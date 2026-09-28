ב-8 בספטמבר התפרסם

התחקיר של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל שעורר סערה

, כשלפי הספר שלהם נתניהו קיבל לכאורה התרעה מפורשת מנשיא האמירויות בן זאיד לגבי פעולה מתוכננת של יחיא סינוואר - "רעידת אדמה" כלשון הדיווח - שבוע וחצי בלבד לפני 7 באוקטובר. האזהרה לכאורה לא כללה פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית, אבל כך או כך התחקיר הזה הצטרף אז ל

חשיפה של עיתונאית ynet ו"ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה