גם אם ייכשלו האפשרויות שעומדות בפני יו"ר ישר! גדי איזנקוט, להקמת ממשלת אחדות עם הליכוד ונתניהו או ממשלה עם חברי יהדות התורה, אין בכוונתו להחזיר את המנדט לנשיא יצחק הרצוג מבלי להעלות קודם להצבעה במליאה את הקמת הממשלה - גם אם מדובר בממשלת מיעוט שמתבססת על גוש השינוי. כך נודע ל-ynet. זאת בהנחה שרע"מ תתמוך בממשלה מבחוץ גם ללא הסכם קואליציוני. הרשימה המשותפת כבר הודיעה שלא תתנגד למהלך להחלפת ממשלת נתניהו.
אלא שליברמן כבר הודיע שיצביע נגד האפשרות הזו, והציב לאיזנקוט את האתגר של הכנסת החרדים לממשלה, תוך כדי שהוא מניח בפניהם הצעת מינימום שהובילה לשאיפות ודרישות גבוהות של החרדים מהגוש. בנט מצידו רוצה למצות עד הסוף דווקא את האפשרות השנייה, של ממשלת אחדות, ואמר כי האפשרות להקים ממשלת מיעוט אינה טובה. הוא אומנם לא אמר שהוא פוסל את יתר האפשרויות, אך כמו ליברמן גם בנט צפוי להצביע נגד.
בכל תרחיש, כאמור, איזנקוט לא מתכוון להחזיר את המנדט ולהודיע כי לא "עלה בידו" להקים את הממשלה. לא בלי לקיים הצבעה במליאה. בתרחיש ללא החרדים ליברמן יהיה זה שיידרש לעמוד במבחן ולהתנגד להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואיזנקוט ככל הנראה ינסה להסביר לו שגם אם נחזור לבחירות לאחר מכן, יש להחליף את נתניהו לפחות לתקופת ממשלת המעבר.
את האפשרות הזו איזנקוט מכנה "ממשלת חירום לאומית", בטענה כי יש דחיפות להחליף את נתניהו בהקדם, בין היתר בעקבות הרגישות הביטחונית בימים הקרובים והדיווחים בנוגע לאיראן. ראשי גוש השינוי הדגישו אתמול את תחושת הדחיפות, כשכתבו בהודעה משותפת אחרי פגישתם כי "ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם. המשתתפים דנו גם בשעת החירום הממשית בפניה ישראל ניצבת - ביטחונית, חברתית ובינלאומית ועל רגישותם של הימים הקרובים".
עוד לפני כן, בנט קיים אתמול גם פגישה ממושכת עם נתניהו, שבה בוצע גם תדרוך ביטחוני מקיף בין בנט לנתניהו בעניינים הנוגעים לאיראן. הפגישה התקיימה בצל רצונו למצות את האפשרות לאחדות תחת איזנקוט כראש ממשלה, אפשרות שנתניהו והליכוד מסרבים לה. גם ראשי גוש השינוי האחרים הבהירו לבנט כי אין בכוונתם לשבת בממשלת אחדות לצד נתניהו. ליברמן וגולן תיארו חוסר אמון גדול בין הגושים.
ממפלגת ישר! נמסר בתגובה לדיווח כי "איזנקוט פועל להקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם האפשרי וכל המאמצים מוכוונים למטרה זו".
בליכוד אמרו בתגובה לדיווח, בין השאר: "ראינו את הפרסום המטלטל כי בכוונת איזנקוט להשביע ממשלה בהישענות על תומכי טרור. למרות כל זאת, הצוותים יפגשו שוב ביום ראשון, כי אחדות לאומית היא צו השעה".