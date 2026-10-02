טייס המשנה העומאני שניסה לרסק את טיסת פליי דובאי עבר תהליכים של הקצנה איסלאמיסטית, ובעקבות כך עומאן אסרה עליו בעבר לטוס וקרקעה אותו מפעילות. כך לפי דיווח שפורסם הערב (שישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", שהתבסס על גורמים המעורים בפרטים. למרות האיסור, כך לפי הדיווח, חברת פליי דובאי שכרה את שירותיו ואפשרה לו לטוס לישראל - במסלול שנחשב ל"רגיש" - ובהמשך הוא ניסה לרסק את המטוס על כל נוסעיו .

תיעוד: הטייס ההודי מטופל בזמן שהטייס העומאני כפות





החקירה נגד טייס המשנה העומאני מתנהלת באיחוד האמירויות. גורם המעורה בנושא אמר כי חקירת הטייס תיעשה בידי מנגנון ביטחון המדינה (SSD), שכפוף ישירות לנשיא מוחמד בן זאיד (MBZ). בישראל מקווים כי העברתו של טייס המשנה מסעודיה לאמירויות תאפשר שיתוף פעולה בכל הנוגע להמשך החקירה. עדיין לא ברור מה יהיה תפקידה של ישראל, אך בין אם תשמש כחוקרת ישירה או תשמש כמשקיפה - בירושלים יקבלו עדכונים שוטפים מאבו דאבי. עם זאת, על אף היחסים הקרובים בין המדינות, האמירתים ינסו להצניע את המעורבות הישראלית.

לפי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לא ניתן היה לקבוע אם עומאן חלקה את החששות בנוגע להקצנתו של הטייס עם מדינות או חברות תעופה אחרות, ו"אופי הקצנתו" לא נודע לעיתון האמריקני. דובר מטעם איחוד האמירויות סירב להגיב על היסטוריית התוקף בעומאן "כדי להימנע מחריצת דין מוקדמת לגבי תוצאות החקירה או התערבות במהלכה".

ביום רביעי האחרון ניסה הטייס העומאני להשתלט על טיסת FZ1073 מדובאי לנתב"ג ולרסק את המטוס, על יותר מ-170 יושביו. הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר נאבק בו בגבורה, והצליח ככל הנראה לפתוח את דלת הקוקפיט ולאפשר לנוסעים ישראלים ולאנשי הצוות לנטרל את טייס המשנה - ולהשיב שליטה על המטוס. בהמשך, טייסים שהיו על הטיסה לקחו את המושכות והנחיתו את המטוס בבטחה בסעודיה.

במערכת הביטחון מעריכים, בניגוד לדברי נתניהו: העומאני פעל לבד

אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "שמע שאיראן" קשורה לטייס העומאני שניסה לרסק את טיסת פליי דובאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו רמז היום בסרטון שפרסם כי ייתכן וגורם כלשהו עומד מאחורי ניסיון הריסוק. ואולם, לא ברור על מה דבריו נשענים, ובמערכת הביטחון אומרים כי על אף שכל הכיוונים נחקרים, לפי שעה אין אינדיקציה לכך שטייס המשנה הופעל או הוכוון בידי גורם מסוים. ההערכה היא שהוא דווקא פעל לבד, על דעת עצמו.

גלריה הכנף האחורית השבורה של המטוס פליי דובאי ( צילום: לפי סעיף 27א' )

נתניהו אמר בסרטון שפרסם מוקדם יותר היום כי "ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. הגיבורים מנעו אסון מהסוג של 11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

סוגיה נוספת איתה תצטרך ישראל להתמודד, ובמיוחד לאור פרסום הפרטים שפעילותו של טייס המשנה קורקעה בעומאן, נוגעת בשאלה כיצד שובץ לטיסה מלכתחילה. שאלה זאת מקבלת משנה תוקף משום שהמידע על אנשי הצוות אינו אמור להיות נסתר מעיני הרשויות.

חברות התעופה מחויבות להעביר לישראל מראש נתונים על הנוסעים ועל אנשי הצוות באמצעות המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים (המלא"ן), שפועל ברשות המסים. בין הנתונים הנמסרים על אנשי הצוות נמצאים פרטי זיהוי, אזרחות ופרטי מסמך הנסיעה. המלא"ן אינו פועל עבור רשות המסים בלבד, והמידע שבו נגיש לגופי מדינה שונים בהתאם לסמכויות שנקבעו בחוק, ובהם משרד התחבורה, שב"כ, המוסד והמשטרה.

בתחילת הבדיקה עלתה במשרד התחבורה האפשרות שטייס המשנה החזיק באזרחות נוספת, תרחיש שהיה יכול להסביר כיצד אזרח עומאני שובץ בטיסה לישראל. אלא שהתרחיש הזה התברר כלא נכון, ולפי הדיווחים אין לו אזרחות נוספת. אם כך, מדובר באדם שזהותו ומוצאו היו חלק מהמידע על אנשי הצוות, שהועבר במסגרת מנגנון נתוני הנוסעים. כעת צריך לברר כיצד הנתון הזה עבר את מנגנוני הבקרה, ומי היה אמור לזהות את הבעיה לפני שהטייס עלה על המטוס.

טיסת ארקיע מדובאי לישראל ( צילום: באדיבות ארקיע )





מטוס ארקיע ( צילום: יאיר שגיא )

חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, חילי טרופר ועודד פורר פנו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בדרישה לכנס דיון דחוף בהשתתפות ראש שב"כ, בעקבות הדיווחים על התרעות מוקדמות על בעיות אבטחה בטיסות מהאמירויות. בפנייתם ציינו כי תושיית הנוסעים ואנשי הצוות מנעה אסון כבד ודרשו בחינה של מערך אבטחת התעופה ושל ההתנהלות שקדמה לאירוע.

טיסה ראשונה להשבת ישראלים המריאה מדובאי לנתב"ג

בתוך כך, טיסה ראשונה להשבת ישראלים מדובאי נחתה היום בישראל. לפני כן, יותר הערימו האמירתים קשיים ודרשו שמטוס מטען יתלווה לכל מטוס נוסעים שמטיס נוסעים לישראל, כדי שיביא איתו את מזוודותיהם. הבעיה הזו נפתרה, והמטוס הישראלי המריא לעבר ישראל. מטוס נוסף של חברת ישראייר צפוי להמריא בהמשך.