המועמד להרכבת הממשלה, יו"ר ישר

גדי איזנקוט

, תוקף את הליכוד בפוסט ארוך, טוען כי מפלגתו של בנימין נתניהו מנסה "למרוח זמן", וקובע כי הדד-ליין מבחינתו להקמת הממשלה הוא עוד שמונה ימים. עם זאת, איזנקוט עדיין משאיר אפשרות לאחדות: "אם הליכוד רוצה לשנות את דרכיו באופן אמיתי - דלתי עדיין פתוחה וידי עדיין מושטת". בפוסט שפרסם יאיר גולן מעט לפני כן, ויום אחרי שסיכם על

הסכם קואליציוני עם איזנקוט

, הוא קרא ליו"ר ביחד

נפתלי בנט