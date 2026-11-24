ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן, שעומדת בראשות המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מהשמאל-מרכז אך בשנים האחרונות מצדדת במדיניות הגירה נוקשה, מעוררת בימים האחרונים כעס גדול בקרב פוליטיקאים מהמחנה שלה בדנמרק ובאירופה בעקבות הצהרות תקיפות במיוחד שהשמיעה סביב סכנות ההגירה, הצהרות שמלמדות כי היא נוטה להקשיח עוד יותר את מדיניותה בתחום.

ב"פוליטיקו" דווח היום (שלישי) כי אחרי ריאיון שערכה לפני שבוע, ובו הצהירה כי היא מתנגדת ל"החלפת אוכלוסייה גדולה" וגם הזהירה מ"תומכי חמאס" באירופה, מתכוונת הסיעה של הסוציאל-דמוקרטים בפרלמנט של האיחוד האירופי, שהמפלגה שבראשה עומדת פרדריקסן חברה בה, לקיים דיון מיוחד בעקבות הכעס שעוררו דבריה בקרב מחוקקים ממדינות אירופיות אחרות החברים בסיעה הזו.

גלריה ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן ( צילום: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX / AFP )

עבור רבים בדנמרק ובאירופה נתפסו דבריה על "החלפת אוכלוסייה גדולה" כאזכור מכוון של תיאוריית הקונספירציה המכונה "ההחלפה הגדולה" , מונח שטבע במקור הסופר הימני הצרפתי רנו קאמי. לפי תיאוריית הקונספירציה הזו, המזוהה עם חוגי הימין הקיצוני, האליטות הפוליטיות פועלות באופן מכוון להחליף את אוכלוסייתה הלבנה והנוצרית של אירופה במהגרים לא-לבנים, בפרט מוסלמים.

לפי הדיווח ב"פוליטיקו", מחוקקים בסיעה הסוציאל-דמוקרטית בפרלמנט האירופי הביעו תרעומת על דברי פרדריקסן, ובדיון פנימי שערכו הביעו תחילה מחאה מחוקקים מגרמניה ומפורטוגל, אבל אחריהם מחוקקים נוספים דרשו להתבטא ובעקבות זאת ראש הסיעה, המחוקקת הספרדייה איראצ'ה גרסייה, קבעה שהדיון בנושא ייערך במועד אחר. כריסטל שלדמוזה, שעומדת בראש המשלחת הדנית בסיעה, הופתעה לפי הדיווח מהזעם של עמיתיה, ואיש צוות שנכח בחדר אמר ל"פוליטיקו": "הנושא הזה מעורר מתיחות בסיעה, וגרסייה עצרה את זה עוד באותו רגע כדי שהדברים לא יסלימו". לצד זאת הוא הדגיש כי "ברור שהדיון הזה צריך להתקיים", וציין ש"היו מחיאות כפיים רבות בתגובה להתנגדויות שהושמעו".

את הדברים שעוררו סערה השמיעה ראש ממשלת דנמרק בריאיון ביום שלישי בשבוע שעבר לפודקאסט הדני Borgerlig Tabloid, ובו נשאלה על עמדותיה בנושא ההגירה. "אני אירופית, אני דנית מהעיר אולבורג. ואני לא תומכת של החלפת אוכלוסייה גדולה", היא אמרה. היא הביעה את התנגדותה להגירה נרחבת שבה תהפוך דנמרק ל"חברה רב-תרבותית עם תרבויות שמקבלות יחס שווה", ולדבריה יש לשמור על דנמרק "דנית": "אנחנו חברה דנית, ואנחנו מהווים שבט דני ילידי. כמובן שזה משתנה כשאנשים חדשים מגיעים לכאן. אבל בעתיד חייבת להיות עדיין בדנמרק תרבות רוב חזקה".

מהגרים צועדים בדנמרק בשיאו של משבר ההגירה לאירופה ב-2015 ( צילום: AP )

בריאיון היא הזהירה בפרט מהגעה של מהגרים ממדינות מוסלמיות, תוך שהיא עושה שימוש במונח MENAPT, ראשי תיבות של "המזרח התיכון, צפון אפריקה, פקיסטן וטורקיה", ואמרה שהמהגרים מהאזורים הללו מביאים עמם "תרבות של שליטה". אחרי שבנאום שנשאה בפרלמנט הדני באוגוסט היא הזהירה מ"אויב גדול שהתפתח מבפנים" – כשכוונתה למהגרים שלדבריה כבר "הרסו חלקית את צרפת ושבדיה" – בריאיון בשבוע שעבר היא נשאלה על אותו "אויב", והשיבה: "הוא בהחלט קיים. יש תומכי חמאס. יש אנשים שתומכים בחוקים שמציבים את הקוראן מעל הדמוקרטיה שלנו. הרשימה ארוכה מאוד, מפני שכל אלו תורמים לחתירה תחת מדינה חופשית, פתוחה ודמוקרטית".

דגלי ישראל ודנמרק מחוץ לבית הכנסת בקופנהגן, אחרי הפיגוע ב-2015. "טעינו", אמרה ראש הממשלה ( צילום: AFP )

הריאיון שלה, ובעיקר דבריה על "החלפת אוכלוסייה", עוררו כאמור ביקורת גדולה מצד עמיתיה במחנה השמאל, בכלל זאת משתי מפלגות התומכות בקואליציה שלה. "כשראש הממשלה מדברת על 'שבט ילידי' ומשתמשת בביטוי 'החלפת אוכלוסייה גדולה', היא משתמשת בשפתו של הימין הקיצוני", אמרה חברת הפרלמנט אליזה סידנדל ממפלגת "אלטרנטיבה" לעיתון The Danish Dispatch. במפלגת "הברית האדומה-ירוקה" הביעו גם כן הסתייגות מדבריה, ודובר מטעם המפלגה אמר: "ייתכן שראש הממשלה אינה מודעת לכך, ושהיא פשוט פלטה משהו בלי לחשוב. אני מקווה ומאמין בכל לבי שזה אכן המצב, משום שזהו מונח המזוהה עם הימין הקיצוני באירופה ועם האידיאולוגיה המטורפת שלו. אין לכך שום מקום בדנמרק, ואני לא מצפה לשמוע יותר שום דבר כזה מראש ממשלה בדנמרק".

פעילים נגד הגירה בירכו מנגד על דבריה, ודניאל נורדנטופט, ממנהיגי "התנועה האידנטיטרית" ("זהותנית") בדנמרק, אמר לעיתון הצרפתי "לה מונד" כי מדובר ב"ניצחון עצום" בכל הנוגע לעיצוב סדר היום והשיח הציבורי בסוגיה. הפעיל האוסטרי מרטין זלנר, המקדם את הרעיון של "הגירה מחדש" (Remigration), אמר לעיתון כי דבריה מעידים על כך שהסוציאל-דמוקרטים בדנמרק "נמצאים למעשה מימין ל-AfD" (מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה) וכי "עצם ההבנה של מה נחשב לעמדה קיצונית הוא עניין סובייקטיבי".

המהומות בצרפת ב-17 באוקטובר. "היא ושבדיה כבר נהרסו חלקית" ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )