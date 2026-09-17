כשבועיים בלבד אחרי שהשר איתמר בן גביר הקפיא את כל המינויים במשטרה, המפכ"ל רב-ניצב דני לוי הודיע היום (חמישי) כי השלים סבב שיבוצים נוסף של קצינים בכירים - שממתין לחתימת השר. זאת למרות המחסור בקצינים בכירים רבים במשטרה.
לפי הודעת המפכ"ל, אלו המינויים שנקבעו בסבב האחרון: ניצב-משנה כפיר סולומון ימונה למפקד הכשרות קצינים בכירים; ניצב-משנה מאיר חכמון ימונה למפקד מרחב נתב"ג במחוז מרכז; ניצב-משנה רותם וסקר ימונה למפקד מרחב דן במחוז תל-אביב; ניצב-משנה קובי אבוטבול ימונה למפקד מרחב איילון במחוז תל-אביב; ניצב-משנה אליעד אנקרי ימונה לראש מחלקת בטיחות באגף מבצעים; ניצב-משנה קובי מוגרבי ימונה למפקד מרחב מג"ב תל-אביב.
בנוסף, ימונו גם הקצינים הבאים: ניצב-משנה ירון בן ישי ימונה למפקד ימ"ר צפון; ניצב-משנה נגל אלרחיד ימונה לקצין אג"ם במחוז מרכז; ניצב-משנה אנדריי קוטוזוב ימונה למפקד מרחב נחשון במחוז ירושלים; ניצב-משנה עלי וסאם ימונה לקצין אג"ם במחוז ירושלים; ועוד.
אלא שבן גביר, כאמור, מסרב לחתום ולקדם את המינויים. בתחילת החודש, יממה לפני סבב מינויים נרחב, השר הודיע למפכ"ל כי לא יבוצעו מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה, וגורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו אז כי "הייתה מלחמה גדולה על זה", ובמשטרה אישרו שהתקיימו "דיונים משמעותיים" לגבי נצ"מ ליברטי.
11 תתי-ניצבים ו-130 סגני ניצבים וניצבי משנה היו אמורים לקבל תפקידים חדשים באותו הסבב, אבל בן גביר הודיע כאמור למפכ"ל כי לא יאשר זאת. בהודעה נכתב שבן גביר אמר כי "לא ראוי לערוך מינויים של בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להיתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. בהתאם לכך, כלל המינויים יוקפאו עד לאחר הבחירות, למעט מקרים דחופים שייבחנו באופן פרטני".
בין המינויים התקועים עקב החלטת בן גביר להקפיא את הסבב: יועץ כלכלי בלשכת המפכ״ל; מפקד מרחב גליל; מפקד מרחב אשר; מפקד מרחב שרון; מפקד מרחב איילון; פרויקטור משטרת ישראל במפקדה הרב לאומית האמריקנית, תחת חטיבת המבצעים; מפקד תחנת שדרות; סגן מפקד מג״ב תל אביב; קצין אג״מ אילת; קצין אג״ת מחוז מרכז; וראש מפלג אח״מ לטיפול בשוחד ובהימורים בלתי חוקיים בספורט.