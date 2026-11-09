מנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס, ימלא באופן זמני את תפקיד מנכ"ל משרד הבריאות במקביל לניהול בית החולים. שר הבריאות חיים כץ ביקש ממנו לקבל עליו את התפקיד בעקבות הודעת הפרישה של המנכ"ל משה בר סימן טוב, וקרייס נענה. לפי הודעה שפרסמה היום (ב') לשכת השר, הוא ייכנס לתפקיד בסוף החודש, עם סיום כהונתו של בר סימן טוב.
המשמעות של כפל התפקידים חורגת מעומס העבודה. שיבא הוא בית חולים ממשלתי - הגדול בישראל. משרד הבריאות הוא גם הרגולטור של כל בתי החולים בישראל. כך, בתקופת כהונתו הזמנית יעמוד פרופ' קרייס בראש הגוף המפקח, ובה בעת ימשיך לנהל את אחד הגופים הגדולים שנתונים לפיקוחו. יש להניח שלקראת כניסתו לתפקיד במשרד הבריאות ייחתם הסדר ניגוד עניינים בנציבות שירות המדינה, ואולם בהודעה לא פורט המידע על כך, וגם לא צוין כמה זמן אמור פרופ' קרייס לכהן כממלא מקום.
בהודעת השר נכתב כי "בימים מורכבים אלו, שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים רבים בכל החזיתות, מערכת הבריאות זקוקה לעוגן של יציבות, מקצועיות וביטחון עבור אזרחי ישראל", ולכן יש חשיבות מיוחדת להבטחת הרציפות התפקודית והיציבות הניהולית במשרד.
פרופ' קרייס, תא"ל (מיל'), כיהן בעבר כקצין הרפואה הראשי של צה"ל ומנהל את שיבא בעשור האחרון. בלשכת השר ציינו את המעמד הבינלאומי שצבר בית החולים תחת הנהגתו, וקבעו כי ניסיונו הפיקודי והניהולי הופך אותו "לאדם המתאים להבטיח את היציבות והרציפות הנדרשות במשרד הבריאות בתקופה זו".
בר סימן טוב הודיע בשבוע שעבר כי יסיים את תפקידו בתום כתשע שנים במצטבר ושתי קדנציות בראש המשרד, והוא צפוי להצטרף בחודשים הקרובים לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק כעמית מחקר. עזיבתו עוררה במערכת הבריאות חשש מפני ואקום ניהולי בצמרת המשרד.
המפקח והמפוקח
ההחלפה תתבצע בתקופת ממשלת מעבר, שבה חלות מגבלות על איוש תפקידים בכירים. בנציבות שירות המדינה הבהירו בשבוע שעבר כי בתקופה כזו אין איסור גורף על פרסום מכרזים, אבל הם כפופים להנחיות הנציבות, ומכרזים לתפקידי ניהול מקודמים במקרים של צורך חיוני.
לפי גורמים במערכת הבריאות, לפני ההודעה על מינויו הזמני של פרופ' קרייס עלו בבורסת השמות לתפקיד פרופ' שוקי שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים, שכבר כיהן כמנכ"ל המשרד בשנים 2000-1999, וד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד.
פרופ' קרייס ייכנס למשרד שבצמרתו נרשמה בחודשים האחרונים שורה של עזיבות. ביולי סיים ד"ר ספי מנדלוביץ את תפקידו כמשנה למנכ"ל, ועד כה לא מונה לו מחליף, ולפי נתוני נציבות שירות המדינה מתנהלים במשרד חמישה הליכי פרסום לתפקידים בכירים. בראש המשרד עומד שר שמחזיק בממשלת המעבר בארבעה תיקים: לצד הבריאות, חיים כץ הוא גם שר השיכון, הרווחה והתיירות.
פרופ' קרייס יקבל לידיו מערכת שמתמודדת עם מחסור ברופאים מומחים: גידול האוכלוסייה והזדקנותה הגדילו את הביקוש להם, בזמן שהכשרת מומחה נמשכת שנים, והמחיר הוא המתנה לתורים שמגיעה לעיתים לחודשים ארוכים. לצד זה, התוספת השנתית לסל התרופות קפואה כבר כמה שנים, ובתי החולים נאלצים לגייס תרומות כדי להרחיב תשתיות ולהקים מבנים חדשים.
במקביל, יותר רופאים עוזבים את ישראל. לפי מחקר של אוניברסיטת תל אביב, בין 2023 ל-2025 עזבו את ישראל 1,369 רופאים לתקופה של שנה לפחות (הנתון ל-2025 מבוסס על אומדן), זינוק של 94% לעומת 705 רופאים שעזבו בין 2013 ל-2015.