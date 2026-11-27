המועמד להרכבת הממשלה, יו"ר ישר גדי איזנקוט, תוקף את הליכוד בפוסט ארוך, טוען כי מפלגתו של בנימין נתניהו מנסה "למרוח זמן", וקובע כי הדד-ליין מבחינתו להקמת הממשלה הוא עוד שמונה ימים. עם זאת, איזנקוט עדיין משאיר אפשרות לאחדות: "אם הליכוד רוצה לשנות את דרכיו באופן אמיתי - דלתי עדיין פתוחה וידי עדיין מושטת". בפוסט שפרסם יאיר גולן מעט לפני כן, ויום אחרי שסיכם על הסכם קואליציוני עם איזנקוט, הוא קרא ליו"ר ביחד נפתלי בנט - מבלי להזכירו בשמו - "לגלות אומץ ואחריות, ולהצטרף למאמץ להקמת הממשלה". במקביל, נפגש מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, עם הח"כ החדש מיהדות התורה משה רוזנטל - שאמר לו: "השבוע הזה גורלי".
בפוסט של איזנקוט הוא תקף באריכות את הליכוד: "בחלק מהצירים להקמת ממשלה, היד המושטת פוגשת יד אחות ורצון כן לשותפות, שותפות שמתורגמת בימים אלו לכדי קואליציה, הסכמים וקווי יסוד לממשלה חדשה. לצערי, לא כך קורה כרגע בציר מול הליכוד - בין אם בציר הגלוי, ובין אם באלו שלא חשופים לציבור, שנוסו גם כן. בשבועיים האחרונים, צוותי המשא ומתן של ישר והליכוד נפגשו חמש פעמים, כאשר במספר ימים מתוכם, הליכוד סירב לתאם פגישות בתדירות גבוהה כפי שהצענו. שבועיים וחמש פגישות הם פרק זמן מספק בו ניתן היה להגיע כבר להסכם, אם היו רוצים בו".
איזנקוט כתב כי "אמרתי לאורך כל הדרך שאחדות עבורי היא ביטוי לערכים משותפים וכלי לחיזוק ישראל, לא סידור פוליטי למראית עין. אחדות היא לא שיח של כיסאות ומי תחילה, אלא שיח של מהויות וערכים. והליכוד, עד שלב זה, לא נכון להתקדם באף נושא מהותי. נוח למקד את השיח ברוטציה, אבל הרוטציה היא רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת בנושאים שהם בליבת חיינו".
יו"ר ישר טען כי נציגי הליכוד "מתבצרים בעמדותיהם באופן שנועד להכשיל כל התקדמות וכל 'אחדות'. הם לא מוכנים להוציא את הקיצוניים מהממשלה, הם לא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית, הם לא היו מוכנים לדבר על הרכב של ממשלה שתעביר חוק שרות לכל. המחשבה כאילו נצטרף כחותמת גומי לממשלת נתניהו נוספת אחרי 7 באוקטובר ומה שקרה פה בארבע השנים האחרונות, כאילו לא היו בחירות וכאילו לא איבדו את אמון הציבור, היא מעילה באמון הציבור שדורש שינוי".
הוא פירט שורה של מה שהגדיר כ"פשרות אמיתיות ומהותיות" שהציעו לדבריו בישר: "בנושא ועדת חקירה ממלכתית הסכמנו לאמץ מרכיבים ממתווה הנשיא ולבקש מנשיא העליון להתייעץ מעבר למה שהוא נדרש לפי החוק, בטרם מינויה של הועדה. בנושא ההפיכה המשטרית, הסכמנו לייצר ועדה משותפת של המפלגות שתקדם רפורמה רחבה ומוסכמת במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות בישראל, בפרקי זמן קבועים מראש, במקום החוקים שעברו באופן דורסני ושנוי במחלוקת. הליכוד מצידו, לא היה נכון להתפשר וסירב במשך שבועיים לשים כל הצעה קונקרטית על השולחן".
