוי ומרכז החיים שלהם. ריכוז החיים במרכז פוגע בכלכלה, בחברה ומחליש את חוסנה של ישראל.

השינוי אפשרי. לאחרונה הקמנו בשדרות את פרויקט "קיבוץ הייטק". מדובר על שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה, מנהלת תקומה, עיריית שדרות ותנועת אור. המיזם מביא אנשי הייטק לחיות ולגור בשדרות ומייצר עבורם חבילה של קהילה ומוצר דיור ייחודי. כ-1,000 זוגות ומשפחות כבר בוחנות מעבר לשדרות, 24 משפחות כבר עברו לגור בקהילה החדשה ועוד כ-50 בתהליכי מעבר. השאיפה להגיע לכ-300 משפחות בחודשים הקרובים. זו בשורה של ממש אבל רק ההתחלה.

דוגמה נוספת לכך שניתן למשוך אוכלוסיות איכותיות חדשות וצעירות לאיזור הוא פרויקט משותף של Place-IL מבית אנו באנו עם עיריית שדרות, רשות החדשנות, מכללת ספיר וחברות הייטק רבות. מטרתו להכניס בוגרים חדשים של תחומי ההנדסה ומדעי המחשב למקצועות ההייטק ולליבת העיסוק בבינה מלאכותית. פרויקט נוסף מבית אנו באנו בשיתוף משרד הנגב והגליל הוא "עיר מדינה" - חיבור אנשי ההייטק לרשויות מקומיות בדרום, כדי להנביט מיזמים חדשים לפיתוח כלכלי, צמיחה אזורית ומתן שירות טוב לאזרחים.

כדי להצליח, עלינו לפתח "קלאסטר כלכלי". כלומר, מרחבי חיים שלמים שייצרו נקודת זינוק למגמות עולמיות של ביקוש בינלאומי לכוח אדם טכנולוגי ובינה מלאכותית. אלה דורשות יכולות שיש לנו בשפע כמו יצירתיות, מהירות ויכולת מדהימה לפתור בעיות. כדי לעשות זאת, עלינו לקדם את הנגב והגליל להיות מעבדת החדשנות של ישראל. נעשה זאת באמצעות שדרוג היכולות האזוריות לעסוק בתחומים כמו סייבר, הטמעת AI, אגרו-טק, אנרגיה, חקלאות מתקדמת, מגורים קהילתיים ותמריצים.

רק שיתוף פעולה בין הממשלה, מנהלת תקומה ותנופה, העיריות, המועצות האיזוריות, האקדמיה, המגזר העסקי והחברה האזרחית יניבו את התנאים הטובים ביותר לשינוי. הממשלה חייבת לייצר אסטרטגיה, להעביר תקציבים ולגבש חבילת הטבות חסרת תקדים למעסיקים ולמועסקים. ארגוני החברה האזרחית וארגוני השטח צריכים לפעול במהירות עם העיריות לייצור מקומות תעסוקה ולבנות מגורים וקהילות.

צילום: Lemon Art

צילום: טל שחר

משפחות צעירות יעברו לאיזור אם נייצר מקומות תעסוקה כמו גם חיי קהילה פורחים ומערכת חינוך שהיא הטובה בישראל. עם מורות ומורים נלהבים, בתי ספר שמעודדים יזמות, חדשנות ועצמאות, מחברים את הקהילה לשטח וגם לעתיד טכנולוגי, מדעי ויזמי.

כדי שהממשלה הבאה תפנה משאבים לביצוע, על המפלגות השונות להצהיר כבר כעת על תמיכה בתמריצי מס ודיור למשפחות הייטק שיעברו לנגב ולגליל והקצאת תקציב ייעודי רב-שנתי, להקמת מרחבי חיים בנגב ובגליל ותוכניות הכשרה והתמחות.

ההצלחה תימדד ביכולת של צעירה משדרות, יזם מקריית שמונה, סטודנטית מאוניברסיטת בן גוריון ומשפחה צעירה שיבחרו לעבור לנגב ולגליל כדי לבנות עתיד מקצועי וכלכלי. הממשלה הבאה צריכה להפוך את האפשרות הזאת לבחירה מעשית עבור אלפי ישראלים.

עידן טנדלר – יזם הייטק ויזם חברתי, שותף בקרן Vine Ventures, מייסד ויו״ר אנו באנו מייסד שותף של "אנו באנו".