קיבלה את נושאת המטוסים הראשונה שלה - ספינת מלחמה איטלקית לשעבר, שלדברי הממשלה תחזק את הביטחון הימי של המדינה ואת יכולותיה להתמודד עם אסונות טבע.

קיבלה את נושאת המטוסים הראשונה שלה - ספינת מלחמה איטלקית לשעבר, שלדברי הממשלה תחזק את הביטחון הימי של המדינה ואת יכולותיה להתמודד עם אסונות טבע.

"ספינת אם" כזו עוד לא הייתה: הפיתוח הסיני שמשאיר את ארה"ב הרחוק מאחור

"ספינת אם" כזו עוד לא הייתה: הפיתוח הסיני שמשאיר את ארה"ב הרחוק מאחור

לנושאת המטוסים שכונתה עד עתה ג'וזפה גריבלדי, בת 41 שנה, יכולת להפעיל מטוסים בעלי המראה קצרה ונחיתה אנכית וכן מסוקים. היא הגיעה הבוקר (שישי) לבסיס חיל הים בנמל טנג'ונג פריוק שבצפון ג'קרטה, שם נערך לכבודה טקס צבאי.

לנושאת המטוסים שכונתה עד עתה ג'וזפה גריבלדי, בת 41 שנה, יכולת להפעיל מטוסים בעלי המראה קצרה ונחיתה אנכית וכן מסוקים. היא הגיעה הבוקר (שישי) לבסיס חיל הים בנמל טנג'ונג פריוק שבצפון ג'קרטה, שם נערך לכבודה טקס צבאי.

לנושאת המטוסים שכונתה עד עתה ג'וזפה גריבלדי, בת 41 שנה, יכולת להפעיל מטוסים בעלי המראה קצרה ונחיתה אנכית וכן מסוקים. היא הגיעה הבוקר (שישי) לבסיס חיל הים בנמל טנג'ונג פריוק שבצפון ג'קרטה, שם נערך לכבודה טקס צבאי.