מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד למעורבותו בתקיפת שוטר בהתנחלות מצפה יריחו בתחילת אוקטובר. מיוחסות לו עבירות של תקיפה והפרעה לשוטר, סחיטה באיומים ושיבוש הליכי חקירה. בפרשה חשוד גם ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שטען בחקירתו שהוא זה שהותקף על ידי השוטרים באירוע.

מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד למעורבותו בתקיפת שוטר בהתנחלות מצפה יריחו בתחילת אוקטובר. מיוחסות לו עבירות של תקיפה והפרעה לשוטר, סחיטה באיומים ושיבוש הליכי חקירה. בפרשה חשוד גם ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שטען בחקירתו שהוא זה שהותקף על ידי השוטרים באירוע.

מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד למעורבותו בתקיפת שוטר בהתנחלות מצפה יריחו בתחילת אוקטובר. מיוחסות לו עבירות של תקיפה והפרעה לשוטר, סחיטה באיומים ושיבוש הליכי חקירה. בפרשה חשוד גם ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שטען בחקירתו שהוא זה שהותקף על ידי השוטרים באירוע.