שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר: למרות התנגדות מצד הורים שכולים שאהוביהם נרצחו במסיבת הנובה והסביבה, במקום התקיימו בימים האחרונים אירועי תפילה, הקפות והילולה. גם קק"ל התנגדו לקיום האירוע, אך החוגגים הגיעו לאתר המסיבה בכל זאת.
במהלך האירוע היום (שבת) נרשמו עימותים בין הורים שכולים לחוגגים, ובהם ערן ליטמן, אביה של אוריה ליטמן ריקרדו שנרצחה במסיבה - שהפך את שולחן הכיבוד במקום. "זה פשוט לא לעניין לרקוד על האדמה שהדם של הילדים שלנו ספוג בה", אמר ל-ynet.
יורם יהודאי, אביו של רון ז"ל שנרצח במסיבה ברעים, הגיע כדי לטפל בפרחים באנדרטה והבחין בחוגגים במקום. "אני מרגיש מושפל, ברצפה. זה לא אמור להיות פה, אלא ליד האוהלים. סיכמנו שזה לא יהיה פה", אמר לאחד מהאנשים במקום. יהודאי מסר כי "הם ברחבת המסיבה עם צהלולים, דרבוקות. המקום הזה הוא אושוויץ. טרבלינקה שלנו. לא חוגגים שם או ביד ושם. אין פה סדרנים של קק"ל, רק חיילים. הזמנתי משטרה והם הגיעו".
"הגעתי לכאן היום ולא חשבתי שבשבת זה יקרה", הוסיף. "באתי לשים פרחים לרון ולראות שהכל בסדר במכולה. לא באתי בשבילם, ובטח לא באתי להתעמת. אבל טיפלתי באנדרטה של הבן ושמעתי צהלולים ושירים בקולי קולות". הוא הדגיש כי "זו לא תפילה. הייתי בעברי אדם דתי, מה שיש כאן זו הילולה".
מארגני האירוע מסרו כי "הפקת האירוע היא בהשתתפות משפחות שכולות, גיבורי שבי, פצועים, לוחמים, תושבי העוטף, דתיים, חילוניים, עם ישראל. המשפחות המארגנות מבקשות, בואו לא נוסיף כאב על הכאב הקיים". לטענתם, היו בעבר אירועי ריקודים באתר ומסיבות טרנס לזכר הנרצחים. יש לציין כי האירועים האלה לא התקיימו במקום שבו אירע הטבח. עוד ביקשו למסור כי "הבה נכבד את האופנים השונים שבהן בוחרות משפחות שונות לציין את היום שבו עלו יקיריהן בסערה השמיימה. בואו נתחזק יחד בעוצמה ובנצחון עם ישראל. בדמייך חיי!".
לביקור במקום הגיע גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, לצידו עוז דוידיאן - שיחד איתו חילצו ביום הטבח צעירים רבים שנמלטו מהמסיבה.
"במקום הזה - ללכת על קצות האצבעות"
בעקבות התנגדות המשפחות, בקק"ל פנו בשבוע שעבר למשטרה ולכבאות והצלה כדי למנוע קיום אירועי שמחת תורה במתחם מסיבת הנובה ביער רעים. "לחגוג ולקיים הילולות במקום שבו אירע טבח זה מעשה לא מכבד, לא את קדושת המקום ולא את היהדות", אמר ל-ynet יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי. אתר הזיכרון לנרצחי פסטיבל הנובה הפך למוקד עלייה לרגל, ועבור חלק מהמשפחות השכולות המקום הפך חשוב יותר אפילו מבית העלמין. בשנה שעברה נערכה במקום חגיגת שמחת תורה, ותמונות המבקרים הרוקדים במקום ועושים קמפינג פגעו בבני משפחות שכולות.
דסי אביעד, אמו של אביעד הלוי ז"ל שנרצח בנובה, אמרה כי "כל אדם שמגיע ועומד מול תמונה או שלט זה מחמם את הלב. אמן שהמקום הזה יהיה הומה מבקרים לדורות. אבל צריך להבין, האדמה הזאת קדושה, גם אם לא הוכרזה באופן רשמי, לא פחות מבית כנסת או מקומות קדושים אחרים". לדבריה, "במקום הזה צריך ללכת על קצות האצבעות, ובכל צעד לחשוב איפה אנחנו דורכים ומה אולי קרה בדיוק מתחת לנעל שלנו. אפשר, צריך וחובה להגיע ביום הזה כבכל יום אחר, להסתובב בדממת קודש שמכבדת את אלה שנרצחו באכזריות בלתי נתפסת".
עומרי רחום, אחיה של ניצן רחום ז"ל שנרצחה בנובה כשהייתה בסוף החודש הרביעי להריונה, גיסו של לידור לוי ז"ל ואחיינו של אבי סאסי ז"ל שנרצחו במיגוניות, הוסיף: "בשנה שעברה בשמחת תורה נחרדנו לראות סרטונים של אנשים שפתחו שולחן ועשו סעודות. לראות סרטונים של אנשים רוקדים ככה... נשארה כל כך הרבה זוהמה שהיה צריך לנקות לאחר מכן. יום שמחת תורה הוא היום בו החיים שלנו התהפכו. לצערי המשטרה מגמגמת ואומרת שאין להם פתרון. המשפחות השכולות, כרגיל, מופקרות. המקום הזה הוא כמו בית עלמין ואושוויץ עבורנו".
מנכ"ל קק"ל אילן שוחט פנה למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ולמפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, בבקשה שימנעו התכנסויות ופעילויות מאורגנות במקום. "כל התקהלות במקום בתקופה זו עלולה להיות בעלת השלכות ציבוריות, בטיחותיות ורגשיות חריגות", אמר.