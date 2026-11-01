מתחו היום (א') ביקורת חריפה על האלימות שפרצה אמש ובמהלך הלילה האחרון בשולי הפגנות המחאה שארגן הקולקטיב "GenZ regelt" ("דור ה-Z לוקח פיקוד"), אלימות שהביאה לפציעתם של יותר מ-100 שוטרים, אחד מהם באורח קשה. בכירים במערכת הפוליטית הגרמנית מפנים את האצבע המאשימה אל השמאל הקיצוני, ומציינים כי רבים מהמעורבים בפרעות בלילה האחרון הם מהגרים או בני מהגרים.

מתחו היום (א') ביקורת חריפה על האלימות שפרצה אמש ובמהלך הלילה האחרון בשולי הפגנות המחאה שארגן הקולקטיב "GenZ regelt" ("דור ה-Z לוקח פיקוד"), אלימות שהביאה לפציעתם של יותר מ-100 שוטרים, אחד מהם באורח קשה. בכירים במערכת הפוליטית הגרמנית מפנים את האצבע המאשימה אל השמאל הקיצוני, ומציינים כי רבים מהמעורבים בפרעות בלילה האחרון הם מהגרים או בני מהגרים.

כ-120 אלף איש השתתפו אתמול בהפגנות שנערכו בעשרות ערים ברחבי גרמניה, וביקשו למחות באמצעותן על תת-התקצוב של בתי ספר, על יוקר המחיה הגואה, על האפשרות של החזרת שירות החובה הצבאי ועל שינויי האקלים. ההפגנות התנהלו ברובן הגדול בדרכי שלום, אבל בשעות הערב הידרדרו כמה מהן לעימותים אלימים. בפרנקפורט התעמתו בין 1,000 ל-1,500 בני אדם עם השוטרים, ובמרכז הפיננסי של העיר מתפרעים רעולי פנים השחיתו 17 חנויות ובזזו חמש מהן. בין השאר הם ניפצו חלונות והשליכו בקבוקי תבערה לעבר כוחות החירום וההצלה.

כ-120 אלף איש השתתפו אתמול בהפגנות שנערכו בעשרות ערים ברחבי גרמניה, וביקשו למחות באמצעותן על תת-התקצוב של בתי ספר, על יוקר המחיה הגואה, על האפשרות של החזרת שירות החובה הצבאי ועל שינויי האקלים. ההפגנות התנהלו ברובן הגדול בדרכי שלום, אבל בשעות הערב הידרדרו כמה מהן לעימותים אלימים. בפרנקפורט התעמתו בין 1,000 ל-1,500 בני אדם עם השוטרים, ובמרכז הפיננסי של העיר מתפרעים רעולי פנים השחיתו 17 חנויות ובזזו חמש מהן. בין השאר הם ניפצו חלונות והשליכו בקבוקי תבערה לעבר כוחות החירום וההצלה.

כ-120 אלף איש השתתפו אתמול בהפגנות שנערכו בעשרות ערים ברחבי גרמניה, וביקשו למחות באמצעותן על תת-התקצוב של בתי ספר, על יוקר המחיה הגואה, על האפשרות של החזרת שירות החובה הצבאי ועל שינויי האקלים. ההפגנות התנהלו ברובן הגדול בדרכי שלום, אבל בשעות הערב הידרדרו כמה מהן לעימותים אלימים. בפרנקפורט התעמתו בין 1,000 ל-1,500 בני אדם עם השוטרים, ובמרכז הפיננסי של העיר מתפרעים רעולי פנים השחיתו 17 חנויות ובזזו חמש מהן. בין השאר הם ניפצו חלונות והשליכו בקבוקי תבערה לעבר כוחות החירום וההצלה.