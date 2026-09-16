ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הצהריים (רביעי) ל מאבק המתנהל על תקציב הביטחון - כשמיליארדי שקלים שמיועדים למערכת הביטחון תקועים בכנסת - וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר את התקציבים שמיועדים למלאי צה"ל מהכספים הקואליציוניים.

"אני שב וקורא לראש הממשלה נתניהו - יש לנו אפשרות חוקית לפתור את סוגיית המלאים המיידית של צה"ל בלי לפרוץ את התקציב ולהעלות מיסים", מסר לפיד. "בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקל שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. במקום תעלולי בחירות פוליטיים זולים והעברת מיליארדים למשתמטים ולכספים קואליציוניים - בוא נטפל בביטחון ישראל".

גלריה נתניהו ולפיד בעדכון ביטחוני, ארכיון. "כנס את הוועדה במקום תעלולי בחירות זולים"

פגישתם של נתניהו ולפיד שלשום פוצצה הלכה למעשה באי הסכמה, בעניין בקשת רה"מ להסכמת יריבו הפוליטי לפרוץ את התקציב, משום שלפיד דרש ליטול את התקצוב החסר מהכספים הקואליציוניים. ואולם, הכספים הללו כבר הועברו ברובם למוסדות חרדיים ולמשרד ההתיישבות בראשות השרה אורית סטרוק.

בפגישה נכח גם ראש אגף התכנון בצה"ל אלוף הדי זילברמן. לפי לשכת לפיד, נתניהו ביקש בפגישה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון - צעד שכעת דרושה לו הסכמת ראש האופוזיציה, לאור העובדה שמדובר בתקופת בחירות.

לפיד, כך נמסר אז מלשכת ראש האופוזיציה, השיב לו: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

מסוק אפאצ'י. התקציב תקוע - וכך גם הרכש ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

בליכוד האשימו בתגובה כי "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים. הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".

באוצר טענו אתמול כי אין כלל צורך בהעברת כספים נוספים לפני הבחירות, וכי 15 מיליארד שקלים שכבר אושרו להעברה בממשלה בהסכמת האוצר "תקועים" מזה 45 ימים, מאז 2 באוגוסט, בוועדת הכספים של הכנסת, שאינה מתכנסת לאשרם. "יש למערכת הביטחון את כל הכספים הדרושים לפעילות הדחופה", אמרו גורמים במשרד האוצר בשיחה עם ynet. "עניינים כמו רכש מסוקי אפאצ'י טעונים תקצוב לחמש השנים הקרובות, ואיש לא מעכב אותם". במערכת הביטחון לעומת זאת טוענים כי כבר הוחמצה עסקה דחופה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י בשל אי-העברת הכספים לכך בזמן.