מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד למעורבותו בתקיפת שוטר בהתנחלות מצפה יריחו בתחילת אוקטובר. מיוחסות לו עבירות של תקיפה והפרעה לשוטר, סחיטה באיומים ושיבוש הליכי חקירה. בפרשה חשוד גם ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שטען בחקירתו שהוא זה שהותקף על ידי השוטרים באירוע.
התיעוד מהתקרית שפרסם ח"כ קרויזר:
בתקרית שנחשפה ב-ynet הגיע כוח בילוש של מחוז ש"י למצפה יריחו שבגוש אדומים במטרה לעצור חשוד באירוע אחר. הוא נמלט מהשוטרים לאזור שבו נערכה אזכרה לחללי צה"ל, ובמהלך הניסיון לעצור אותו שם התפתח עימות אלים בין השוטרים לבין נוכחים במקום.
שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"מ שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה נגרם גם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.
לאחר שהעימותים דעכו הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי עדות של קצין משטרה שנכח במקום, בן גביר התנהל באופן כוחני ומתלהם והתעלם מהכוח במופגן. השר הכחיש את הטענות נגדו, וטען שרק נקלע למקום מאחר שהגיע לאזכרה.
ניימן וקרויזר מכחישים את החשדות נגדם. קרויזר טען אז: "הותקפתי על ידי שוטרים גם לאחר שהזדהיתי כחבר כנסת. הטענות המיוחסות לי הן אוסף שקרים חסר בסיס". הוא פרסם תיעוד שלטענתו מוכיח שלא נקט אלימות כלפי השוטרים, לצד תמונות שבהן נראו שריטות וחבלות על גופו.