שנתיים למבצע הביפרים, נחשפים פרטים חדשים על פעולות שקדמו למבצע שבמסגרתו התפוצצו אלפי מכשירים של אנשי חיזבאללה בלבנון. בין היתר, חוסל איש חיזבאללה שחשד שהביפרים ממולכדים, וכן מכשירים שנועדו לבדוק אותם. כדי שבחיזבאללה לא יבינו שישראל חושדת ש"עלו" על התכנון המתוחכם - החיסולים כללו מטרות נוספות.

שנתיים למבצע הביפרים, נחשפים פרטים חדשים על פעולות שקדמו למבצע שבמסגרתו התפוצצו אלפי מכשירים של אנשי חיזבאללה בלבנון. בין היתר, חוסל איש חיזבאללה שחשד שהביפרים ממולכדים, וכן מכשירים שנועדו לבדוק אותם. כדי שבחיזבאללה לא יבינו שישראל חושדת ש"עלו" על התכנון המתוחכם - החיסולים כללו מטרות נוספות.

שנתיים למבצע הביפרים, נחשפים פרטים חדשים על פעולות שקדמו למבצע שבמסגרתו התפוצצו אלפי מכשירים של אנשי חיזבאללה בלבנון. בין היתר, חוסל איש חיזבאללה שחשד שהביפרים ממולכדים, וכן מכשירים שנועדו לבדוק אותם. כדי שבחיזבאללה לא יבינו שישראל חושדת ש"עלו" על התכנון המתוחכם - החיסולים כללו מטרות נוספות.