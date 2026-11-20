יו"ר ישר! גדי איזנקוט אישר בצהריים (שישי) במילותיו את ה פרסום ב-ynet מאתמול , ולפיו בכוונתו להביא לאישור הכנסת ממשלה חדשה גם אם ייכשלו המגעים עם החרדים או המגעים לאחדות. "בכוונתי להמשיך ולנסות להביא לפריצת דרך בכל אחד מהצירים שבפנינו להקמת קואליציה, רחבה ככל הניתן. אך כל הצדדים צריכים להבין כי אין בכוונתי למרוח זמן. הם צריכים להבין שבעיתוי הנכון אביא ממשלה חדשה וטובה בראשותי לאישור הכנסת", הוא כתב בפוסט שפרסם.

גלריה יו"ר ישר! גדי איזנקוט השבוע. "חברי הכנסת יהיו חייבים להחליט אם הם נכונים לגרור את ישראל לעוד בחירות עם נתניהו כר"מ מעבר" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לדברי איזנקוט, "זהו לא איום למטרות משא ומתן, זו ההחלטה שקיבלתי מתוך הבנת האחריות והתפקיד שמוטלים עליי בעת חירום זו. אם לא יבשילו הנסיונות הכנים שאותם אני מוביל להקמת ממשלה רחבה, בכוונתי להקים ממשלת חירום לאומית - אותה אפעל להרחיב לפני השבעתה או לאחריה. כל חברי הכנסת יהיו חייבים לציית לצו מצפונם ולקבל את ההחלטה האם תקום ממשלה חדשה, או האם הם נכונים לגרור את מדינת ישראל ואזרחיה לבחירות נוספות כשנתניהו עודנו ראש ממשלת מעבר".

איזנקוט מתכנן להעלות להצבעה במליאה הקמת ממשלה - גם אם מדובר בממשלת מיעוט המבוססת על גוש השינוי. זאת בהנחה שרע"מ תתמוך בממשלה מבחוץ גם ללא הסכם קואליציוני. הרשימה המשותפת כבר הודיעה שלא תתנגד למהלך להחלפת ממשלת נתניהו. ליברמן, יש לציין, כבר הודיע שיצביע נגד האפשרות הזו.

"תהיה זו איוולת לחשוב שיש לנו את הפריווילגיה להתמהמה ולאבד את חלון ההזדמנויות שנוצר, חלון הזדמנויות שספק אם יחזור בשנית", כתב איזנקוט. "מה שמונח על הכף הוא עתידה של ישראל, שלנו, של ילדינו ונכדינו. מה שמונח על הכף זה הציווי 'להיות ראויים'".

חרדים, אחדות - או חירום

יו"ר ישר! פירט כי מול המפלגות החרדיות מתנהל שיח שמטרתו מציאת פתרונות ונוסחאות שיחזקו את צה"ל, יענו על צרכי הביטחון וישמרו על מעמד לומדי התורה. "מול המפלגות החרדיות, מתנהל שיח רציני שמטרתו מציאת פתרונות ונוסחאות שיחזקו את צה"ל, יענו על צרכי הביטחון וישמרו על מעמד לומדי התורה, כפי שהבטחנו במערכת הבחירות. לא מדובר ב'ריבוע המעגל' או ב'קיפול דגל' בסוגיית השירות, אלא בגיבוש מתווה על בסיס עקרונות מתווה השירות לכל של ישר", הוא כתב.

ליברמן. אומר שיתנגד לממשלה שתתבסס על הימנעות המפלגות הערביות ( צילום: אלכס קולומויסקי )

"באשר למגעים עם הליכוד, נעשים מצידנו מאמצים כנים ואמיתיים, אך לצערי ישנו מרחק רב בין הרטוריקה לבין המעשים ולנכונות בפועל של הליכוד. כפי שאמרתי מספר רב של פעמים - אחדות היא לא הסדר פוליטי, אלא ביטוי לשותפות וערכים משותפים. מי שמתעלם מכך, חוטא לאמת ומוליך שולל ציבור שאכן, בלב שלם, היה רוצה לראות אחדות. ואף על פי כן, בכוונתי לתת הזדמנות נוספת לציר זה. עלינו לנסות לשכנע את חברי הליכוד להתעלות לגודל השעה".

הציר השלישי שפירט איזנקוט הוא "ממשלת חירום לאומית", "אותה אפעל להרחיב לפני השבעתה או לאחריה", הוא כתב. הממשלה הזו כאמור מבוססת על קולות גוש השינוי, אם כולם יסכימו לתמוך בה - בהתבסס על הימנעות המפלגות הערביות. ח"כ שרון שרעבי מישראל ביתנו כתב היום כי "לא אהיה שותף לקואליציה הנשענת על תומכי טרור, מבפנים או מבחוץ". גם יו"ר מפלגתו אביגדור ליברמן הודיע כי בכוונתו להצביע נגד ממשלה כזו.

"רה"מ היוצא מתנהל בדרכים שלא הכרנו בעבר"

איזנקוט האשים בפוסט את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתנהלות בדרכים שלא היו מוכרות בעבר. "אנו מצויים באזור מסוכן מאוד. זו אינה הפחדה, אלא תיאור של המציאות. נדרשת מאיתנו מידה רבה של זהירות ואחריות", הוא כתב. "כל אחד מראשי מפלגות התיקון והשינוי נחשף בעבר לחלקים מהתנהלותו, כל אחד בתפקידים ובשלבים שונים. אבל מלוא העוצמה של ההתנהלות הזו, כפי שהיא מתבצעת הלכה למעשה בימים אלו, נגלית במלואה רק בימים אלה ממש".

הסרטון של נתניהו היום: "אין כאן ספין" ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של בנימין נתניהו )





לדבריו, "החברה הישראלית, הדמוקרטיה שלנו וגם מקומנו ומצבנו בזירה הבינלאומית מתקרבים לנקודת אל-חזור. הדרך ממסע דה-לגיטימציה אלים נגד 21 אחוז מהאוכלוסייה ותיוגם כ'תומכי טרור' עד לאלימות ממשית – עלולה להיות קצרה גם היא. הכתובת על הקיר".

"העובדה שאינטרסים מבצעיים ולו"ז מבצעי מעורבבים עם אינטרסים פוליטיים ולו"ז פוליטי, ושהדבר נורמל לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת - טירוף וסיכון", הוא הוסיף. "העובדה שבעת רגישה זו, ההחלטות עודן מתקבלות על ידי ממשלה ש-74 חברי כנסת הביעו בה את אי-אמונם, היא לא תקינה ולא דמוקרטית".