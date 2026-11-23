ראש המוסד לשעבר דוד ברנע חשף כי מבצע נרחב של ארגון הביון הישראלי עמד במרכז סיכול הפיגוע בהופעת הענק של הזמרת טיילור סוויפט בווינה באוגוסט 2024. בנאום בפני חברי הפרלמנט האירופי, במסגרת כנס של ארגון ELNET, ברנע חשף כי המוסד מנע אסון בקנה מידה היסטורי על אדמת אירופה.

גלריה טיילור סוויפט והמחבל שתכנן את הפיגוע בווינה ( צילום: JULIEN DE ROSA / AFP צילום: APA/AFP via Gettyimages )

לדברי ברנע, המידע הראשוני על האיום בווינה הגיע משירותי הביטחון האוסטריים, אולם ברגע שהמידע הועבר לידי המוסד, נכנסו לפעולה היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות הייחודיות של הארגון. "התרעת האיום הראשונית הגיעה משותפינו האוסטרים, וברגע שמידע זה שותף עם המוסד הצלחנו באמצעות יכולותינו הייחודיות לעבד את המודיעין, לפצח את התשתית ולהביא למעצר של תא הג'יהאד העולמי, ובכך מנענו רצח המוני של עד מאות צעירים וצעירות".

לטענת ברנע, "הסיכול בווינה החזיר לאירופה זיכרונות כואבים מהפיגוע הקטלני של דאעש בהופעה של אריאנה גרנדה במנצ'סטר, שבו נרצחו 22 בני אדם ונפצעו למעלה מ-100", במאי 2017. בחודש מאי האחרון בית המשפט באוסטריה הרשיע את הצעיר בן ה-21 בראן א' , שהודה בתכנון הפיגוע במהלך סדרת המופעים של כוכבת הפופ, וגזר עליו 15 שנות מאסר.

איראן, חמאס והג'יהאד: "הטרור אינו מבחין בין דם לדם"

חשיפת המעורבות של המוסד בסיכול הפיגוע בהופעה של טיילור סוויפט שימשה את ברנע כדוגמה מרכזית ל"חזית משולבת של טרור הפועלת נגד העולם החופשי", לדבריו. הוא העמיד בשורה אחת את משטר האייתוללות באיראן, את חמאס שמייצא את פעילותו אל מעבר למזרח התיכון, ואת ארגוני הג'יהאד העולמי.

בדבריו, ברנע פירט שורה של מבצעים משותפים למוסד ולשירותי הביטחון באירופה, שחשפו כיצד איראן וחמאס מקימות תשתיות טרור מתחת לאפן של מדינות היבשת.

ברנע לחברי הפרלמנט: "היום זו ישראל, מחר זו אירופה" ( צילום: המוסד )

שימוש בעבריינים ומהגרים בלתי חוקיים : ברנע אמר כי איראן מפעילה שיטה של "טרור ללא טביעות אצבע" באמצעות גיוס של גורמים פליליים מקומיים ומהגרים בלתי חוקיים. בדרך זו סוכל בהולנד ניסיון פיגוע נגד הנציגות הדיפלומטית הישראלית, ובצרפת ובגרמניה נחשפו חוליות טרור שהופעלו דרך עבריינים מקומיים. סיכול התנקשויות באזרחים : מודיעין מדויק שהעביר המוסד לשירותי הביון של יוון וצפון מקדוניה הוביל לחשיפת רשת טרור איראנית ולמעצר חבריה , שפעלו בהכוונה ישירה מטהרן במטרה להתנקש באזרחים על אדמת אירופה.

מחסני נשק של חמאס באירופה : לדברי ברנע, בחקירה חוצת-גבולות יחד עם רשויות הביטחון בגרמניה, אוסטריה, דנמרק ומדינות נוספות, נחשפו תשתיות נרחבות של חמאס בלב היבשת. במבצעים משותפים נעצרו פעילי טרור המקושרים להנהגת חמאס בחו"ל, ואותרו מצבורי נשק וחומרי נפץ שהוטמנו מראש בווינה, בולגריה ופולין. פעילות גלובלית : כמו כן, שלוחות טרור של איראן נבלמו גם בקפריסין, טורקיה, איטליה, תאילנד והודו, רגעים לפני שהספיקו לפגוע בחפים מפשע.

