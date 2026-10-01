החקירה טרם הושלמה, אך חרף דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ש "שמע" שלטייס המשנה העומאני הדוקר קשור לאיראן , בכיר ישראלי אמר כי בשלב זה נשלל הקשר לכאורה לרפובליקה האיסלאמית. בינתיים, טייס המשנה החשוד בניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי הועבר היום (חמישי) לאיחוד האמירויות מסעודיה - כשגם הטייס ההודי שאותו תקף, סמית מאצ'צ'אר , הועבר לאמירויות. ישראל מבקשת לשגר צוות לאיחוד האמירויות בימים הקרובים, אבל הדבר מחייב קודם לכן תיאומים.

הטייס ההודי מקבל טיפול - כשבמקביל העומאני כפות





בינתיים, באמירויות העבירו מסרים כועסים לישראל, שהגיעה לדבריהם למסקנה נחרצת שטייס המשנה פעל ממניעי טרור שמטרתם לערער על הסכמי אברהם - וזאת מבלי להמתין לסיום החקירה. לדברי גורם ישראלי, מבחינת האמירתים המילה "טרור" היא בעייתית ומפחידה, ומעידה לכאורה על היעדר שליטה. לכן, באבו דאבי מעדיפים לא להקדים את המאוחר, ולפי שעה הם זהירים בקביעותיהם לגבי מניעי הטייס העומאני.

בכיר ישראלי אמר כי ככל הנראה הטייס פעל לבד, ואחרי שראש הממשלה נתניהו אמר לרשת "פוקס ניוז" כי העומאני עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית קיצונית", הבכיר עדכן כי בישראל בודקים את ההתנהלות שלו ברשתות החברתיות, כשבמקביל אכן מתחזקת ההערכה שהמניע היה לאומני ודתי - ולא ניסיון התאבדות.

כך או כך, ישראל ביקשה להיות מעורבת בחקירת הטייס בסעודיה ובאיחוד האמירויות כמשקיפה, אבל ריאד לא הסכימה לכך, וגורם ישראלי אמר: "הסעודים עושים הכול כדי לא לערב ישראל בחקירה". כעת, עם העברת טייס המשנה לאמירויות, בישראל בונים על היחסים הטובים עם אבו דאבי ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם האמירתים כדי להיות מעורבים ככל האפשר בחקירה, גם אם כמשקיפה.

גלריה הטייס הדוקר כפות, לאחר שניסה לרסק את המטוס

הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר, נזכיר, שנלחם בגבורה בטייס המשנה שדקר אותו וניסה לרסק את טיסת פליי דובאי לפני שנבלם בידי נוסעים הישראלים, הועבר לאיחוד האמירויות אחרי שאושפז בסעודיה בעקבות המקרה. ככל הנראה הוא נדקר בקוקפיט באמצעות גרזן החירום שבת הטייס. ממשלת גוג'ראט בהודו הודיעה כי תעניק לו אות הוקרה. בהופנדרה פאטל, ראש ממשלת גוג'ראט, שיבח את הטייס על "אומץ לב בלתי ניתן לערעור", ואמר כי מעשיו הצילו את חיי הנוסעים.

בהודעת הסעודים על העברת טייס המשנה והטייס הראשי לאמירויות לא הוזכרו כלל העובדה שמדובר היה בטיסה שעשתה את דרכה לישראל - עם נוסעים ישראלים. כמו כן, לא היה כלל אזכור למוצאם של הטייסים - לא העומאני ולא ההודי - ולא הוזכרה העובדה שעולה חשש כבד כי מדובר בניסיון פיגוע טרור חמור. הסעודים שחזרו בהודעתם את השתלשלות האירועים - כולל העובדה כי טייס המשנה תקף את הטייס הראשי - ציינו כי טיפלו בפצועים, ופירטו על פינוי הנוסעים בהמשך.

בין השאר נכתב בהודעה: "הממלכה מטפלת במצבי חירום בהתאם להתחייבויותיה הבינלאומיות וההומניטריות, וכן בהתאם לתקנות ולהנחיות שאומצו על ידי הרשויות הרלוונטיות. צעדים אלה מבטיחים את הבטיחות והביטחון של התעופה האווירית ושומרים על מוכנותן של מערכות התעופה והביטחון של הממלכה, כמו גם על יכולתן להגיב במהירות וביעילות לנסיבות חריגות.

נתניהו מודה: הייתה "פרצה"

בריאיון ל"פוקס ניוז", ראש הממשלה נתניהו הודה כי טייס המשנה העומאני ניצל "פרצה" בכללים. "הוא אזרח עומאן, ויש לנו מגבלות שקובעות כי לא ניתן להעסיק טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל", אמר ראש הממשלה. "מסתבר שהוא הצליח לעקוף זאת. כלומר, קיימת כאן פרצה. עלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים. אגב, זה מה שעשינו עם הטייסים שהגיעו כדי להטיס את הנוסעים שלנו מסעודיה לישראל. בדקנו את הרקע שלהם. אבל ברור שהייתה כאן פרצה, ואנו מטפלים בכך".

