על רקע אלימות של מתנחלים קיצונים והמסרים שלהם נגדו, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ערך היום (שבת) ביקור בעיירה הפלסטינית תורמוס שבאזור רמאללה, שעל פי ראש העירייה כ-80 אחוזים ממנה (כ-3,000 איש) הם אזרחים אמריקנים.
במהלך הביקור קרא האקבי להעמיד לדין מתנחלים אלימים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביו"ש. לדבריו: "המסר שלנו ברור - פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות".
תושב תורמוס סמיר חמזה, שנטל חלק בפגישה עם האקבי, אמר: "אנו מקווים שהשגריר יעשה משהו למעננו בנוגע למתנחלים פורעי חוק אלה".
השבוע הפנו מתנחלים אלימים מסרים מאיימים להאקבי עצמו. בכתובת שרוססה על המבנה במסגד בכפר בזאריה באזור שכם, נכתב: "האקבי - ד"ש מהטרוריסטים", רמז די מובהק לגינוי החריף של השגריר למצור שהטילו באחרונה מתנחלים על בתי משפחות פלסטיניות בכפר קוסרה שנמצא בסמוך. האקבי כינה אז את מעשי הפורעים היהודים "מעשה טרור מגעיל", ואף ציין כי מדובר ב"טרוריסטים ישראלים".
במשטרה ובשב"כ ממשיכים בחקירת הפרעות בקוסרה בסוף השבוע שעבר, שבמהלכן עשרות יהודים נכנסו לכפר, התבצרו בבית פלסטיני ותקפו גם עיתונאים זרים. התפרעויות נוספות אירעו בכפר ג'אלוד. שמותיהם של כמה מהחשודים מוכרים לגופי הביטחון, וכבר נעשו ניסיונות לבצע מעצרים. ההערכה במערכת אכיפת החוק היא כי בתקופה הקרובה ייעצרו מעורבים בפרעות. באירוע עצמו החרימו הכוחות שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים.