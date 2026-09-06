שגרירות ישראל בבלגיה דרשה היום (ראשון) התנצלות ממשלת בלגיה , לאחר שהתברר כי עובד של סוכנות הסיוע הבלגית שנהרג בתקיפה ישראלית באפריל 2024 היה פעיל טרור .

עבדאללה ג'מאל סובחי נבהאן, עובד פלסטיני של סוכנות הפיתוח הבלגית Enabel, נהרג בתקיפה אווירית ישראלית ברפיח ב-24 באפריל 2024. בתקיפה נהרגו גם בנו ג'מאל בן השבע, אביו, אחיו ואחייניתו. בהודעה שפרסמה Enabel לאחר התקיפה נמסר כי נבהאן הצטרף לסוכנות באפריל 2020 ושימש "קצין לפיתוח עסקי" בפרויקט אירופי שסייע לעסקים קטנים ברצועת עזה. שרת הפיתוח הבלגית דאז, קרולין גנז, וסוכנות Enabel גינו את התקיפה. שרת החוץ הבלגית דאז, הדג'ה להביב, זימנה את שגרירת ישראל בבלגיה דאז, עידית רוזנצוויג-אבו, ודרשה הסברים.

עבדאללה ג'מאל סובחי נבהאן והדיווח בבלגיה שהאשים את ישראל

נבהאן הופיע גם בפרסומי Enabel מכנס האקלים COP27 שנערך במצרים בשנת 2022. לפי הודעת הסוכנות, הוא ובני משפחתו נכללו ברשימת עובדי Enabel שהועברה לרשויות הישראליות לצורך יציאה מעזה. מותו סוקר בכלי תקשורת בינלאומיים, ובהם רויטרס ואל-ג'זירה. מנכ״ל Enabel, ז'אן ואן וטר, התראיין לאחר האירוע והתייחס לנסיבות מותו.

לאחר שיחת הנזיפה במשרד החוץ מסרה השגרירה הישראלית כי הביעה צער על מותם של אזרחים. לדבריה, הבית שבו שהתה המשפחה היה שייך לבכיר חמאס, בן המשפחה המורחבת, שהיה יעד התקיפה. היא הוסיפה כי בדיקת האירוע נמשכת וכי מידע נוסף יועבר לבלגים עם השלמתה. מאוחר יותר הועברו לבלגים שמות של פעילי חמאס העובדים בסוכנות הסיוע הבלגית, אך זו האחרונה לא עשתה דבר עם השמות שהועברו.

ב-4 בספטמבר 2026 פרסם חוקר המקורות הגלויים גבריאל אפשטיין מידע שלפיו עבדאללה נבהאן היה חבר בגדוד חאן יונס של חמאס. אפשטיין הציג כרזת אבל שפורסמה בערוץ המזוהה עם הגדוד. בכרזה תואר נבהאן כ"מוג'אהד", כלומר "לוחם ג'יהאד", ובנוסף הופיעה תמונה שלו במדים.

"לפני שממהרים לגנות את ישראל - העובדות חשובות"

הערוץ שבו פורסמה תמונתו של נבהאן נוהג לפרסם חומרים בלעדיים על פעילי חמאס, ופרסומיו בעבר לא אחת קדמו להודעות רשמיות של הארגון. אפשטיין הציג גם פרסום של קרוב משפחה משנת 2025, שבו תוארו עבדאללה נבהאן ואחיו אחמד כ"מוג'אהדין".

בעקבות הגילויים החדשים כתבה שגרירות ישראל בבלגיה בחשבון ה-X של השגרירות כי המידע החדש מצביע על השתייכותו של נבהאן לגדוד חאן יונס. בהודעת השגרירות הוזכרו זימון השגרירה הישראלית והביקורת הבינלאומית שהתפרסמה לאחר התקיפה.

בשגרירות גם ציינו כי "לפני שממהרים לגנות את ישראל - העובדות חשובות. מי שהאשים אז את ישראל צריך להכיר כעת בראיות". שגריר ישראל בבלגיה דוד סרנגה כתב בחשבון הטוויטר שלו בהתייחסותו למקרה: "התנצלות פומבית תהיה המעשה הראוי, אך גם התנצלות בארבע עיניים תתקבל". הציוץ שזכה עד עתה לעשרות אלפי חשיפות ולמאות שיתופים הוביל לדיון ער במערכת הפוליטית הבלגית.