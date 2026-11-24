צה"ל ושב"כ הודיעו שתקפו בצהריים (שלישי) מחבל בכיר בחמאס, וכעבור זמן קצר עדכנו בהודעה משותפת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כי חוסל נעים אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, לאחר שקודמו בתפקיד "נלכד בידי כוחותינו במבצע נועז לפני שלושה חודשים".

ההרוג בתקיפה נעים אבו נחל

השניים הוסיפו כי הם "משבחים את צה״ל ושב״כ שמיישמים את המדיניות ההתקפית של הממשלה שלנו. אף מחבל לא יצליח לחמוק מידה הארוכה של מדינת ישראל".

הפלסטינים כבר דיווחו זמן קצר אחרי התקיפה כי אבו נחל נהרג באזור אנסאר שבדרום מערב העיר עזה. הוא היה בכיר במנגנון הביטחון הפנימי של חמאס, ממייסדי המנגנון ואחד ממפקדיו הבולטים. אנשי פת"ח האשימו אותו במעורבות במעצרים, בעינויים ובהרג של צעירים ואסירים פוליטיים, בנו נהרג לפני כשנה בתקיפה שיוחסה לאחד ממפקדי חמאס.

אבו נחל נכנס לתפקיד בספטמבר האחרון, לאחר שקודמו, מועיין אל-עראביד, שכונה בישראל "ראש שב"כ של חמאס", נעצר במבצע מיוחד.

צה"ל ממשיך בסיכולים הממוקדים, לאחר שלפני כשבועיים עדכן כי כוחות הביטחון "תקפו מחבל בכיר ומחבלים נוספים מחמאס שקידמו מתווי טרור מתוך בית חולים בדרום רצועת עזה". יעד התקיפה היה מח"ט חאן יונס מוחמד אבו איסמעיל ששימש בתפקיד כחודשיים. זאת לאחר שב-11 בספטמבר השנה חיסל צה"ל את קודמו מוחמד יאזורי שכונה "אבו אל-הייתם".