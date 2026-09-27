שבוע בדיוק חלף מאז אבד הקשר עם עמי יוגב , שטיפס על הר האולימפוס ביוון. אמו, שושנה דבי, שלחה לו הודעה ב-20 בספטמבר בשעה 16:30, ושאלה: "הגעת?", הודעה שראה ולא הגיב אליה, ומאז אבד איתו הקשר. ארבע שעות קודם לכן, עמי שלח לאמו תמונה עם הנוף מהאולימפוס, וסיפר שישן על ההר בלילה הקודם וכי הוא מתחיל בטיפוס לגובה 2,700 מטרים.

הוידאו האחרון שצילם עמי יוגב מהאולימפוס ( צילום: עמי יוגב )





גלריה התמונות האחרונות ששלח עמי לאמו ( צילום: עמי יוגב )

שאלתי: "הגעת?", ומאז הוא לא הגיב ( צילום: עמי יוגב )

דבי סיפרה כי באותו הבוקר הוא התעורר על ההר, שלח תמונות והודעות בוואטסאפ והתלהב מהנוף. לפי האם, "עמי שלח תמונות גם לאחד מחבריו וסיפר לו כמה טוב לו וכיף לו על ההר, אך שהוא נקע את הרגל. הוא סיפר לו שהוא קנה מחשב נייד מאוד יקר ושהוא עובד על התוכנה החדשה".

דבי התייחסה גם לתגובות שהיא מקבלת ברשתות החברתיות, שבנה רצה להיעלם, כמו בריחתן של האם והבת לדרום אמריקה. "הלוואי שזה יסתיים ככה, שעמי רצה להיעלם. רק שאדע שהוא בריא ושלם ואניח לו לנפשו", אמרה האם. "אבל עמי הוא לא כזה, הוא טיפוס אחר. הוא מופנם והיו לו תוכניות לעשות מוזיקה באתונה".

"עמי הוא לא טיפוס של אקסטרים, יש לו גוף רזה והוא לא בכושר", סיפרה בבכי דבי. "טיפוס הרים זה לא האופי שלו. מאוד הופתעתי כשסיפר לי שהוא רוצה לטפס על האולימפוס. הוא לא טיפוס שלוקח סיכונים. ניסיתי לשכנע אותו שאולי יוותר על הרעיון, אבל בסוף אמרתי לו 'תיזהר ותשמור על עצמך'. הטיפוס על ההר, עד כמה שאני יודעת, לא היה בתוכניות שלו כשיצא מהארץ".

"אנחנו במרוץ נגד השעון"

לדברי האם, בנה הצעיר הגיע למקום החיפושים ונמצא בקשר מול כל הגורמים. "המשטרה היוונית עושה הכול כדי למצוא את עמי. יש המון מתנדבים שסורקים שם את האזור, שבקלות ניתן ללכת בו לאיבוד. הם גם הרחיבו את החיפושים לאזורים בסביבת ההר שכן ייתכן שכבר ירד ממנו".

צוות החיפוש נעזר ברחפנים ( צילום: באדיבות המשפחה )

החיפושים אחרי עמי ( צילום: באדיבות המשפחה )

עוד סיפרה דבי על החיפושים כי קונסול יוון מתכלל את הסריקות בין משרד החוץ למשטרה המקומית, וכי משלחת של איחוד והצלה נסעה לעזור בחיפושים ביחד עם מדריך טיולים ישראלי, סיוון זמיר. לפי האם, נעשו ניסיונות לאכן את הטלפון שלו אך הסוללה התרוקנה, והמשטרה המקומית נעזרת במתנדבים מקומיים וברחפנים שסורקים את האזור מהאוויר. "המחפשים נתקלו באדם שסיפר שפגש את עמי יום לפני שנעדר ועמי סיפר לו שנקע את הרגל. הרכב ששכר עם נחיתתו באתונה נמצא בחניון, באזור שלפני הטיפוס על ההר וכל הציוד עדיין שם", תיארה דבי.

האם שיתפה כי עמי לא עשה ביטוח נסיעות ולכן המשפחה מממנת את החיפושים מכיסה. "הסכומים מאוד גבוהים. הצלחנו עד עכשיו לממן מכיסנו שלושה ימי חיפושים בלבד של חברת 'מגנוס', שהסתיימו היום". המשפחה פתחה במימון המונים, בתקווה שיצליחו להגיע ליעד כדי להמשיך ולממן את החיפושים. "אנחנו במרוץ נגד השעון, כל שעה יכולה להיות קריטית לחייו. כל סכום קטן כגדול יעזור להחזיר את עמי הביתה. אני מודה לכל מי שפתח את ליבו ומסייע בכל סכום, ומתפללת ומצפה לשמוע בשורות טובות".