מאות שוטרים, ניידות ואמצעים טכנולוגיים ייפרסו מחר (רביעי) ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים,

מאות שוטרים, ניידות ואמצעים טכנולוגיים ייפרסו מחר (רביעי) ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים,

משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה, יתקיים מבצע האכיפה בכל רחבי הארץ בהובלת אגף התנועה ובשיתוף יחידות התנועה במחוזות. הפעילות תתמקד בתווך העירוני והבינעירוני, בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה.

משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה, יתקיים מבצע האכיפה בכל רחבי הארץ בהובלת אגף התנועה ובשיתוף יחידות התנועה במחוזות. הפעילות תתמקד בתווך העירוני והבינעירוני, בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה.

משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה, יתקיים מבצע האכיפה בכל רחבי הארץ בהובלת אגף התנועה ובשיתוף יחידות התנועה במחוזות. הפעילות תתמקד בתווך העירוני והבינעירוני, בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה.