אלא שבן גביר, כאמור, מסרב לחתום ולקדם את המינויים. בתחילת החודש, יממה לפני סבב מינויים נרחב, השר הודיע למפכ"ל כי לא יבוצעו מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה, וגורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו אז כי "הייתה מלחמה גדולה על זה", ובמשטרה אישרו שהתקיימו "דיונים משמעותיים" לגבי נצ"מ ליברטי.