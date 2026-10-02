, מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה, ואמר בדיון מקוון של מכון וושינגטון כי "החברה הישראלית חזקה אבל אנחנו זקוקים כעת להנהגה אחרת, שתעשה את השינויים הנדרשים ותוביל את העם הנהדר הזה עם גישה ריאליסטית, לא כזו שנשענת על סיסמאות כמו 'ניצחון מוחלט'". הוא הוסיף: "המחזה של ההמונים שיצאו להפגנות מדי שבוע נתן לי את הכוח להמשיך בעבודה".

, מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה, ואמר בדיון מקוון של מכון וושינגטון כי "החברה הישראלית חזקה אבל אנחנו זקוקים כעת להנהגה אחרת, שתעשה את השינויים הנדרשים ותוביל את העם הנהדר הזה עם גישה ריאליסטית, לא כזו שנשענת על סיסמאות כמו 'ניצחון מוחלט'". הוא הוסיף: "המחזה של ההמונים שיצאו להפגנות מדי שבוע נתן לי את הכוח להמשיך בעבודה".

. בשיחה עם בני הנוער, שהתקיימה בצל גל של אירועים אלימים ביהודה ושומרון שהיו מעורבים בהם גם חיילים, כי השחיקה בצבא היא "פועל יוצא של מלחמה ארוכה ומתמשכת - אבל לא רק. זה קשור גם לוויכוחים בתוך החברה הישראלית על מהם הערכים שצריכים להוביל אותנו".

. בשיחה עם בני הנוער, שהתקיימה בצל גל של אירועים אלימים ביהודה ושומרון שהיו מעורבים בהם גם חיילים, כי השחיקה בצבא היא "פועל יוצא של מלחמה ארוכה ומתמשכת - אבל לא רק. זה קשור גם לוויכוחים בתוך החברה הישראלית על מהם הערכים שצריכים להוביל אותנו".