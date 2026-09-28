משרד ראש הממשלה הודיע הערב (יום שני) כי שב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין עם ערוץ בעקבות עבירת צנזורה חמורה". אותה עבירה, לטענת משרד רה"מ, היא פרסום נסיעתו לאיחוד האמירויות ופגישתו עם הנשיא מוחמד בן זאיד - עוד בטרם נחת מטוסו בישראל. באופן חריג ותקדימי, מצוטטים בהודעה גם שב"כ והמוסד - שבראשם עומדים דוד זיני ורומן גופמן, שמינה נתניהו - בהתבטאות חריפה נגד כלי תקשורת בישראל.
בהודעה, פרסם לראשונה משרד ראש הממשלה את רשימת המשתתפים בביקור - ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל''ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב''כ, צוות האוויר וצוות האבטחה. לטענת משרד ראש הממשלה, הפרסום בערוץ 12 "סיכן את חייהם".
התלונה מתמקדת בכך שפרסום הטיסה התבצע בשעה 21:38, בעוד המטוס נחת בארץ ב-22:27. לפי משרד רה"מ, שב"כ מסר כי "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח. בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".
במשרד רה"מ גם ציטטו "חוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12", ובה נכתב לדבריהם: "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת. אנו מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".
סוכנות הידיעות AP דיווחה כי בפגישתם, ביקש נתניהו מבן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני 7 באוקטובר. באמירויות, עד כה, לא פרסמו הכחשה כזו. מלבד זאת, הפגישה התמקדה באיום האיראני ובמאמצים האמריקניים לגבש קואליציה נגד הרפובליקה האיסלאמית.