נתניהו נפגש עם כמה מגיבורי טיסת פליי דובאי ( צילום: איתי בית-און/ לע"מ )





ראש הממשלה ציין עוד כי ישראל זוכה ל"שיתוף פעולה מלא מצד ממשלת איחוד האמירויות", והוסיף: "שני הצדדים מעוניינים להבטיח שאירוע כזה לא יישנה - וייתכן שיהיו ניסיונות נוספים, שכן יש בידינו אינדיקציות לכך שאיראן ושלוחותיה מנסות לבצע מתקפות נגד ישראל וישראלים ממש עכשיו, בתקופת הבחירות הזו. לכן, ביקשתי מהישראלים לגלות ערנות מיוחדת".

שעות ספורות אחר כך, נשאל נשיא ארצות הברית אם לטייס קשר לאיראן, וענה כאמור: "לפי מה שאני שומע - כן. אנחנו בודקים את זה". כשנשאל אם ארצות הברית תגיב, אם יוכח שאיראן אכן אחראית, הגיב: "יכו בהם חזק, אל תדאגו". בינתיים, כאמור, בכיר ישראלי אמר כי נשלל החשד שלטייס המשנה היה קשר לאיראן.

לידה מחדש: "לא חלמתי שטראמפ ידבר עליי"

יניב חיון, שייצב את מטוס פליי דובאי וזכה לשבחים מהנשיא טראמפ, עדיין לא מעכל את הדרמה האווירית שבה השתתף ואת העובדה שהוא אחד מגיבוריה. "צריך לעשות יום הולדת ביום הזה. כל הנוסעים אמרו 'נולדנו מחדש'", אמר היום בביתו בנס ציונה לאחר שקיבל את ההודעה כי יקבל את אות גיבור העיר בעקבות האומץ יוצא הדופן שהפגין.

אחר הצהריים נפגש חיון שנית עם נתניהו, שאירח בלשכתו גיבורים נוספים מהטיסה - ד"ר שוטה מוסייב שטיפל ברופא שנדקר, רעייתו סיגלית ואור פרדילוב. "כל העולם רואה את הגבורה הישראלית", אמר נתניהו - ובניסיון אולי לקבוע עובדות בשטח, הודיע להם כי ישיאו משואה של גבורה אזרחית ביום העצמאות, אף שזה ייערך בעוד כחצי שנה, ולא ברור מה יהיה הרכב הממשלה באותה עת, ומי יעמוד בראשה.

בפגישה סיפקו גיבורי הטיסה פרטים נוספים. מוסייב, שהציל את חייו של הטייס הדקור, סיפר: "ראיתי שהמחבל פצוע. על הרצפה, ראיתי מלא דם. זה הדם של הטייס, אנחנו לא יודעים גם, יכול להיות שגם הוא היה פצוע, המחבל, אבל לא ככה כמו שהטייס, הכול היה חתוך, הכול-הכול, כל הידיים שלו, כל הראש שלו. ממש פצעים עמוקים". אחר כך, לדבריו, עסק בעיקר בעצירת הדימום. "כל הזמן הייתי על הדופק ולראות מה המצב שלו".

הם סיפרו כי אותם רגעים עוצרי נשימה ארכו למעשה שניות בודדות. "בסוף הבאתי רעיון לקשור אותו עם החוט של האוזניות וקשרנו, כי לא הייתה לנו ברירה אחרת, ורק אחרי זה הביאו לנו את האזיקונים, כי זה הדבר היחידי שהיה לי בראש. איכשהו לקשור שהוא לא יתחיל להשתולל", סיפר מוסייב. חיון סיפר כי טייס המשנה העומאני אמר כי "הוא נכשל במשימה והוא מעדיף למות", ואור פרדילוב ציין כי דאג לצד חבריו "להחזיק את המצב", כלשונו.

טראמפ מתייחס לניסיון ריסוק המטוס ( מתוך X )





יניב חיון, מגיבורי הטיסה. "אני לא ברוס לי" ( צילום: יריב כץ )

חיון הגיב הבוקר לדבריו של הנשיא טראמפ, לפיהם "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה מתרחש והיה חזק". חיון אמר: "אני שרברב משודרג. הוא לא טעה, אני לא עובד בנאס"א ולא מתעסק בחלל. אני מתעסק בצנרת מסריחה והוא צדק. זה לא העליב אותי".

חיון, ששיתף כי כל מה שהוא רוצה זה לחזור עכשיו לשגרה, אמר עוד: "בחלומות שלי לא חשבתי שטראמפ ידבר עליי ויתייחס למה שעשיתי, ואני דווקא אוהב את ההומור שלו. זה היה משעשע איך שהוא תיאר את זה. אני לא כזה ברוס לי. כן הצלחתי להשתלט על המחבל עם עוד כמה ישראלים והצלחתי להוציא אותו בחניקה אחורה וזה הכי חשוב".

אות הנשיא לגיבורי הטיסה

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם חיון ועם הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן - צביקה מנס, אסף רג'ואן וד"ר שוטה מוסייב - והודיע להם כי בכוונתו להמליץ להעניק לארבעתם את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי שנלחם בטייס המשנה ופתח את הדלת של תא הטייס.

הנשיא אמר לישראלים: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל. בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות".

הדרמה בטיסת פליי דובאי - עדכונים שוטפים: