השר בן גביר האשים כי הסניגוריה מובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים. "נאשמת ברצח מלגלגת ומזלזלת, פוגעת באסירות ובסוהרים וסוהרות, מפרה את הסדר ומתנהגת כאילו הכול מותר לה", אמר. "וכשבשב״ס לא מוכנים לחגיגה, מעבירים אותה לאבו כביר ומתנהלים מולה לפי החוק והדין - בסניגוריה הציבורית פתאום פותחים את הפה ומקשקשים.

השר בן גביר האשים כי הסניגוריה מובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים. "נאשמת ברצח מלגלגת ומזלזלת, פוגעת באסירות ובסוהרים וסוהרות, מפרה את הסדר ומתנהגת כאילו הכול מותר לה", אמר. "וכשבשב״ס לא מוכנים לחגיגה, מעבירים אותה לאבו כביר ומתנהלים מולה לפי החוק והדין - בסניגוריה הציבורית פתאום פותחים את הפה ומקשקשים.

השר בן גביר האשים כי הסניגוריה מובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים. "נאשמת ברצח מלגלגת ומזלזלת, פוגעת באסירות ובסוהרים וסוהרות, מפרה את הסדר ומתנהגת כאילו הכול מותר לה", אמר. "וכשבשב״ס לא מוכנים לחגיגה, מעבירים אותה לאבו כביר ומתנהלים מולה לפי החוק והדין - בסניגוריה הציבורית פתאום פותחים את הפה ומקשקשים.