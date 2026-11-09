המשמעות של כפל התפקידים חורגת מעומס העבודה. שיבא הוא בית חולים ממשלתי - הגדול בישראל. משרד הבריאות הוא גם הרגולטור של כל בתי החולים בישראל. כך, בתקופת כהונתו הזמנית יעמוד פרופ' קרייס בראש הגוף המפקח, ובה בעת ימשיך לנהל את אחד הגופים הגדולים שנתונים לפיקוחו. יש להניח שלקראת כניסתו לתפקיד במשרד הבריאות ייחתם הסדר ניגוד עניינים בנציבות שירות המדינה, ואולם בהודעה לא פורט המידע על כך, וגם לא צוין כמה זמן אמור פרופ' קרייס לכהן כממלא מקום.