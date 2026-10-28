גבר כבן 50 נרצח הבוקר (רביעי) ביריות בעראבה שבגליל התחתון. שוטרים הגיעו למקום, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נרצחו 186 בני אדם מהחברה הערבית.
הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים פוריה תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הדיווח על הירי התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב אשר. חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".
בטייבה נרצח ביריות אתמול צעיר כבן 25 במהלך עבודתו בעיר, ככל הנראה על רקע סכסוך מקומי. הדיווח על הירי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 12:36. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לצעיר ולפצוע נוסף טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הצעיר, שנורה לעיני אחיו שעבד יחד איתו, נפצע באורח קשה, ובהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה.
עם פתיחת הקלפיות אתמול קיבלו אזרחים ערבים שיחות טלפון מ"אחותה של נרצחת". בשיחה נשמעה הקלטה של סוסן סולטאן, שאחותה סוזאן בשארה נרצחה, שבה היא אומרת כי "אחותי לא יכולה להצביע בבחירות, אני מבקשת שתצאו להצביע בשמה של אחותי". ההקלטה שהושמעה לבעלי זכות ההצבעה הייתה חלק מקמפיין עידוד הצבעה בחברה הערבית ברחבי הארץ של תנועת "עומדים ביחד".