, הגיע כדי לטפל בפרחים באנדרטה והבחין בחוגגים במקום. "אני מרגיש מושפל, ברצפה. זה לא אמור להיות פה, אלא ליד האוהלים. סיכמנו שזה לא יהיה פה", אמר לאחד מהאנשים במקום. יהודאי מסר כי "הם ברחבת המסיבה עם צהלולים, דרבוקות. המקום הזה הוא אושוויץ. טרבלינקה שלנו. לא חוגגים שם או ביד ושם. אין פה סדרנים של קק"ל, רק חיילים. הזמנתי משטרה והם הגיעו".

, הגיע כדי לטפל בפרחים באנדרטה והבחין בחוגגים במקום. "אני מרגיש מושפל, ברצפה. זה לא אמור להיות פה, אלא ליד האוהלים. סיכמנו שזה לא יהיה פה", אמר לאחד מהאנשים במקום. יהודאי מסר כי "הם ברחבת המסיבה עם צהלולים, דרבוקות. המקום הזה הוא אושוויץ. טרבלינקה שלנו. לא חוגגים שם או ביד ושם. אין פה סדרנים של קק"ל, רק חיילים. הזמנתי משטרה והם הגיעו".

"הגעתי לכאן היום ולא חשבתי שבשבת זה יקרה", הוסיף. "באתי לשים פרחים לרון ולראות שהכל בסדר במכולה. לא באתי בשבילם, ובטח לא באתי להתעמת. אבל טיפלתי באנדרטה של הבן ושמעתי צהלולים ושירים בקולי קולות". הוא הדגיש כי "זו לא תפילה. הייתי בעברי אדם דתי, מה שיש כאן זו הילולה".

"הגעתי לכאן היום ולא חשבתי שבשבת זה יקרה", הוסיף. "באתי לשים פרחים לרון ולראות שהכל בסדר במכולה. לא באתי בשבילם, ובטח לא באתי להתעמת. אבל טיפלתי באנדרטה של הבן ושמעתי צהלולים ושירים בקולי קולות". הוא הדגיש כי "זו לא תפילה. הייתי בעברי אדם דתי, מה שיש כאן זו הילולה".

"הגעתי לכאן היום ולא חשבתי שבשבת זה יקרה", הוסיף. "באתי לשים פרחים לרון ולראות שהכל בסדר במכולה. לא באתי בשבילם, ובטח לא באתי להתעמת. אבל טיפלתי באנדרטה של הבן ושמעתי צהלולים ושירים בקולי קולות". הוא הדגיש כי "זו לא תפילה. הייתי בעברי אדם דתי, מה שיש כאן זו הילולה".

מארגני האירוע מסרו כי "הפקת האירוע היא בהשתתפות משפחות שכולות, גיבורי שבי, פצועים, לוחמים, תושבי העוטף, דתיים, חילוניים, עם ישראל. המשפחות המארגנות מבקשות, בואו לא נוסיף כאב על הכאב הקיים". לטענתם, היו בעבר אירועי ריקודים באתר ומסיבות טרנס לזכר הנרצחים. יש לציין כי האירועים האלה לא התקיימו במקום שבו אירע הטבח. עוד ביקשו למסור כי "הבה נכבד את האופנים השונים שבהן בוחרות משפחות שונות לציין את היום שבו עלו יקיריהן בסערה השמיימה. בואו נתחזק יחד בעוצמה ובנצחון עם ישראל. בדמייך חיי!".

מארגני האירוע מסרו כי "הפקת האירוע היא בהשתתפות משפחות שכולות, גיבורי שבי, פצועים, לוחמים, תושבי העוטף, דתיים, חילוניים, עם ישראל. המשפחות המארגנות מבקשות, בואו לא נוסיף כאב על הכאב הקיים". לטענתם, היו בעבר אירועי ריקודים באתר ומסיבות טרנס לזכר הנרצחים. יש לציין כי האירועים האלה לא התקיימו במקום שבו אירע הטבח. עוד ביקשו למסור כי "הבה נכבד את האופנים השונים שבהן בוחרות משפחות שונות לציין את היום שבו עלו יקיריהן בסערה השמיימה. בואו נתחזק יחד בעוצמה ובנצחון עם ישראל. בדמייך חיי!".

מארגני האירוע מסרו כי "הפקת האירוע היא בהשתתפות משפחות שכולות, גיבורי שבי, פצועים, לוחמים, תושבי העוטף, דתיים, חילוניים, עם ישראל. המשפחות המארגנות מבקשות, בואו לא נוסיף כאב על הכאב הקיים". לטענתם, היו בעבר אירועי ריקודים באתר ומסיבות טרנס לזכר הנרצחים. יש לציין כי האירועים האלה לא התקיימו במקום שבו אירע הטבח. עוד ביקשו למסור כי "הבה נכבד את האופנים השונים שבהן בוחרות משפחות שונות לציין את היום שבו עלו יקיריהן בסערה השמיימה. בואו נתחזק יחד בעוצמה ובנצחון עם ישראל. בדמייך חיי!".