שנתיים למבצע הביפרים, נחשפים פרטים חדשים על פעולות שקדמו למבצע שבמסגרתו התפוצצו אלפי מכשירים של אנשי חיזבאללה בלבנון. בין היתר, חוסל איש חיזבאללה שחשד שהביפרים ממולכדים, וכן מכשירים שנועדו לבדוק אותם. כדי שבחיזבאללה לא יבינו שישראל חושדת ש"עלו" על התכנון המתוחכם - החיסולים כללו מטרות נוספות.
"מה שעמד על הפרק זה המבצע לחיסול הכוח הלוחם של חיזבאללה באמצעות מכשירי קשר", הזכיר שר הביטחון בעת המבצע, יואב גלנט, בריאיון הראשון שנתן אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו פיטר אותו, בפברואר 2025 לנדב איל ב"ידיעות אחרונות".
מכשירי הקשר, שגם הם מולכדו - ופוצצו רק לאחר הביפרים, מכיוון שהביפרים היו בסכנת גילוי - תוכננו כמבצע המרכזי. "אז יש לנו שלושה אירועים שונים", אמר גלנט. "אחד, יש לנו חשד שמישהו עלה על הסיפור של הביפרים בחיזבאללה, אנחנו מוצאים את הסיבה ומחסלים אותו, אבל מכשירי בדיקה מגיעים ללבנון. אנחנו מחסלים גם אותם, ביחד עם עוד דברים אחרים.
"ואז מתברר לנו שיש ביפרים שנמצאים כבר בבדיקה. הדבר הזה, בלית ברירה, מביא לכך שצריך לפעול, כי המבצע הוא חשוב, יש לו ערך דרמטי, אבל הכוח שלו הוא חלק ממערכה שלמה", אמר גלנט.
"למעשה, אנחנו מפעילים את הביפרים, מבצע שמוכן עשור, והתוצאה שלו היא תוצאה מאוד מרשימה - יש מעל 2,000 פצועים לחיזבאללה, אצבע, עין וירך", הוא אומר. "אבל המבצע הראשי של מכשירי הקשר, שהם פי כמה וכמה בכמות ופי כמה וכמה בחומרי נפץ, מופעל יממה לאחר מכן, כשרוב רובם המכריע של המכשירים נמצא במחסנים ומתפוצץ בהם וזה לא בא לידי ביטוי. וגם הדבר הזה עובר לסדר היום, זאת אומרת, מדובר על סדרה של דברים מנותקים. הפעם היחידה שזה היה מחובר לרעיון שלם, היה באירוע של 11 באוקטובר 2023".
באותו יום, לטענת גלנט, מה שעמד על הפרק זה "המבצע לחיסול הכוח הלוחם של חיזבאללה באמצעות מכשירי קשר" - שנתניהו לבסוף ביטל.
הדברים נפסלו בזמן אמת על ידי הצנזורה ומותרים כעת לפרסום במסגרת סרט חדש שיוצא בחודש הבא בארצות הברית, Paging Hezbollah. בסרט מתראיין נתניהו כמי שהוביל את המבצע, וכן ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, אלוף פיקוד צפון דאז אורי גורדין ואחרים. גלנט לא מרואיין בסרט, שאותו ביים הבמאי הימני-שמרני ג'סטין פולק.
נתניהו בעצמו חשף חלק מהפרטים באפריל 2025 והפתיע את גורמי הביטחון, שכן הם היו עד אז חסויים. "בשבוע השלישי של ספטמבר למדנו שחיזבאללה שלח שלושה ביפרים לסריקה באיראן", אמר נתניהו בנאום בכנס לפי דיווח בחדשות 12. "לפני כן הפצצנו סורק כזה שהם עמדו להביא, נפטרנו ממנו וגם מהבחור שמפעיל אותו".