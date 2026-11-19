תוכנית איזנקוט: יביא להצבעה ממשלה - גם אם ייכשלו המגעים עם החרדים או לאחדות

יו”ר ישר! מנסה למצות את האפשרויות לממשלת אחדות או ישיבה עם החרדים. אבל אם לא ימומשו - הוא לא יחזיר את המנדט שקיבל מהנשיא בלי הצבעה במליאה על מה שהוא מכנה "ממשלת חירום" על בסיס גוש השינוי, בהנחה שרע"מ תתמוך מבחוץ גם בלי מו״מ קואליציוני. מול התנגדות ליברמן, יטען: יש להחליף את נתניהו - גם אם זו רק ממשלת מעבר לבחירות חוזרות. הליכוד: למרות זאת, ניפגש בראשון