התיעוד המשפיל של אגם צרפי פורסם לאחר שהיא עתרה נגד שירות בתי הסוהר: ל-ynet נודע כי צרפי, הנאשמת ברצח בניהו רזי, הגישה יממה לפני פרסום הסרטון עתירה נגד שב"ס על תנאי כליאה. יום לאחר מכן הופץ התיעוד שלה מועברת לאבו כביר, כשהיא מלווה בלוחמים רעולי פנים לצד הכיתוב "מקבלת יחס של מחבלים". מדוברות שב"ס לא נמסרה תגובה על כך.
התיעוד זכה לביקורת של הסניגוריה הציבורית, שהיום (חמישי) אף פנתה בדרישה להוצאת צו מניעה נגד שב"ס. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף בתגובה: "נגמרה החגיגה בבתי הסוהר - גם כלפי רוצחים פליליים".
הסניגוריה הציבורית הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לקביעת דיון דחוף ולמתן צו מניעה מיידי נגד שירות בתי הסוהר, בעקבות התיעוד שהופץ לתקשורת וברשתות החברתיות, מתוך כותלי בית המעצר. בפנייה צוין כי מדובר ברמיסה בוטה של חוק הגנת הפרטיות ובפגיעה אנושה בזכות להליך הוגן של עצורה שטרם הורשעה ועודנה בחזקת חפה מפשע.
השר בן גביר האשים כי הסניגוריה מובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים. "נאשמת ברצח מלגלגת ומזלזלת, פוגעת באסירות ובסוהרים וסוהרות, מפרה את הסדר ומתנהגת כאילו הכול מותר לה", אמר. "וכשבשב״ס לא מוכנים לחגיגה, מעבירים אותה לאבו כביר ומתנהלים מולה לפי החוק והדין - בסניגוריה הציבורית פתאום פותחים את הפה ומקשקשים.
"לא שמעתי אתכם כשעצרו ילדות בנות 14 עד תום ההליכים", המשיך בן גביר. "לא שמעתי אתכם כשעשו חיפושים בעירום למי שצעקה בהפגנה. לא שמעתי אתכם כשהרביצו למפגינים בבתי הסוהר לפני עשרים שנה. אבל לצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות? נאשמת שמגיעה לבית סוהר ומחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי ולוחמות הכליאה? את זה אתם הסניגוריה עושה בשמחה".
כאמור, הבוקר הופץ התיעוד של צרפי כשסביבה לוחמים רעולי פנים עם קסדות ומגנומטרים. הם נראים בין היתר מחפשים בתוך שקית, שבה נמצאים חפציה האישיים, כולל מוצרי היגיינה נשית. לצד הפרסום ה"בלעדי" של הסרטון נכתב - "מדיניות השר בן גביר: אגם צרפי מקבלת יחס של מחבלים".
בסניגוריה הציבורית אמרו כי "שב"ס פרסם תיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית. תיעוד זה מהווה פגיעה חריפה בזכויות יסוד העומדות לכל כלוא במדינה דמוקרטית, קל וחומר כאשר מדובר בעצורה שההליך המשפטי בעניינה עודנו מתנהל והיא בחזקת חפה מפשע".
"היחס המשפיל שנראה בסרטון ממחיש את המשבר החמור שהסניגוריה הציבורית מתריעה מפניו זה מכבר בבתי הסוהר בארץ", הוסיפו בסניגוריה הציבורית. "העובדה שהתנהלות פוגענית זו שאין בינה לבין משילות דבר, וכן פרסומה המבזה ברבים זוכים לגיבוי מצד השר הממונה, מעידה על עומק השבר. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת החוק מקצועית".