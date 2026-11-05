עימות חריג התנהל היום (חמישי) בין מנכ"ל הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, ומנכ"ל בית הנשיא, אייל שוויקי, בזמן שנציגי המפלגה נפגשו עם הנשיא יצחק הרצוג במשכנו, במסגרת מצעד הממליצים .

גלריה חברי מפלגת הדמוקרטים במפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: הילל בן אור / לע"מ )

( צילום: מתוך רשת X )

הודעת התגובה של מנכ"ל הדמוקרטים למנכ"ל בית הנשיא

במהלך ההתייעצויות, קראה משלחת הדמוקרטים להקים "ממשלת חירום לאומית". וח"כ גלעד קריב טען כי "יש הכרעה ברורה של 67 מנדטים נגד המשך שלטונו של נתניהו, וזו הייתה השאלה המרכזית". בתגובה לכך, תהה הנשיא הרצוג אם לא ראוי לקדם מהלך של ממשלת אחדות: "מה יהיה כשנתניהו יפרוש - מה יהיה בקמפיין של המפלגות. האם כל החיים זה 'כן או לא נתניהו'?".

בעוד השיחה מתקיימת, לובטון גרנות, שלא נכח בפגישה, פרסם ברשת X ציוץ שבו כלל את ציטוט הנשיא ואת הכיתוב: "תגיד שהצבעת מחל בלי להגיד שהצבעת מחל".

מנכ"ל בית הנשיא שוויקי התייחס לדברים בזמן אמת, מול המצלמות ונציגי הדמוקרטים - ומתח ביקורת על התנהלותו של לובטון גרנות: "תוך כדי שאנחנו יושבים פה, מנכ"ל המפלגה שלכם צייץ שהנשיא הצביע מחל. אז אני רק אחדד שתפקיד הנשיא זה לדאוג לכל עם ישראל. אתמול האשימו אותו שהוא 'בעד הערבים' והיום הוא 'מצביע מחל'. תפקיד הנשיא הוא לעשות הכול כדי שתקום ממשלה שתביא לשגשוגה של מדינת ישראל".

מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי מתייחס להאשמה שהרצוג "הצביע מחל" ( צילום: לע"מ )

לובטון גרנות השיב לשוויקי, הפעם בהודעה ישירה בוואטסאפ: "ראוי שהנשיא יתעסק בהקשבה לציבור ובכיבוד 67 מנדטים ולהפסיק לקדם אחדות עם נתניהו שנאשם בפלילים ואחראי ל-7/10".

בפגישה עצמה, קריב השיב לתהיית הנשיא וטען כי בממשלת הימין לא דיברו על אחדות: "מי ששמט את היד תמיד לאחדות הוא נתניהו. אבל הדיון הוא לא פרסונלי - הציבור רוצה שינוי מדיניות, המצב הבינלאומי של ישראל מחייב שינוי כיוון. אם נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה מצבנו ימשיך להידרדר". הוא הדגיש כי "אנחנו תומכים בהקמת ממשלה גם אם זו תהיה ממשלת מיעוט, ואחרי זה נפעל להרחיב אותה".