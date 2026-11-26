יו"ר ביחד נפתלי בנט קרא אחר הצהריים (חמישי) להקים "ממשלת אחדות ציונית" בראשות יו"ר ישר! גדי איזנקוט תחילה. מנגד, קרא קודם לכן יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לאיזנקוט שלא ליפול ל"תרגיל", כלשונו, של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בינתיים, הצלע הרביעית של ראשי גוש השינוי, יאיר גולן, הגיע להסכמות עם איזנקוט על חתימת הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות - וזהו למעשה ההסכם השני בגוש, אחרי זה שאליו הגיעו ישראל ביתנו וישר!.

במסגרת ההסכמות יקבלו הדמוקרטים ארבעה תיקים, אם אכן תקום ממשלת שינוי: ביטחון הפנים במתכונת מורחבת, עבודה ורווחה, תקשורת, ואת תיק התרבות והספורט - הכולל מינהל חדש לדמוקרטיה . כמו כן, המשרד לשוויון חברתי יהיה תחת אחריות שרי הדמוקרטים, והמפלגה תקבל את ראשות ועדת החוקה, וכן תפקידים פרלמנטריים נוספים. לצד הנ״ל נציג הדמוקרטים יכהן בוועדה למינוי שופטים ונציג נוסף יכהן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת.

לפי בנט, ממשלת אחדות היא "ממשלת ברית משרתים שתוכל לגייס את החרדים ולהציב את המשרתים בראש. החלופה האחרת כרוכה בוויתור דרמטי על גיוס חרדים ועל מהפכת המשרתים, לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות, זו חלופה פחות טובה".

גלריה ( צילום: shutterstock, שלו שלום, ריאן פרויס )

במפלגתו של בנט הוסיפו כי הוא "פועל בכל כוחו להקמת ממשלת ברית משרתים. על מנת להשיג זאת הוא נפגש בשבועות האחרונים עם איזנקוט, נתניהו ואנשיהם וימשיך לעשות זאת ככל שיידרש. הדבר נעשה בידיעה מלאה של איזנקוט. למען הסר ספק, בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו, לא נאפשר לנתניהו לנצל את המשא ומתן כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט. המטרה היחידה היא לדאוג לציבור המשרת באמצעות הקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה".

מנגד, כאמור, אמר ליברמן כי "ממשלת השינוי קורמת עור וגידים. נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור - זהו תרגיל בלבד", כתב.

לדבריו, "במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת 'אחדות' עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות. כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת".

הרב הירש נחת בישראל ( צילום: מאיר זלזניק )





בתוך כך, אחרי שליברמן אמר כי "עד השבוע הבא אפשר להציג ממשלה עם רוב יהודי ברור ", אמר היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס כי "מפת הדרכים להקמת הממשלה החלה להתבהר". בריאיון לרדיו מכאן, טען עבאס כי "תקום ממשלה שתורכב ממפלגות גוש השינוי, יהדות התורה ורע"מ, עם מתן רשת ביטחון של הרשימה המשותפת".

ישיבת משא ומתן על ממשלת אחדות בין ישר לליכוד התקיימה אתמול, אך הייתה קצרה במיוחד. הצדדים יצאו להפסקה בשביל המליאה, אך לא חזרו.

איזנקוט שואף להשלים עד מוצאי השבת את החתימה על הסכמים עם נפתלי בנט ויאיר גולן, ובכך לסגור את ההסכמים הקואליציוניים עם כל מפלגות גוש השינוי. אחרי שכבר הגיע להבנות עם ליברמן, איזנקוט מבקש כעת להשלים את ההסכמות בתוך הגוש, במקביל למאמצים שמושקעים בגיבוש הבנות עם יהדות התורה.

יתמכו בממשלה? עבאס ואשר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בעוד שהמגעים מול מפלגות גוש השינוי עוסקים בעיקר בחלוקת התפקידים ובעקרונות המדיניות של הממשלה הבאה, ההתקדמות מול יהדות התורה מחייבת גיבוש של חבילת צעדים חקיקתיים ומשפטיים, שתשכנע את המפלגה החרדית להצטרף לממשלה או לתמוך בה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי-ליטאי, חזר היום לישראל אחרי מסע התרמה בארה"ב, ובסיעות מחכים לו כדי להגיע להחלטות.

במסגרת ההסכמות המתגבשות מול יהדות התורה נדרשים הצדדים לגבש מתווה גיוס, נוסח של הצעת חוק ממשלתית שיעבור ייעוץ משפטי, וכן הוראת שעה שתעסוק בסוגיית מעצר עריקים חרדים. מדובר בחבילה מורכבת, שנועדה לתת לחרדים מענה מעשי ולא להסתפק בהבטחות כלליות לקידום הסדר עתידי. לכן, איזנקוט ינסה להתקדם בנושא ככל שניתן, אך במסלול המתנהל בנפרד מהחתימות מול מפלגות הגוש - שהסכמים איתם מבטיחים לו 48 מנדטים.