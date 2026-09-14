ראש האופוזיציה יאיר לפיד פגש היום (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעדכון ביטחוני. בפגישה נכח גם ראש אגף התכנון בצה"ל אלוף הדי זילברמן. לפי לשכת לפיד, נתניהו ביקש בפגישה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון.
לפיד, כך נמסר מלשכת ראש האופוזיציה, השיב לו: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".
האזהרה של צה"ל על מסמוס התקציב אינה חדשה, ולפני כשלושה שבועות הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר בפומבי כי "הקופה ריקה", ואף תיאר את המאבק על הכספים כזירה נוספת של צה"ל מול משרד האוצר.