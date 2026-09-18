ג'וזפה גריבלדי תהפוך לגג'ה מדה, והמדינה המוסלמית הגדולה בעולם תתהדר בנושאת מטוסים ראשונה: אינדונזיה קיבלה את נושאת המטוסים הראשונה שלה - ספינת מלחמה איטלקית לשעבר, שלדברי הממשלה תחזק את הביטחון הימי של המדינה ואת יכולותיה להתמודד עם אסונות טבע.
לנושאת המטוסים שכונתה עד עתה ג'וזפה גריבלדי, בת 41 שנה, יכולת להפעיל מטוסים בעלי המראה קצרה ונחיתה אנכית וכן מסוקים. היא הגיעה הבוקר (שישי) לבסיס חיל הים בנמל טנג'ונג פריוק שבצפון ג'קרטה, שם נערך לכבודה טקס צבאי.
איטליה הסכימה בחודש מרץ להעביר את נושאת המטוסים, שיצאה משירות ב-2024, לידי אינדונזיה - במסגרת מהלך שנועד להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני של איטליה עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. איטליה מעוניינת בעסקאות למכירת צוללות ומטוסים, והעברת נושאת המטוסים במתנה גם חוסכת לה את עלויות פירוק הספינה והשבתתה.
קבלת הספינה הפכה את אינדונזיה למדינה השנייה בלבד בדרום-מזרח אסיה שבצי שלה נושאת מטוסים. הראשונה הייתה תאילנד, שרכשה ב-1997 נושאת מטוסים מספרד. בסך הכול, ל-17 מדינות בעולם נושאות מטוסים. לארצות הברית צי של 20 נושאות מטוסים, לסין שבע, ליפן ארבע, וליתר - אחת או שתיים. לישראל אין נושאות מטוסים.
גריבלדי תיכנס רשמית לשירות בצי האינדונזי בשבוע הבא ותיקרא גג'ה מדה, על שם מנהיג צבאי מהמאה ה-14, שנחשב לאחת הדמויות ההיסטוריות הנערצות באינדונזיה.
פיתוח מערך הביטחון נמצא בראש סדר העדיפויות של ממשל הנשיא פראבואו סוביאנטו. הוא קידם הרחבה של הצבא באמצעות רכישת צוללות, פריגטות, מטוסי קרב וטילים, וביקש להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם מדינות שונות.
אולם רכישת גריבלדי עוררה ויכוח חריף בקרב מומחי ביטחון, כלכלנים ופוליטיקאים מהאופוזיציה, שהטילו ספק בשאלה אם אינדונזיה זקוקה בכלל לנושאת מטוסים, ואם הממשלה צריכה להוציא מיליוני דולרים על שיפוץ והפעלת ספינת מלחמה מיושנת, בשעה שהמדינה מתמודדת עם לחצים תקציביים הולכים וגוברים.
משרד האוצר האינדונזי אישר בשנת 2025 מימון בסך 450 מיליון דולר לתוכנית נושאת המטוסים. עם זאת, כמה מחוקקים הזהירו כי העלות הכוללת עלולה להיות גבוהה בהרבה. בניגוד למעצמות ימיות גדולות, המשתמשות בנושאות מטוסים כדי לשגר מטוסי קרב הרחק מחופיהן, אינדונזיה רואה בספינה מרכז פיקוד נייד ומוקד תמיכה למסוקים, רחפנים ופעילות ימית ברחבי אלפי האיים שלה.
הנשיא פראבואו אמר החודש כי הספינה תסייע לרשויות להתמודד עם שריפות יער ושריפות בביצות, והציג תוכניות להפעיל רחפנים מהספינה ולהשתמש בה כפלטפורמה ניידת שניתן להעביר במהירות לאזורי אסון טבע - תופעה שכיחה באינדונזיה, השוכנת באזור המכונה "טבעת האש" של האוקיינוס השקט.