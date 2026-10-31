קטטות פרצו הערב (שבת) בפריז ובערים נוספות ברחבי צרפת במהלך הפגנות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות החינוך, ו-296 מפגינים נעצרו. מדובר בשבוע השלישי למחאה שהפכה אלימה במקרים רבים וכללה מהומות, ביזה והשחתת רכוש - שהגיעו לשיא ב-17 באוקטובר וכללו גם סגרים ליליים בצרפת. בתיעוד שהופץ מליון, העיר השלישית בגודלה בצרפת, נראים מפגינים כשהם דורכים על דגלי ישראל וארצות הברית - ואז שורפים אותם. צפו בתיעוד:
את ההפגנות שהפכו למהומות שעוררו גם ביקורת נרחבת על התנהלות ממשלתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי, והייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים. במחאות הערב, שחלו בליל כל הקדושים, השתתפו כ-320 אלף בני אדם במסגרת מה שמוסגר כ"מערכה השלישית" של המחאה נגד יוקר המחיה, בהתייחס לסוף השבוע השלישי שבו נערכות ההפגנות הללו.
המחאות הערב היו ברובן שקטות, אך בכמה מקרים נאלצה המשטרה להשתמש בכוח: שוטרים פיזרו כמה קבוצות של מפרי סדר בסיום צעדה בבירה פריז וירו גז מדמיע בליון ובטולוז שבדרום-מערב המדינה, כאשר מתיחויות בין מפגינים לכוחות השיטור נרשמו גם בסיומן של הפגנות לא-חוקיות במרסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת.
הרשויות בצרפת פרסו כוח אבטחה משמעותי של 70,000 שוטרים, בעקבות קריאות ל"מהפכה" או "מרד" שהופצו ברשתות החברתיות בהקשר לקיום המחאות בליל כל הקדושים, כולל חשש שהמפגינים יעטו מסיכות ותחפושות כדי להסתיר את זהותם מפני המשטרה. כפי שהיה בשבוע שעבר, גם הפעם אסרה הממשלה לקיים מצעדים במרכזי הערים. המטרה הייתה למנוע הישנות של מעשי האלימות והביזה שהתרחשו ב-17 באוקטובר, שתפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת.
"למרות תחנות מטרו סגורות, קמפיין הפחדה של שבוע ימים מצד תקשורת הממסד, ושינוי של הרגע האחרון בנקודת המפגש, שיעור ההשתתפות היה גדול באותה מידה השבוע", הצהיר בציוץ ברשת X ז'אן לוק מלנשון, מנהיג השמאל הרדיקלי בצרפת ומועמד לנשיאות, שהשתתף בעצמו בהפגנה בפריז. מלנשון הוא מנהיג מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" (LFI).
המחאות אורגנו על ידי תלמידי תיכון וסטודנטים באוניברסיטאות, תנועת "האפודים הצהובים", ואיגודים מקצועיים. קואליציית האיגודים הבין-מקצועית של הנוער - המאגדת איגודים וארגונים המייצגים תלמידי תיכון וסטודנטים - טענה כי כמעט חצי מיליון בני אדם השתתפו הערב במחאות, כולל כ-200,000 בפריז. בשבת שעברה, לשם השוואה, הרשויות ספרו 410,000 מפגינים ברחבי המדינה, בעוד שהמארגנים העריכו את המספר ב-800,000.
בפריז, חלק מהמפגינים צעדו כשהם נושאים שלטים שעליהם נכתב "התרעת אקלים ויוקר המחיה" או "אנחנו לא רוצים לבלות את כל חיינו רק בלעשות למחייתנו", זאת לאורך המסלול היחיד שאושר על ידי המשטרה, דרך שכונות מגורים בחלק המזרחי של העיר. עם זאת, בסיום ההפגנה נרשמו עימותים, כאשר חפצים הושלכו כאמור לעבר השוטרים, שהגיבו בירי גז מדמיע.
