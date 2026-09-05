במהלך הביקור קרא האקבי להעמיד לדין מתנחלים אלימים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביו"ש. לדבריו: "המסר שלנו ברור - פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות".