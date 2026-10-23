אישה בשנות ה-40 לחייה נדקרה למוות בביתה בשכונת קריית חיים שבצפון חיפה, ולפי החשד בן זוגה, גבר בשנות ה-30 לחייו, הוא זה שרצח אותה. תחילה מצבה הוגדר אנוש, וצוותי מד"א ניסו להציל את חייה במשך דקות ארוכות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה במקום. המשטרה עדכנה כי עצרה את בן הזוג ופתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע. לזוג יש ילד משותף, וגורמי הרווחה לקחו עליו אחריות.
לפי הודעת המשטרה, התקבל דיווח על "אירוע אלימות חמור" בדירה בקריית חיים, "שבמהלכו ככל הנראה נדקרה אישה על ידי בן זוגה". מיד עם קבלת הדיווח הגיעו השוטרים למקום וכעבור סריקות בדירה איתרו את החשוד, השתלטו עליו ועצרו אותו. הדקירה בוצעה ככל הנראה עם סכין.
הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 18:45 במרחב כרמל על "אישה שנפצעה בבית בחיפה". כאמור, כעבור זמן קצר נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותה.
לפי המעקב שעורך פורום מיכל סלה, מתחילת 2026 נרצחו בידי בן זוגן 12 נשים. שלוש נשים נוספות נרצחו בידי בן משפחה אחר. לפי הפורום, ארבעה גברים נרצחו בידי קרובי משפחה או בנות זוג לשעבר (בהם בניהו רזי), וגם שלושה ילדים.
האחרונה שבהן היא האישה שנרצחה הערב בחיפה. מוקדם יותר החודש אנאניה מלדה נרצחה בביתה, כשבנה בן החמש נמצא במקום. לפי החשד בעלה, בשנות ה-40 לחייו, דקר אותה דקירות מרובות, הזעיק את המשטרה לביתם ברחוב בן אור בבאר שבע ואז נעצר.
חגית פאר, יו"ר ארגון נעמת, מסרה בתגובה : "עוד סוף שבוע מדמם שבו אישה נרצחה. אנו בתנועת נעמת כואבות את הירצחה, משתתפות בצערה העמוק של המשפחה בשעתה הקשה והבלתי נתפסת, ושולחות לה את תנחומינו".
לדבריה, "אנחנו לקראת שבוע של בחירות ואני דורשת מכל המפלגות, מכל קצוות הקשת הפוליטית, להתחייב לתוכנית לאומית מתוקצבת למניעת אלימות נגד נשים, עם אחריות ברורה ולוחות זמנים לביצוע. ההתחייבות הזאת חייבת להיות חלק מקווי היסוד של כל ממשלה שתקום".