רבים מהמצעדים ברחבי צרפת כללו תחפושות בעקבות ליל כל הקדושים, בין השאר תחפושות של ספיידרמן, פרנקנשטיין, הג'וקר, באטמן ופיראטים, שהתערבבו עם באנרים של האיגודים המקצועיים, של מפלגת LFI של מלנשון, כמו גם דגלי צרפת ופלסטין. "אנחנו אומרים לא ליוקר המחיה, לא לימין הקיצוני. כן לדרישות תלמידי התיכון, וכן לקולם של האזרחים", הצהירה קמיל גרין, מפגינה בת 31 מנאנט שבמערב צרפת.
מעבר לקריאות של תלמידי התיכון למשאבים נוספים לחינוך והקלה מיוקר המחיה, הועלו בהפגנות גם חששות בנוגע לעליית הגזענות במדינה - בעקבות הפיגוע בשבוע שעבר בפרברי פריז, במסגרתו נהרג אדם ונפצעו שבעה נוספים. החשוד הודה כי "כיוון באופן ספציפי לאנשים שנראו מוסלמים, אפריקנים או צפון-אפריקנים". הפיגוע ליבה את המתיחות בצרפת שישה חודשים לפני הבחירות לנשיאות, שבהן מובילה לפי הסקרים מועמדת הימין הקיצוני מרין לה-פן.
מפגינים ברחבי המדינה מתחו ביקורת חריפה על האיסור להפגין במרכזי הערים. "זה מפחיד אותי לראות מה קורה בדמוקרטיה הצרפתית הזו. זו מדינת משטרה שתופסת צורה", אמרה אלואיז בת ה-35 מטולוז, שבה לא הותר לקיים הפגנות באופן חוקי. מאז אמצע ספטמבר, אז החלו הפגנות תלמידי התיכון, נפצעו מפגינים רבים - כולל נערים - במהלך הניסיונות לבלום את המהומות. בעיר לאנס נקטעה ידו של נער בן 15 שהרים רימון הלם שהושלך על ידי המשטרה ונועד לשמש כאמצעי לפיזור הפגנות, כנראה כדי להשליך אותו בחזרה לעברם. לפי שר הפנים הצרפתי לורן ננוייז, 1,193 שוטרים וז'נדרמים נפצעו במהלך ההפגנות.
בשיא המהומות לפני שבועיים, נזכיר, המתפרעים תקפו שוטרים ויידו לעברם אבנים, תקפו עוברי אורח, העלו באש פחים, מכוניות ובניינים – ובזזו או זרעו הרס בכ-3,000 חנויות בפריז, מארסיי, ליון, ניס, נאנט, לימוז' ושלל ערים אחרות. בלימוז' הוצת בניין העירייה ההיסטורי. יותר מ-2,700 בני אדם נעצרו במהומות, וקרוב ל-1,000 שוטרים נפצעו, כמה מהם באורח קשה. נשיא צרפת מקרון וראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודו כי היו כשלים בהיערכות המודיעינית למהומות הללו, וכי המשטרה מצאה עצמה בעמדת נחיתות מול המפגינים.
לפי הערכות לשכת המסחר, הנזקים שנגרמו לבתי עסק במסגרת המהומות עולים על מיליארד אירו. הערכות אחרות מדברות על היקף נזק כפול, אם לוקחים בחשבון גם נזק שלא מכוסה בביטוח ואובדן הכנסות. הממשלה הצרפתית מקדמת בינתיים חוק שנוי במחלוקת, שלפיו מפרי סדר יחויבו לשלם פיצויים של עד 10,000 אירו בגין נזקים שגרמו בעצמם או כאלה שנגרמו בידי קבוצות שאליהן הם משתייכים. ארגוני זכויות אדם ועורכי דין הסבירו שהחוק עלול לפגוע בזכות להפגין במחאה שקטה. האירועים בצרפת נתנו השראה למחאות בהובלת צעירים ברחבי אירופה, בין השאר בספרד, גרמניה ואיטליה, שבהן גם כן נרשמו מהומות, אם כי בהיקפים הרבה פחות גדולים.