"האירוע בווינה ממחיש אמת בסיסית שאסור לנו לשכוח", אמר ראש המוסד לשעבר בפני חברי הפרלמנט. "הטרור אינו מבחין בין דם לדם ובין אמונה לאמונה. איראן, חמאס והג'יהאד העולמי אינם מכוונים רק נגד ישראלים או יהודים; המטרה שלהם היא אורח החיים החופשי, הדמוקרטיה, התרבות והביטחון של כל אזרח באירופה. המכנה המשותף לכל המקרים הללו הוא שכאשר שני הצדדים מביאים לשולחן את מיטב יתרונותיהם היחסיים, נוצרת סינרגיה ברורה לטובת האנושות".

"לצאת למלחמה להפלת המשטר"

חלקו השני של הנאום של ברנע הוקדש לאזהרה אסטרטגית בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ולעתיד המשטר בטהרן. לדבריו, אם איראן תשיג נשק גרעיני, "הוא יכוון בראש ובראשונה נגד ישראל - אך מיד לאחר מכן תהפוך כל מדינה בטווח הטילים האיראני, ובכלל זה מדינות אירופה, לבת ערובה הנתונה לסחיטה". ברנע טען: "אל לנו להשלות את עצמנו שפייסנות תספק הגנה; היום זו ישראל, מחר זו אירופה", והזכיר כי טהרן מערערת גם את ביטחונן של מדינות הנחשבות לידידותיה, בהן טורקיה, אזרבייג'ן והמפרציות.

שלט של חמינאי בטהרן. לפי ברנע "אנחנו באחת ממנקודות המפנה המשמעותיות בתולדות האנושות" ( צילום: AFP )

ברנע קבע כי הסכם דיפלומטי עם משטר האייתוללות לעולם לא יצליח, משום שהשאיפה האידיאולוגית הבסיסית של טהרן היא השגת נשק גרעיני. לדבריו, העולם ניצב בפני צומת דרכים היסטורי המחייב הכרעה נוקבת: "אנו ניצבים בפני אחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר בתולדות האנושות, ועלינו לפעול במהירות ובנחישות כדי להביא להפלת המשטר הזה - ואם המשמעות היא יציאה למלחמה נוספת, זה מה שעלינו לעשות. מתי הזמן הנכון לפעול? ברגע שמתאפשר. עלינו לפתוח במלחמה ברגע שכל התנאים יבשילו לכך".

הוא הוסיף כי "משטר קיצוני ומסוכן זה יוכל לסחוט כל אומה שתסרב לשתף פעולה אך ורק על פי תנאיה ודרישותיה של איראן". לדבריו, "אנו ניצבים כעת בצומת דרכים היסטורי ומתמודדים עם החלטה גורלית. הסכם דיפלומטי עם משטר האייתוללות לעולם לא יצליח, משום שהשאיפה האידיאולוגית הבסיסית של טהרן היא להשיג נשק גרעיני - תוכנית שהוכחנו במפורש כי מעולם לא נועדה למטרות שלום. אם נבחר להמתין, עלינו לוודא שהסנקציות והסדר במצר הורמוז יישמרו. במקרה כזה, זוהי אפשרות. אולם, היו מוכנים לכל הונאה, איום ותכסיס אפשריים. השאלה היא האם אנו מוכנים ברמה הבינלאומית לתקופה כאוטית שכזו".

ראש המוסד לשעבר אמר כי "החלטות קשות בהיסטוריה מעולם לא היו פופולריות. עלינו לפעול במהירות ובנחישות כדי להביא להפלתו של משטר זה. ההחלטה לפתוח במלחמה כה מורכבת וכוללת גורמים רבים כל כך שיש לשקול בו-זמנית, שעלינו לצאת למלחמה ברגע שכל התנאים יאפשרו זאת".