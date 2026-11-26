בעודו שוהה בטורקיה, עמד על פי החשד ראש ארגון הפשע ערן חייא, ש הוסגר היום (חמישי) לישראל, מאחורי תוכנית לרצוח את אחד מיריביו הגדולים בעולם התחתון, ראש ארגון הפשע אלי מוסלי , בלב תל אביב. שני ניסיונות רצח שסוכלו, מעקבים ממושכים, שיחות וידאו עם חייא מחו"ל ועדויותיהם של שניים מאנשי החבורה שהפכו לעדי מדינה, עומדים במרכז הפרשה שבגינה הוסגר מארה"ב חייא - בנו של איתן חייא, שכונה "הסנדק הישראלי".

בראש ארגון הפשע עמדו חייא ושלמה ניאמצ'יק, כשאבי ניסני שימש כיד ימינו של האחרון. החבורה הייתה מסוכסכת עם עבריינים שבראשם עמדו בני משפחת מוסלי, שעימה נמנו אלי מוסלי, בן כהן ושמעון רביבו, שנרצח באוקטובר 2023 באור יהודה.

חייא מגיע לישראל - ונעצר ( צילום: דוברות המשטרה )





לטענת הפרקליטות, בין ינואר 2022 לינואר 2024 עסקו אנשיו של חייא בביצוע עבירות פליליות חמורות, כולל רצח, ניסיונות רצח והטלת אימה על יריביהם, וביצעו עבירות עבור אחרים ששכרו את שירותיהם. על פי כתב האישום, חייא וניאמצ'יק סיפקו לאנשיהם אמצעי לחימה, כלי רכב ודברים נוספים לביצוע העבירות ולטשטוש עקבותיהם. אנשי החבורה קיבלו לכאורה עשרות אלפי שקלים עבור כל פעילות עבריינית.

כתב האישום העוסק בשני ניסיונות הרצח של אלי מוסלי מתאר כיצד במהלך שנת 2023 נפגש אחד מעדי המדינה, המכונה א"א, כמה פעמים עם חייא במקום מושבו בטורקיה. במהלך המפגשים נרקמו בין השניים, על פי הנטען, קשרים עסקיים במסגרת פעילותה הפלילית של החבורה, וחייא שיתף אותו בסכסוך עם משפחת מוסלי. עם שובו של א"א לישראל, סיפק לו לכאורה חייא אקדח באמצעות אדם אחר, וכן מכשיר טלפון נייד לצורך תקשורת ביניהם.

חייא וניאמצ'יק היו מי שיזמו את ניסיון הרצח של מוסלי, והנחו את המעורבים בתוכנית. בדצמבר 2023 ביקש לכאורה חייא מא"א לאסוף מידע על מוסלי ועל שגרת חייו, ובהמשך פנה אליו בבקשה לקחת חלק בתוכנית לרציחתו. א"א נעתר לבקשה, ובהמשך התגבשה תוכנית שבה היו מעורבים חברים נוספים בחבורה. לטענת הפרקליטות, אנשיו של חייא אף ערכו סדרת הדמיות לקראת ביצוע הרצח, בידיעתו ובהנחייתו לכאורה. במהלך ינואר 2024 קיבל חייא עדכונים מאנשיו בישראל על התקדמות ההכנות ועל מוכנותם להוציא את התוכנית לפועל. שני ניסיונות הרצח, ב-8 וב-16 בינואר, לא צלחו, ובמהלך הניסיון השני נעצרו אופק הרוש וא"א על ידי המשטרה.

אלי מוסלי ( צילום: יריב כץ )

דברי המשטרה אחרי ההסגרה ( צילום: מיק שמידט )





אחת הראיות הקושרות לכאורה את חייא לפרשה היא שיחת וידאו שקיים עם א"א ב-9 בינואר 2024, שבמהלכה עדכן אותו האחרון בנוגע למעקב אחר מוסלי. בהמשך, על פי כתב האישום, היה חייא מעורב גם בקבלת ההחלטה על המועד שבו ינסו אנשיו פעם נוספת להוציא לפועל את תוכנית הרצח. בבקשת המעצר של הנאשמים מפרטת הפרקליטות את התשתית הראייתית שנאספה במסגרת החקירה. בין היתר מדובר בעדויותיהם של שני עדי המדינה, א"א וב"ב, בהאזנות סתר, בתיעוד ממצלמות אבטחה, בדוחות מעקב ובממצאים שהופקו ממכשירי הטלפון של אחד מעדי המדינה.

בהאזנות סתר שבוצעו באחד מכלי הרכב נשמעו לכאורה אנשיו של חייא משוחחים על תוכנית הרצח, על חלוקת התפקידים ועל מעמדם של חייא, הרוש וניאמצ'יק. בבקשת המעצר נכתב כי השיחות עסקו, בין היתר, ב"היותם של חייא ושניים נוספים המתכננים, היוזמים והמממנים של תוכנית הרצח". עוד עולה כי בשיחות נשמעו התבטאויות על סכום של כעשרה מיליון שקל שהושקעו לכאורה במטרה להביא לחיסולו של מוסלי.

תיעוד חיסול שמעון רביבו. חייא נחקר גם בנוגע לכך





שמו של חייא מוזכר גם באישום העוסק בניסיון לרצוח את בן כהן בנובמבר 2023. על פי הנטען, חייא קָשַׁר קֶשֶׁר עם אנשיו לגרום למותו של כהן, ואף ביקש לשכור עבורם רכב שישמש אותם במסגרת תוכנית הרצח. המטען שהוצמד לרכבו של כהן נוטרל על ידי המשטרה.

אלא שבקשת ההסגרה של חייא התמקדה בניסיונות לרצוח את מוסלי. בדיון שהתקיים היום בהארכת מעצרו התברר כי המשטרה חקרה אותו גם בנוגע לרצח שמעון רביבו ולניסיון רצח נוסף. סנגורו, עו"ד ניר רוטנברג, התנגד לכך בתוקף וטען כי חקירת מרשו בפרשות נוספות מנוגדת לתנאי ההסגרה שמאפשרים להגיש נגדו כתב אישום רק בגין ניסיונות הרצח של מוסלי.