משרד ראש הממשלה הודיע הערב (יום שני) כי שב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין עם ערוץ בעקבות עבירת צנזורה חמורה". אותה עבירה, לטענת משרד רה"מ, היא פרסום נסיעתו לאיחוד האמירויות ופגישתו עם הנשיא מוחמד בן זאיד - עוד בטרם נחת מטוסו בישראל. באופן חריג ותקדימי, מצוטטים בהודעה גם שב"כ והמוסד - שבראשם עומדים דוד זיני ורומן גופמן, שמינה נתניהו - בהתבטאות חריפה נגד כלי תקשורת בישראל.