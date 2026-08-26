איראן ועומאן עובדות עדיין על הפרטים בהסכם על מצר הורמוז. כך אמר היום (רביעי) מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס, בניגוד להודעת דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי כי הושג הסכם בין שתי המדינות על נתיבי השיט. עם זאת, לא ברור באיזה שלב נמצא המשא ומתן על ההסכם. מוקדם יותר החודש אמרו בטהרן כי עסקה על המצר הקרובה.
מלבד מוסקט, גם קטאר משוחחת עם האיראנים. דובר משרד החוץ בדוחא מאג'ד אל-אנסארי הודיע כי ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני יגיע מחר לטהרן כדי להיפגש עם בכירים, במטרה לדון בדרכים "להפחתת המתיחות וליצירת סביבה המאפשרת דיאלוג".
לדבריו, "הביקור משקף את עמדתה האיתנה של קטאר, שלפיה הדיפלומטיה היא הדרך הטובה ביותר ליישוב סכסוכים ולקידום הביטחון והיציבות באזור. הדיונים יעסקו גם בחופש השיט במצר הורמוז ובצורך להשיב את המצב לקדמותו".
מוקדם יותר אמר דובר משמרות המהפכה כי ארה"ב היא זו שמעכבת את תהליך המו"מ בין המדינות, ואם לא תקבל את התנאים של טהרן - המצר יישאר סגור. "אם ארה"ב לא תקבל את תנאינו, מצר הורמוז לא ייפתח", הבהיר מוחבי, וטען: "מצר הורמוז נמצא בשליטתנו, ואין ספינות מלחמה של האויב במפרץ. כל ספינות המלחמה העוינות נמצאות במרחק של לפחות 400 קילומטרים ממצר הורמוז. מנקודת מבט צבאית ואזורית, אף ספינה לא יכולה לחצות את נתיב המים הזה ללא רשותה וניהולה של איראן".
"חילוקי דעות בנושאים פוליטיים הם טבעיים, אך עלינו לשמור על אחדותנו אל מול האויב", המשיך. "אם ארה"ב תפסיק ליצור מכשולים ותחזור למזכר ההבנות, נוכל לפתוח את מצר הורמוז. המסדרון הימי ליד עומאן נמצא בשליטתנו המלאה. הגענו להסכם עם עומאן בנוגע לחלקנו במימי הורמוז וחלוקת הכנסותיו".
מנגד אמר היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אין לוח זמנים ספציפי לגבי ההחלטה לחזור לשולחן המו"מ, ואני לא ממהר. העימות עם איראן לא כפוף ללוח זמנים כלשהו ויימשך כל עוד יידרש. אנחנו משיגים ניצחון גדול מאוד בזמן שהאיראנים סובלים מאינפלציה והכלכלה שלהם קורסת". נשיא ארה"ב, נזכיר, טוען כי המצר פתוח ובטוח לשיט, ואמר היום: "נשיג ניצחון גדול באיראן בקרוב מאוד".
בינתיים, מחירי הנפט ירדו ביותר מ-1.5% זו היממה השלישית ברציפות, על רקע סימנים לחידוש המאמצים בחיפוש אחר תיווך לסיום המלחמה.
איראן הכריזה על כלי תקשורת כ"מטרות צבאיות"
באיראן, בינתיים, הכריזו הכוחות המזוינים כי כמה כלי תקשורת בשפה הפרסית הפועלים מחוץ למדינה, כולל BBC בשפה הפרסית, הוכנסו ל"רשימת המטרות הצבאיות" שלהם, והאשימו אותם בעבודה עבור המודיעין של ארה"ב וישראל. לדברי דובר הכוחות האיראניים אבו אל-פדל שכארצ'י, מלבד ערוץ השפה הפרסית הבריטי, ברשימת כלי התקשורת הממוקדים נכללים גם איראן אינטרנשיונל ו"רדיו פרדה" (Radio Farda).
BBC בשפה הפרסית ואיראן אינטרנשיונל הוכרזו על ידי איראן כארגוני טרור כבר בשנת 2022. "כלי תקשורת עוינים אלו הם חיילים של הציונות ושל ארה"ב, והם נמצאים ברשימת המטרות הצבאיות שלנו", אמר שכארצ'י, והאשים אותם בכך שהם "קשורים ישירות למוסד, ל-CIA ולשירותי הביון של האויב". לדבריו, "הכוחות המזוינים של איראן לא מחשיבים אותם בתור כלי תקשורת".
הרשויות בטהרן מאשימות באופן קבוע כלי תקשורת בשפה הפרסית הממוקמים מחוץ למדינה, שהגישה אליהם באיראן מתבצעת באמצעות VPN, בשיתוף פעולה עם ישראל.
למעשה, מאז תחילת המלחמה בין איראן לישראל וארה"ב ב-28 בפברואר הקשיחה הרפובליקה האיסלאמית את שליטתה על המידע במדינה. באמצע חודש אוגוסט החרימה איראן ערוץ ביוטיוב ששידר ראיונות עם אינטלקטואלים ואנשי ציבור איראנים על על סוגיות פוליטיות וחברתיות עדכניות, והאשימה אותו בהפצת "מידע שקרי". המייסד ומגיש התוכנית, תושב איראן, אף נחקר ושוחרר בערבות.