. עם זאת, לא ברור באיזה שלב נמצא המשא ומתן על ההסכם. מוקדם יותר החודש אמרו בטהרן כי עסקה על המצר הקרובה.

. עם זאת, לא ברור באיזה שלב נמצא המשא ומתן על ההסכם. מוקדם יותר החודש אמרו בטהרן כי עסקה על המצר הקרובה.

מלבד מוסקט, גם קטאר משוחחת עם האיראנים. דובר משרד החוץ בדוחא מאג'ד אל-אנסארי הודיע כי ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני יגיע מחר לטהרן כדי להיפגש עם בכירים, במטרה לדון בדרכים "להפחתת המתיחות וליצירת סביבה המאפשרת דיאלוג".

מלבד מוסקט, גם קטאר משוחחת עם האיראנים. דובר משרד החוץ בדוחא מאג'ד אל-אנסארי הודיע כי ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני יגיע מחר לטהרן כדי להיפגש עם בכירים, במטרה לדון בדרכים "להפחתת המתיחות וליצירת סביבה המאפשרת דיאלוג".

מלבד מוסקט, גם קטאר משוחחת עם האיראנים. דובר משרד החוץ בדוחא מאג'ד אל-אנסארי הודיע כי ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני יגיע מחר לטהרן כדי להיפגש עם בכירים, במטרה לדון בדרכים "להפחתת המתיחות וליצירת סביבה המאפשרת דיאלוג".