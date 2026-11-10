כמה הקואליציה היוצאת חושבת שתיק הבריאות, השלישי בגודלו מבחינת תקציב, הוא חשוב אנחנו כבר יודעים. המשרד עבר בין חמש ידיים, לא פחות, וגם זה רק כדי לחנות לבסוף אצל השר חיים כץ, שמחזיק במקביל בתיקי התיירות, הבינוי והשיכון והרווחה והביטחון החברתי. גם מבין הרשימה, נראה שהבריאות היא בסוף עיסוקיו - אחרת קשה להסביר את

ההחלטה האחרונה שלו