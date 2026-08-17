שר האוצר ויו"ר כולנו לשעבר משה כחלון, נצפה היום (שני) בחיפה כשהוא מגיע להצביע בפריימריז בליכוד. מאחורי הקלעים מתקיימים דיונים בין אנשי ראש הממשלה אם להציע לו שריון במקום גבוה. בכירים בליכוד שוחחו עם כחלון, ואמרו לו שראש הממשלה מעוניין לשריין אותו. המסר שהועבר אליו מטעם ראש הממשלה היה: "אם אתה רוצה - אני שומר לך מקום גבוה". כחלון לא הביע נכונות, אבל גם לא שלל על הסף.
בליכוד ערכו בימים האחרונים סקרים בנושא יוקר המחיה וגילו שמשה כחלון הוא המזוהה ביותר עם הנושא. כחלון, נזכיר, איש ליכוד לאורך רוב שנות הקריירה הפוליטית שלו, והוא עורך פגישות ושיחות עם פוליטיקאים משלל מפלגות בחודשים האחרונים.
בימים האחרונים נודע כי נתניהו שוקל להציע לו שריון במקום גבוה על מנת שיאייש את המשבצת החברתית-ממלכתית-כלכלית. עם זאת, כחלון אמר בימים האחרונים למקורביו ש"טרם החליט אם לחזור לפוליטיקה".
כחלון החל את דרכו הפוליטית בסוף שנות ה-80 כשסייע לרמי דותן בהתמודדות על ראשות עיריית חיפה. הוא נבחר מטעם הליכוד לראשונה לכנסת ב-2003 וכיהן כסגן יו"ר הכנסת. ב-2009 הוא מונה לשר התקשורת בממשלת נתניהו השנייה. באוקטובר 2012 הודיע כחלון שהוא לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים.
לקראת בחירות 2015 כחלון שב לפוליטיקה, אך עזב את הליכוד והקים את מפלגת כולנו שזכתה אז ב-10 מנדטים. הוא כיהן כשר האוצר, ולקראת הבחירות לכנסת ה-22 ב-2019 הוא חזר לליכוד. ב-2020 כחלון הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים.
כחלון, שכיהן בשנים האחרונות כיו"ר דירקטוריון חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, הודה והורשע במאי השנה בהסדר טיעון בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. בית המשפט אישר את הסדר הטיעון, והטיל על כחלון מאסר על תנאי, קנס של 180 אלף שקל, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. ההסדר קבע כי כחלון יוכל להתמודד בבחירות שיהיו ב-27 באוקטובר.