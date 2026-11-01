אנשי ציבור בגרמניה מתחו היום (א') ביקורת חריפה על האלימות שפרצה אמש ובמהלך הלילה האחרון בשולי הפגנות המחאה שארגן הקולקטיב "GenZ regelt" ("דור ה-Z לוקח פיקוד"), אלימות שהביאה לפציעתם של יותר מ-100 שוטרים, אחד מהם באורח קשה. בכירים במערכת הפוליטית הגרמנית מפנים את האצבע המאשימה אל השמאל הקיצוני, ומציינים כי רבים מהמעורבים בפרעות בלילה האחרון הם מהגרים או בני מהגרים.
כ-120 אלף איש השתתפו אתמול בהפגנות שנערכו בעשרות ערים ברחבי גרמניה, וביקשו למחות באמצעותן על תת-התקצוב של בתי ספר, על יוקר המחיה הגואה, על האפשרות של החזרת שירות החובה הצבאי ועל שינויי האקלים. ההפגנות התנהלו ברובן הגדול בדרכי שלום, אבל בשעות הערב הידרדרו כמה מהן לעימותים אלימים. בפרנקפורט התעמתו בין 1,000 ל-1,500 בני אדם עם השוטרים, ובמרכז הפיננסי של העיר מתפרעים רעולי פנים השחיתו 17 חנויות ובזזו חמש מהן. בין השאר הם ניפצו חלונות והשליכו בקבוקי תבערה לעבר כוחות החירום וההצלה.
שר הפנים של מדינת המחוז הסן שבה שוכנת פרנקפורט, רומן פוסק, אמר כי בסך הכול עוכבו ונעצרו בעיר 54 בני אדם, בני 13 עד 29, וכי יותר מ-100 שוטרים נפצעו שם, בהם שוטר שאיבד את שיניו ושמצבו מוגדר קשה בעקבות אבן שהושלכה לעברו ופגעה בפניו. פוסק ציין כי רוב המעורבים בפרעות שהתפתחו הלילה הם בעלי אזרחות גרמנית, אך הוסיף כי לפי המשטרה רבים מהם היו מרקע של הגירה. "אני מזועזע ממה שראיתי, ואין טעם לייפות את המציאות", אמר פוסק, "הרשו לי להבהיר זאת היטב: הדברים אינם יכולים להימשך כך". אלימות פרצה גם בערים גרמניות אחרות, בהן קלן והמבורג, ובברלין דיווחו הרשויות על "עבירות רבות" שהובילו ל-56 מעצרים, כאשר 27 שוטרים נפצעו באורח קל.
האלימות שנרשמה בלילה האחרון עוררה היום גינויים מצד גורמים במערכת הפוליטית. שר הפנים של גרמניה אלכסנדר דוברינדט, איש מפלגת הימין המתון CSU, אמר לצהובון "בילד" כי בסך הכול גרמניה הצליחה למנוע התפתחות של מהומות אלימות מהסוג שנראו לפני שבועיים בפריז, והאשים "קבוצות שמאל בעלות נטייה לאלימות ומתפרעים מרקע של הגירה" בכך ש"חטפו את הפגנות אחר הצהריים השקטות", וקרא להטיל "עונשים כבדים" על האחראים למעשי הביזה וההשחתה. גם מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) מהימין הקיצוני האשימה במהומות של הלילה האחרון את "הקיצוניות השמאלנית" ו"ההגירה הבלתי-מבוקרת".
בכירים במפלגת הירוקים ובשמאל הרדיקלי קראו מנגד שלא לאפשר לאלימות של הלילה לדחוק הצדה את דרישותיה המוצדקות של תנועת הצעירים. "לא משבר כוח הקנייה, לא שחיקת מדינת הרווחה ולא הרצון הרווח להפגין בדרכי שלום ייעלמו רק משום שקבוצות קטנות של אנשים מתוסכלים נקטו לאחר מכן מעשי ונדליזם", אמרה אינס שוורדטנר, ממנהיגות מפלגת השמאל הרדיקלי "די לינקה" (Die Linke), לעיתון "ריינישה פוסט". פרנציסקה ברנטנר, מבכירי סיעת הירוקים בפרלמנט, גינתה את המהומות כפעולות ש"פוגעות במטרה הלגיטימית של אנשים רבים שהפגינו בדרכי שלום", תוך שהיא קוראת לממשלה להיענות למסר ה"ברור כשמש" שהעבירו הצעירים.
גם הקולקטיב "GenZ regelt" שארגן את המחאות מסר בפוסט שפרסם באינסטגרם כי הוא "מתנער מפורשות מכל צורה של אלימות". באתר האינטרנט שלו פרסם הארגון בשעות הבוקר המאוחרות של יום ראשון קריאה להתאסף מחדש להפגנות ב-14 בנובמבר, אבל אחרי כמה שעות הוא מחק את ההודעה הזו.
המחאה אתמול בגרמניה התנהלה במקביל לעוד יום מחאות בצרפת, אחרי חודש של הפגנות בבירה פריז ובעשרות ערים אחרות במדינה, שגלשו לא פעם לעימותים קשים, עם פצועים ואלפי עצורים. אף שגם אתמול נרשמו בצרפת עימותים נקודתיים, באופן כללי האלימות שם הייתה חמורה הרבה פחות מזו שנרשמה בשבת של לפני שבועיים, אז הציתו פורעים את בית העירייה של לימוז' ובזזו יותר מ-2,000 חנויות. נכון לאמש עצרה משטרת צרפת 779 בני אדם במהלך יום שבת לעומת 2,628 ב-17 באוקטובר ו-1,314 בסוף השבוע שעבר. משטרת פריז ומשטרת מארסיי דיווחו כי כמה חנויות הותקפו, אך לא דווח על נזק כבד.