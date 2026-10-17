צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" היידי לוין נאלצה לעבור היום (שבת) ניתוח באצבע בידה, שלדברי בתה כמעט נקטעה בזמן ש הותקפה על ידי פורעים יהודים אתמול .

לוין בבית החולים, אתמול ( צילום: רויטרס )





הבת אשלי מילנר, ששוחחה עם סוכנות הידיעות AP, אמרה כי האצבע בידה השמאלית של האם נחתכה עד העצם, עד כדי כך שהגיד נחשף. היא הוסיפה כי האם סובלת משבר בצלע, ומשברים בכמה חוליות - לצד חתכים לאורך גופה.

לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים ירדו אתמול מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר אבו פלאח שבגזרת רמאללה כדי למסוק זיתים בשלים. עוד נטען כי המתנחלים הציתו כמה עצי זית ויידו אבנים לעבר הפלסטינים, שהשליכו אבנים בחזרה כדי להגן על עצמם. "המתנחלים רוצים לתקוף אותנו ולגרש אותנו מהבתים שלנו", אמר חקלאי שהיה עד לתקיפה לסוכנות הידיעות רויטרס.

בינתיים, כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו הצהריים למאחז שירת ציון שבשומרון, בעקבות עימותים בין ישראלים ופלסטינים. לפי החשד, מתנחלים הגיעו להפריע לפלסטינים שמסקו זיתים, וככל הנראה הצדדים השליכו אבנים אחד על השני. אזרח ישראלי נפצע באירוע.

לוין בבית החולים ברמאללה, אתמול ( צילום: REUTERS/Ali Sawafta )

לוין עצמה תיארה אתמול: "הותקפתי והוטחתי לקרקע. למזלי לבשתי אפוד מגן וחבשתי קסדה. אם לא הייתי עושה את זה, כנראה שלא הייתי כאן עכשיו. הם פשוט המשיכו לבעוט בי שוב ושוב, לפחות 50 פעמים". ב-AP צוין כי בעדותה היא הבהירה שבעטו בה במשך 10 דקות, בשעה שניסתה להגן על המצלמות ועל התיק שלה. היא הוסיפה שעל האפוד שעל גופה היה כתוב בבירור כי היא אשת תקשורת.

"כאם, אני לא מצליחה להבין איך הורה יכול לגדל מפלצות כאלה. אלה טרוריסטים יהודים, אני בטוחה שאף אחד מהם לא יעמוד לדין", הוסיפה אתמול לוין. צלמת העיתונות האמריקנית לוין מתגוררת בירושלים. מאז 1983 היא עובדת כצלמת עיתונות מקצועית, ובמהלך פעילותה סיקרה עימותים שונים במזרח התיכון. צילומיה פורסמו בעיתונים בינלאומיים רבים.

מאט מארי, העורך הראשי של ה"וושינגטון פוסט", פרסם הצהרה שבה קרא לפתוח בחקירה. הוא ציין כי הצלמת "עטתה סימנים גלויים שזיהו אותה בבירור כעיתונאית. אנו חשים הקלה על כך שהיידי קיבלה טיפול רפואי ונמצאת במקום בטוח, אבל אנחנו זועמים על התקיפה חסרת ההצדקה נגד עיתונאית שעשתה את עבודתה, וקוראים לחקירה יסודית ולנקיטת צעדים מצד הרשויות".