איזנקוט סיכם כי "מבין החלופות, הליכוד, נכון לעכשיו, שם את החלופה הגרועה ביותר על השולחן - אותה הממשלה, אותם השותפים, בלי שינוי, בלי חוק גיוס. בקיצור, להוציא את הציבור המשרת קירח משני הצדדים. אני לא מתכוון לשתף פעולה עם הצגה שכזו". הוא כתב כי "אנחנו לקראת נקודת הכרעה: האם פני הליכוד למשא ומתן רציני או המשך מראית עין ומריחת זמן. אם הליכוד רוצה לשנות את דרכיו באופן אמיתי - דלתי עדיין פתוחה וידי עדיין מושטת".
בסיום הפוסט הבהיר איזנקוט כי מבחינתו הדד-ליין הוא לעוד שמונה ימים - ללא הארכה שהוא יכול לבקש מהנשיא: "אמרתי, ואני חוזר שוב - בכוונתי לממש את תקופת המנדט שניתן לי ולהקים ממשלה חדשה. נותרו לכך שמונה ימים. בכוונתי להקים בהם ממשלה. אני מתחייב שגם לאחר הקמת הממשלה, אפעל להצטרפות והרחבה עבור כל מי שחפץ להחזיר את ישראל למסלול, לעבר יציבות וחוף מבטחים".
בפוסט שלו כתב יאיר גולן "לא כל השותפים הצטרפו למהלך הקמת הממשלה". הוא התכוון בכך לבנט, שמפלגתו היא היחידה מבין חברות גוש השינוי שלא סיכמה על הסכם קואליציוני. "חלקם עדיין שוקלים ממשלת אחדות עם הליכוד, שמשמעותה השארת נתניהו בשלטון. זו סכנה לעתידה של ישראל והחמצה של ההזדמנות לשינוי שהציבור העניק לנו. זו החמצה שלא תהיה עליה מחילה".
גולן הוסיף כי הוא "קורא לכל השותפים להתעלות לגודל השעה, לגלות אומץ, אחריות וגמישות ולהצטרף למאמץ להקמת הממשלה. אין לנו זמן למשחקים פוליטיים, לאולטימטומים ולעוד סבב של התלבטויות. צריך להקים ממשלת שינוי. מהר. כבר בשבוע הבא. אנחנו עשינו ונמשיך לעשות כל מה שנדרש כדי שזה יקרה. אני מאמין בשותפות שנבנית עם גדי איזנקוט, עם מפלגת ישר ועם יתר השותפים למחנה השינוי. עכשיו צריך להשלים את המלאכה. הצלת ישראל בהישג יד. אסור לנו להחמיץ את ההזדמנות הזו. זוהי משימת חיינו".
בתחילת הפוסט הרחיב גולן על ההסכם הקואליציוני, שייצא לפועל רק אם תקום ממשלת שינוי: "אפשר לברך על כך שאם תקום ממשלה, לדמוקרטים יהיו ארבעה שרים בתפקידים קריטיים לעתידה של ישראל, לצד ראשות ועדות מרכזיות בכנסת, ובראשן ועדת החוקה, שתהיה שומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית. עיגנו גם התחייבות לביטול מלא של ההפיכה המשטרית ולשמירה על עצמאות מערכת המשפט, לצד הישגים רבים נוספים שנפרסם בהמשך".
במסגרת ההסכמות יקבלו הדמוקרטים ארבעה תיקים: ביטחון הפנים במתכונת מורחבת, עבודה ורווחה, תקשורת, ואת תיק התרבות והספורט - הכולל מינהל חדש לדמוקרטיה. לפי המסתמן, גולן יהיה השר לביטחון הפנים, נעמה לזימי שרת העבודה והרווחה, אפרת רייטן שרת התקשורת וגלעד קריב שר התרבות והספורט.
כמו כן, המשרד לשוויון חברתי יהיה תחת אחריות שרי הדמוקרטים, והמפלגה תקבל את ראשות ועדת החוקה - כפי הנראה ליאיר (יאיא) פינק, וכן תפקידים פרלמנטריים נוספים. לצד זאת נציג הדמוקרטים יכהן בוועדה למינוי שופטים ונציג נוסף יכהן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת.