הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים פוריה תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הדיווח על הירי התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב אשר. חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים פוריה תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הדיווח על הירי התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב אשר. חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים פוריה תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הדיווח על הירי התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב אשר. חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

אתמול צעיר כבן 25 במהלך עבודתו בעיר, ככל הנראה על רקע סכסוך מקומי. הדיווח על הירי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 12:36. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לצעיר ולפצוע נוסף טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הצעיר, שנורה לעיני אחיו שעבד יחד איתו, נפצע באורח קשה, ובהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה.

אתמול צעיר כבן 25 במהלך עבודתו בעיר, ככל הנראה על רקע סכסוך מקומי. הדיווח על הירי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 12:36. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לצעיר ולפצוע נוסף טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הצעיר, שנורה לעיני אחיו שעבד יחד איתו, נפצע באורח קשה, ובהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה.