השטח הנפיץ ממשיך לבעבע: על-רקע הניסיונות של מערכת הביטחון לבלום פרעות מצד יהודים ביהודה ושומרון, דיווחו הבוקר (שלישי) הפלסטינים כי קבוצה של קיצונים הציתו אש במסגד בכפר בזאריה באזור שכם. בנוסף, על קירות המבנה רוססו כתובות שבהן נכתב בין היתר "פינויים - בלגן" ו"ראו הוזהרתם". החשודים במעשים הספיקו להימלט מהאזור.
בכתובת אחרת שרוססה על המבנה נכתב: "האקבי - ד"ש מהטרוריסטים", רמז די מובהק לגינוי החריף של שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי למצור שהטילו באחרונה מתנחלים על בתי משפחות פלסטיניות בכפר קוסרה שנמצא בסמוך. האקבי כינה אז את מעשי הפורעים היהודים "מעשה טרור מגעיל", ואף ציין כי מדובר ב"טרוריסטים ישראלים".
כתובת אחרת כוונה לכתב "כאן" רועי שרון, שמרבה לגנות את הפורעים היהודים שמתנכלים לפלסטינים ביהודה ושומרון. "רועי שרון, שמור על האוטו", נכתב.
בתוך כך, במסגרת חקירה שמתנהלת במפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י בעקבות כמה אירועי הצתה ותקיפה חמורים שאירעו בגזרת דרום חברון, נעצרו הלילה באזור שמונה חשודים בני 16 עד 20 במעורבות במעשים. לפי הודעת המשטרה, החשודים שמתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ הועברו לחקירה שבסיומה יובאו להארכת מעצר בבית משפט.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מגנה ורואה בחומרה מקרי אלימות וגרימות נזק הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה ותמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לאיתורם ומעצרם של מעורבים במקרים אלו בכלל גזרת יהודה ושומרון, חקירתם ומיצוי הדין עימם בהתאם".
במשטרה ובשב"כ ממשיכים בחקירת הפרעות בקוסרה בסוף השבוע שעבר, שבמהלכן עשרות יהודים נכנסו לכפר, התבצרו בבית פלסטיני ותקפו גם עיתונאים זרים - אך איש מהם לא נעצר. התפרעויות נוספות אירעו בכפר ג'אלוד. שמותיהם של כמה מהחשודים מוכרים לגופי הביטחון, וכבר נעשו ניסיונות לבצע מעצרים. ההערכה במערכת אכיפת החוק היא כי בתקופה הקרובה ייעצרו מעורבים בפרעות. באירוע עצמו החרימו הכוחות שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים.
עם צאת השבת פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעת גינוי למעשים שיוחסו לפורעים היהודים. בהודעת נתניהו נמסר: "אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג'אלוד על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם".
כמה שבועות קודם לכן הוקם מאחז ליד בתי פלסטינים בקוסרה, שהיווה שלוחה של המאחז תל תלפיות וגרר אז סערה בינלאומית והתערבות של הבית הלבן. חיילי צה"ל תועדו אז מתפללים ליד המתנחלים, והאירוע הפך למצור שנמשך ימים. בהמשך צה"ל ניסה לפנות את המאחז וטען כי ה"סככה" שהוקמה במקום פונתה, אך הרהיטים במקום נותרו והיהודים לא עזבו. גדוד צה"ל נוסף הוקפץ לאזור לטיפול בפורעים, וכעבור יממה נוספת כוחות הביטחון הגיעו למקום לפנות שוב את המאחז.