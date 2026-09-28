ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אתמול (ראשון) בפגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני 7 באוקטובר. כך מדווחת בצהריים סוכנות הידיעות AP, שנחשבת לגדולה בעולם, מפי אדם שלפיה בעל מידע ממקור ראשון על הפגישה.
נתניהו גם כעת מכחיש את הטענות לפיהן קיבל התרעה. במשרד החוץ של איחוד האמירויות, לפי AP, סירבו להגיב על הפגישה, אבל גם לא פרסמו לה הכחשה - בניגוד לפעם הקודמת. ממשרד החוץ האמירתי נמסר כי הוא שומר על "קווי תקשורת פתוחים וישירים" עם ישראל וחולק "את כל המודיעין הרלוונטי". גם כעת אין כל אזכור לביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות אתמול, בין השאר בסוכנות הידיעות הרשמית של המדינה. ככל הידוע, הביקור נמשך שש שעות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח, אולם אתמול נטען כי הוא עסק בכלל באיראן.
ב-8 בספטמבר התפרסם התחקיר של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל שעורר סערה, כשלפי הספר שלהם נתניהו קיבל לכאורה התרעה מפורשת מנשיא האמירויות בן זאיד לגבי פעולה מתוכננת של יחיא סינוואר - "רעידת אדמה" כלשון הדיווח - שבוע וחצי בלבד לפני 7 באוקטובר. האזהרה לכאורה לא כללה פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית, אבל כך או כך התחקיר הזה הצטרף אז לחשיפה של עיתונאית ynet ו"ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה, שלפיה גם מצרים הזהירה את נתניהו מ"משהו אימתני" ימים בודדים לפני הטבח.
ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף הלילה, בהתבסס על גורמים רשמיים בממשלה ערבית, כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב - באישור נוסף לחשיפה של סמדר פרי. לשכת נתניהו לא הגיבה לשאלות מצד ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחתו של כאמל, אך בהמשך פרסמה הכחשה רשמית וטענה כי נתניהו "לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל".
בסוף השבוע פורסמו בשני כלי תקשורת מרכזיים בארה"ב פרטים חדשים על האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. ב"ניו יורק טיימס" דווח על השיחה בין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן זאיד הזכיר בפני ראש ה-CIA את השיחה - שאותה נתניהו הכחיש. לפי הדיווח, בן זאיד אמר שחמאס מתכנן מתקפה גדולה - אך נתניהו לא הזכיר זאת כלל בכינוס ביטחוני ב-1/10, שבו התנגד להצעה לתקוף את בכירי חמאס.
בנוסף, לפי תחקיר נרחב של מגזין "אטלנטיק" האמריקני, ראש המודיעין המצרי כאמל נחת בחשאי בנתב"ג 11 ימים לפני הטבח ושהה בישראל 67 דקות בלבד: "הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי הדיווח, וכפי שחשפה סמדר פרי, מצרים המשיכה להתריע עד יומיים לפני הטבח.
לפי גרסה של הפוליטיקאי הפלסטיני סופיאן אבו זיידה, "עיני פחם", 22 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, בפגישה שקיים עם מנהיג חמאס בעזה יחיא סינוואר, הכתיב לו האחרון מסר שיועד להעברה לצד הישראלי. אבו זיידה כתב את הדברים על פתק, ובהמשך העביר אותם לישראל בעברית ובערבית. בחמישי האחרון הוא חשף את הפתק הזה לראשונה.
לפי הפתק, שהוצג במסגרת סרט תעודה ששודר בערוץ הטלוויזיה הערבי "אל-רד", אמר סינוואר: "עוד לפני סוף חודש ספטמבר, נניח את הקלפים על השולחן. תתרחש רעידת אדמה בכל הקשור לנושא המשא ומתן, ועליהם (הישראלים) להיערך לריקון בתי הכלא".
אזהרתו של סינוואר, כפי שנוסחה בפתק בכתב ידו של אבו זיידה, זהה לזו שחשף רונן ברגמן ב-ynet ו"ידיעות אחרונות". לפי הפרסום, באמצע ספטמבר 2023 הגיע לישראל מידע מסווג ביותר ולפיו סינוואר אמר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים".