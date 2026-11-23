ארגון זכויות האדם הברלינאי ECCHR "המרכז האירופי לזכויות חוקתיות וזכויות אדם" הגיש תלונה פלילית נגד ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע , ודרש מרשויות החוק בגרמניה להוציא נגדו צו מעצר ולעצור אותו מיד עם כניסתו למדינה בחשד למעורבות ב"פשעי מלחמה". המהלך הגיע לקראת ביקורו המתוכנן של ברנע בברלין, שבמהלכו הוא צפוי לשאת דברים ביום רביעי, במסגרת ארוחת בוקר פרלמנטרית בבונדסטאג הגרמני.

גלריה "חייהם של אלפים מתושבי המערב ניצלו בגלל ההתראות". ברנע ( צילום: המוסד )

בנימוקי התלונה טען הארגון כי ברנע מילא תפקיד מפתח בתכנון ובהוצאה לפועל של המתקפה המתואמת בלבנון בספטמבר 2024, שבמהלכה התפוצצו אלפי ביפרים ומכשירי קשר ממולכדים . באותם פיצוצים נהרגו לפחות 37 בני אדם ויותר מ-3,400 נפצעו.

בעוד שבישראל הובהר כי הפעולה כוונה נגד פעילי ארגון הטרור חיזבאללה לאחר שמומחי המוסד הטמינו חומרי נפץ זעירים במכשירים שנים קודם לכן, טענו בארגון הגרמני כי הפיצוצים לא הבחינו בין מטרות צבאיות לגיטימיות לבין אזרחים. לדבריהם, בין הנפגעים היו גם ילדים ואנשי צוות רפואי, ואזרחים רבים איבדו את עיניהם, ידיהם או אצבעותיהם.

ארגון ECCHR גם טען כי זו הייתה מתקפה חסרת הבחנה ובלתי מידתית שהפרה את כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומהווה פשע מלחמה. בהודעה שפרסם הארגון נכתב: "גרמניה אינה רשאית להעניק במה לחשודים בפשעי מלחמה. מי שמפיץ אלפי חפצים יומיומיים ממולכדים בחומר נפץ ומפוצץ אותם חודשים לאחר מכן מבלי לדעת היכן יימצאו נושאי המכשירים ברגע הפיצוץ, מקבל ביודעין מצב שבו מספר בלתי צפוי של אזרחים ייהרג או ייפצע". הארגון דרש מהתביעה הכללית הפדרלית להוציא צו מעצר נגד ברנע ולממשו עם נחיתתו בגרמניה.

בתוך כך, הופעתו המתוכננת של ראש המוסד לשעבר בפרלמנט הגרמני עוררה מתיחות פוליטית פנימית: על פי דיווח בעיתון הגרמני "taz", בקרב חברי פרלמנט ממפלגת הירוקים התעוררה מחאה נגד סגן יו"ר הסיעה, קונסטנטין פון נוץ, שנטל את החסות הרשמית לקיום האירוע בבונדסטאג

"מדובר ברוטינה". שרידי ביפר שהתפוצץ ( צילום: AFP )

בין המבקרים היו חברי פרלמנט ממפלגת די לינקה וכן קאסם טאהר סאלח, חבר סיעתו של פון נוץ. "איש מודיעין שנחשד בהפרה חמורה של זכויות אדם אין לו מקום בפרלמנט", אמר ל-TAZ סאלח, הידוע בין היתר בדרישתו לשלב באופן משמעותי יותר את נקודת המבט של קהילות המהגרים בשיח הפוליטי בגרמניה, בעיקר בנושא ישראל-פלסטין.

"כל התהליך הזה מנוגד לחלוטין לערכים של המפלגה שלנו", טען פון נוץ והוסיף כי "מדובר ברוטינה. שירות המודיעין הישראל הוא פרטנר בעל ערך לביטחון הגרמני, וחשוב לנו לשמור על דיאלוג איתו ברמה הפרלמנטרית, גם בלי להסכים תמיד על כל דבר". נזכיר כי בכתבה שפורסמה ב-TAZ נכתב כי רק כ-800 אזרחים נרצחו ב-7 באוקטובר 2023 .

“הפרשה הזו מבטאת בעיניי כפיות טובה חסרת בושה של הירוקים וכל הארגונים והאינדיבידואלים שמעורבים בתלונה כלפי ברנע ובניסיון למנוע ממנו להשתתף ולנאום בארוחת הבוקר בפרלמנט", אמר בתגובה בכיר בשירות הביטחון והמודיעין הגרמני.

"אנחנו מדברים פה על ראש מוסד שתחת הנהגתו גרמניה, ולא רק גרמניה, קיבלה עשרות התראות לפני פיגועים, חלקם ממש על סף הוצאה לפועל של פיגוע, חייהם של מאות ואולי אלפים מתושבי המערב ניצלו בזכות ההתראות הללו, ואנחנו מתעסקים בתלונה לתובע הכללי בגלל מבצע נגד טרוריסטים. מהעיניים של הביון והמודיעין מדובר פה בתחתית של התחתית".