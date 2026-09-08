מאות שוטרים, ניידות ואמצעים טכנולוגיים ייפרסו מחר (רביעי) ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים, שחצה השנה את רף ה-300.
משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה, יתקיים מבצע האכיפה בכל רחבי הארץ בהובלת אגף התנועה ובשיתוף יחידות התנועה במחוזות. הפעילות תתמקד בתווך העירוני והבינעירוני, בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה.
במשטרת התנועה ציינו כי האכיפה תכוון נגד עבירות בריונות ונהיגה מסכנת חיים, ובהן מהירות מופרזת, אי-ציות לרמזור אדום, נסיעה או עצירה על השול, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, אי-מתן זכות קדימה, עקיפות מסוכנות וסטייה מנתיב. הדגש יושם על נהגים חדשים, רוכבי דו-גלגלי ונהגי רכב כבד כמו משאיות, אוטובוסים ורכבי הסעות.
במסגרת המבצע יפעלו בשטח מאות שוטרים, מתנדבים וניידות. לצד כוחות משטרת התנועה הארצית וסיירת האופנועים הארצית, תתפרס לאורך כביש 6 יחידת הרכב הכבד. המבצע כולל גם מעקב אווירי באמצעות היחידה האווירית של המשטרה ורחפנים.
לצד אלה יופעל מערך טכנולוגי הכולל מצלמות טקטיות, מצלמות סטילס, מד לייזר (ממל"ז) ומצלמות מהירות מסוג א3. הפעילות משתלבת במבצע "מחויבים לחיים", תוכנית של אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), שבמסגרתה תוגברה נוכחות הניידות בכבישים.
הפעילות מחר מתקיימת כחלק מסדרת מבצעים שמקיימים אגף התנועה והרלב"ד מדי שבוע לאורך השנה האחרונה במאבק בתאונות הדרכים. לצד המבצעים בשטח, קודמו לאחרונה שורה של צעדים רגולטוריים ומשפטיים להגברת ההרתעה בכבישים, בהם עדכון שיטת הניקוד והעלאת ניקוד החובה על עבירות חמורות, הקשחת מדיניות האכיפה דרך מצלמות המהירות, והרחבת השימוש באמצעים דיגיטליים להפקת דוחות.
צעדים אלה מיושמים כשמניין ההרוגים מתחילת השנה הגיע ל-309 בני האדם, בהם 10 רק בשבוע האחרון. מדובר בנתון דומה לתקופה זו בשנה הקודמת, עם ירידה קלה של 4% בלבד משנת 2025 שרשמה שיא שלילי של שני עשורים במספר ההרוגים.