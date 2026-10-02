ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במיל' ניצן אלון, מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה, ואמר בדיון מקוון של מכון וושינגטון כי "החברה הישראלית חזקה אבל אנחנו זקוקים כעת להנהגה אחרת, שתעשה את השינויים הנדרשים ותוביל את העם הנהדר הזה עם גישה ריאליסטית, לא כזו שנשענת על סיסמאות כמו 'ניצחון מוחלט'". הוא הוסיף: "המחזה של ההמונים שיצאו להפגנות מדי שבוע נתן לי את הכוח להמשיך בעבודה".
בסוף אוגוסט, אלון אמר בכנס פתיחת מחזור 2026 של ארגון "LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות", כי "יש שחיקה משמעותית בערכי צה"ל אצל חלק מהלוחמים והמפקדים. אי אפשר שלא לשים לב לזה". בשיחה עם בני הנוער, שהתקיימה בצל גל של אירועים אלימים ביהודה ושומרון שהיו מעורבים בהם גם חיילים, כי השחיקה בצבא היא "פועל יוצא של מלחמה ארוכה ומתמשכת - אבל לא רק. זה קשור גם לוויכוחים בתוך החברה הישראלית על מהם הערכים שצריכים להוביל אותנו".
אלון הוסיף: "יש אירועים שבהם חיילים לא נוהגים כשורה ביהודה ושומרון. יש מקרים שבהם עומדים מנגד נוכח מעשים לא חוקיים ולא מוסריים, ולעיתים אפילו משתפים פעולה. האחריות היא של המפקדים בצבא. האחריות היא קודם כל לראות את הדברים ולא להתעלם מהם. אם מדינת ישראל רוצה להתקיים לדורי דורות אנחנו חייבים לשמור על הפן הערכי שלנו. זה לא רק בגלל מה שיגידו בעולם, אלא כדי שאנחנו נוכל להסתכל במראה".
הוא נשאל גם על אסון 7 באוקטובר והשיב כי "בראייתי, לדרג המדיני יש אחריות על הקונספציה הכוללת ביחס לחמאס בעזה. כלל המודיעין המקדים, ביחד עם המידע של התצפיתניות והסימנים שנדלקו בלילה, היו צריכים להתייחס לזה כהתרעה ממשית ולנקוט פעולות. זו מהותו של המחדל גם ברמה המודיעינית וברמה הצבאית".