הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי, והייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים. במחאות הערב, שחלו בליל כל הקדושים, השתתפו כ-320 אלף בני אדם במסגרת מה שמוסגר כ"מערכה השלישית" של המחאה נגד יוקר המחיה, בהתייחס לסוף השבוע השלישי שבו נערכות ההפגנות הללו.

הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי, והייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים. במחאות הערב, שחלו בליל כל הקדושים, השתתפו כ-320 אלף בני אדם במסגרת מה שמוסגר כ"מערכה השלישית" של המחאה נגד יוקר המחיה, בהתייחס לסוף השבוע השלישי שבו נערכות ההפגנות הללו.

המחאות הערב היו ברובן שקטות, אך בכמה מקרים נאלצה המשטרה להשתמש בכוח: שוטרים פיזרו כמה קבוצות של מפרי סדר בסיום צעדה בבירה פריז וירו גז מדמיע בליון ובטולוז שבדרום-מערב המדינה, כאשר מתיחויות בין מפגינים לכוחות השיטור נרשמו גם בסיומן של הפגנות לא-חוקיות במרסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת.

המחאות הערב היו ברובן שקטות, אך בכמה מקרים נאלצה המשטרה להשתמש בכוח: שוטרים פיזרו כמה קבוצות של מפרי סדר בסיום צעדה בבירה פריז וירו גז מדמיע בליון ובטולוז שבדרום-מערב המדינה, כאשר מתיחויות בין מפגינים לכוחות השיטור נרשמו גם בסיומן של הפגנות לא-חוקיות במרסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת.

המחאות הערב היו ברובן שקטות, אך בכמה מקרים נאלצה המשטרה להשתמש בכוח: שוטרים פיזרו כמה קבוצות של מפרי סדר בסיום צעדה בבירה פריז וירו גז מדמיע בליון ובטולוז שבדרום-מערב המדינה, כאשר מתיחויות בין מפגינים לכוחות השיטור נרשמו גם בסיומן של הפגנות לא-חוקיות במרסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת.

, בעקבות קריאות ל"מהפכה" או "מרד" שהופצו ברשתות החברתיות בהקשר לקיום המחאות בליל כל הקדושים, כולל חשש שהמפגינים יעטו מסיכות ותחפושות כדי להסתיר את זהותם מפני המשטרה. כפי שהיה בשבוע שעבר, גם הפעם אסרה הממשלה לקיים מצעדים במרכזי הערים. המטרה הייתה למנוע הישנות של מעשי האלימות והביזה שהתרחשו ב-17 באוקטובר, שתפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת.

, בעקבות קריאות ל"מהפכה" או "מרד" שהופצו ברשתות החברתיות בהקשר לקיום המחאות בליל כל הקדושים, כולל חשש שהמפגינים יעטו מסיכות ותחפושות כדי להסתיר את זהותם מפני המשטרה. כפי שהיה בשבוע שעבר, גם הפעם אסרה הממשלה לקיים מצעדים במרכזי הערים. המטרה הייתה למנוע הישנות של מעשי האלימות והביזה שהתרחשו ב-17 באוקטובר, שתפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת.

"למרות תחנות מטרו סגורות, קמפיין הפחדה של שבוע ימים מצד תקשורת הממסד, ושינוי של הרגע האחרון בנקודת המפגש, שיעור ההשתתפות היה גדול באותה מידה השבוע", הצהיר בציוץ ברשת X ז'אן לוק מלנשון, מנהיג השמאל הרדיקלי בצרפת ומועמד לנשיאות, שהשתתף בעצמו בהפגנה בפריז. מלנשון הוא מנהיג מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" (LFI).

"למרות תחנות מטרו סגורות, קמפיין הפחדה של שבוע ימים מצד תקשורת הממסד, ושינוי של הרגע האחרון בנקודת המפגש, שיעור ההשתתפות היה גדול באותה מידה השבוע", הצהיר בציוץ ברשת X ז'אן לוק מלנשון, מנהיג השמאל הרדיקלי בצרפת ומועמד לנשיאות, שהשתתף בעצמו בהפגנה בפריז. מלנשון הוא מנהיג מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" (LFI).

"למרות תחנות מטרו סגורות, קמפיין הפחדה של שבוע ימים מצד תקשורת הממסד, ושינוי של הרגע האחרון בנקודת המפגש, שיעור ההשתתפות היה גדול באותה מידה השבוע", הצהיר בציוץ ברשת X ז'אן לוק מלנשון, מנהיג השמאל הרדיקלי בצרפת ומועמד לנשיאות, שהשתתף בעצמו בהפגנה בפריז. מלנשון הוא מנהיג מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" (LFI).