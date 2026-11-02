אחרי שלושה שבועות עם טמפרטורות מתחת ל-30 מעלות, בשפלה ובצפון הנגב הורגשה היום (שני) התחממות, והטמפרטורות טיפסו אל יותר מ-30 מעלות, וזאת בעקבות שרב סתווי שפוקד את ישראל . כך נמסר מהשירות המטאורולוגי.

מטיילים בכינרת, ארכיון ( צילום: ארז נופארבר, איגוד ערים כינרת )

בשל יובש האוויר, כך הסבירו בשירות המטאורולוגי, הבוקר החל קריר יחסית עם טמפרטורות של 15-12 מעלות במישור החוף הפנימי, השפלה וצפון הנגב. במהלך היום, חלה התחממות שלוותה ברוחות דרום-מזרחיות, והטמפרטורות עלו עד ל- 35-31 מעלות באזורים הללו. באירועי שרב בהרים ובצפון עם רוחות מזרחיות בקו החוף, ערכי הטמפרטורות היו מתונים יותר ולא עלו מעבר ל-30 מעלות.

גם בשנה עברה נובמבר נפתח עם ערכים דומים ואף חמים יותר למשך מספר ימים רב, ובמחצית השנייה של החודש נמדדו ערכי טמפרטורה גבוהים מ-30. הפעם מדובר בשרב מתון וקצר יותר, ואנחנו לקראת מגמת ההתקררות שתגיע לשיאה בסוף השבוע, אז נהיה מושפעים מאפיק רום שיגרום לרוחות מערביות, גשם וטמפרטורות נמוכות מהממוצע.

בלילה שבין חמישי לשישי יחל לרדת גשם, שיתחזק בשעות הבוקר של שישי. במחצית הראשונה של אותו יום צפויות כמויות משקעים גבוהות ועוצמות גשם חזקות מהחוף הדרומי, דרך השפלה ועד החוף הצפוני. כרגע נראה שהגשם צפוי להמשיך גם אל תוך יום שבת.

בטווח הזמן הקרוב יחסית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ברביעי לא יורגש שינוי ניכר בטמפרטורות, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב.