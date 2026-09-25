עמי יוגב, הישראלי שנעדר מאז יום ראשון בהר אולימפוס ביוון , שוחח עם אימו באותו יום בצהריים ומאז אבד עימו הקשר. לפני יומיים יצאה משלחת ישראלית מטעם חברת מגנוס לאתרו, אך עד כה הוא לא נמצא. בני משפחתו מבקשים את עזרת הציבור במימון המשך החיפושים אחריו.

גלריה "הצטלם בפסגה - ונעלם". הנעדר עמי יוגב, וצילום ארכיון מהר אולימפוס ( צילום: Pit Stock/shutterstock )

"הבן שלי, אחייניות שלי וחבר של עמי הצטרפו למשלחת. מתנהלים שם חיפושים רציניים ביותר", סיפרה אימו שושי דבי בשיחה עם ynet וידיעות אחרונות. "מצאו שם בחניה של האתר את הרכב שלו עם כל הדברים שלו, מזוודה, תיק ומחשב. הוא עלה במסלול הקל ללמעלה והגיע עד הפסגה. בפסגה הוא עשה צילום והתנתק כששאלתי אם הגיע. רואים שהוא קרא את ההודעה".

"הוא לא נעלם מרצון"

לדבריה, מדריך טיפוס מקומי טען שראה אותו בפסגה כשהוא חבוש ברגלו: "הוא אמר שהוא ראה אותו ביום ראשון ודיבר איתו. הוא ראה שהוא חבוש ברגל. הוא שאל אם הוא צריך עזרה ועמי השיב שהוא כמעט נפל והפציעה לא רצינית ושלא צריך עזרה, ושהוא יורד לכיוון למטה. הסכנה היא שמי שלא יודע לעשות טרקים ולטפס, זה יכול להיות ממש מסוכן.

"אני חושבת שהוא החליק אבל אלוהים יודע מאיפה ולאן", אמרה דבי בדאגה. "אין לאף אחד שום השערה מה קרה. לא מוצאים אותו. העלו רחפנים ויש עשרות מתנדבים שמחפשים אותו ועושים הכל כדי למצוא אותו אבל בינתיים כלום. ביקשתי שיוציאו יחידת כלבנים אבל אמרו שזה אזור מסוכן".

יוגב. "אנחנו בדקות קריטיות. אין לנו עוד הרבה זמן"

לדבריה, אין שום סיכוי שבנה נעלם מרצון: "ברכב שלו יש ציוד מאוד יקר. הוא התכוון לעבוד שם. הוא קנה שם מסך חדש ודברים שהם מאוד יקרים, כמו גיטרה שהוא אוהב לנגן בה. הלוואי שיגידו לי שהוא עשה צעד להיעלם כמו האמא והבת שנעלמו (מלי וליאל יהלומי, נ"פ) אבל אני מכירה את הבן אדם, אם הוא היה רוצה להתנתק, הוא היה אומר 'תעזבו אותי' ונוסע".

דבי הוסיפה כי "אנחנו בדקות קריטיות. אין לנו עוד הרבה זמן. אני כל הזמן חושבת לטוב ואני מנסה להיות אופטימית, אבל זה מאוד מאוד קשה לי. יש לי רגעים של התפרקות ומשתדלת להיות חזקה ולהאמין בטוב. אני לוקחת כדור הרגעה ואני נרדמת לשלוש שעות גג. לא יכולה להירדם עוד פעם. אני מתחננת שרק ימצאו משהו שנדע כי כרגע לא מוצאים כלום וזה מתסכל מאוד".

האולימפוס בצפון יוון הוא פארק לאומי שמכיל רכס הרים ענקי, ובו 52 פסגות, כאשר הגבוהה ביניהם מתנשאת לגובה של 2,917 מטר מעל פני הים. זוהי הפסגה הגבוהה ביותר ביוון.

הפסגה הגבוהה ביותר. הר אולימפוס ( צילום: shutterstock )

עמי, בן 46 ממודיעין, יצא מהארץ ללא ביטוח, ולאימו אין אפשרות לממן את החיפושים אחריו: "זאת אי וודאות שאי אפשר להכיל. אני רוצה שיעזרו לי לשלם עוד יום לחיפושים, העיקר שנדע מה קורה. אני באמת מנסה להשיג את הכספים. מה שתרמו עד כה, לא מגיע אפילו לשלושה ימים הראשונים של החיפושים. אני מתחננת שיתרמו לנו עוד כדי שנמצא את הבן שלי. כל שקל יעזור כדי שנגיע לקצה חוט".